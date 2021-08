5 faits sur le film d’horreur le plus brutal présenté à Cannes – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Il y a des films d’horreur qui ne font pas peur, des films d’horreur qui restent longtemps dans votre esprit. Ce genre de cassettes qu’on ne peut pas oublier et qu’on hésite encore à revoir à cause de la marque qu’elles ont laissée sur vous. L’un d’eux est Lamb, un film islandais réalisé par Valdimar Jóhannsson.

Si vous faites partie de ceux qui aiment les productions qui font réfléchir, elles vous surprennent et, surtout, donnent une tournure inattendue à l’histoire que vous n’auriez jamais imaginée.

Lamb : 5 faits sur le film d’horreur le plus brutal présenté à Cannes

1. De quoi parle le film d’horreur Lamb ?

María et Ingvar forment un couple qui vit son quotidien de manière routinière. Lève-toi, mange, va au champ, reviens, mange, dors. Toutes leurs tâches sont mécaniques, avec très peu de communication entre eux et aucun bonheur.

Après un hiver froid, pendant la saison des naissances de ses moutons, sa vie change à jamais. Un de leurs animaux donne naissance à un bébé qu’ils décident d’adopter comme leur fille. Ils lui donnent un biberon, ils la mettent à l’intérieur de la maison et ça leur donne de la joie. Mais cette paix familiale est rompue lorsqu’un invité arrive à la maison et découvre que le bébé est à moitié mouton, à moitié humain, et qu’il ne faudra pas longtemps pour les détruire.

2. Qui sont les acteurs du film d’horreur Lamb ?

Lamb met en vedette l’actrice Noomi Rapace, dans le rôle de Maria. La star suédoise de 41 ans est populaire pour son personnage de Madame Simza Heron dans Sherlock Holmes. Elle partage un écran avec l’acteur Hilmir Snar Gudnason, qui incarne son mari, Ingvar. Ils sont rejoints par Björn Hlynur Haraldsson et Ester Bibi.

3. De quoi s’inspire le film d’horreur Lamb ?

L’histoire est basée sur des légendes populaires et des passages bibliques. Le scénariste et réalisateur Valdimar Jóhannsson a utilisé des références à la mythologie nordique pour créer ce film aux teintes sombres.

Il a travaillé main dans la main avec Sigurjón Birgir Sigurðsson, plus connu sous le nom de Sjón, qui a travaillé avec Björk, et qui a également créé le scénario du prochain film de Robert Eggers, The Northman, avec Anya Taylor-Joy et Alexander Skarsgård.

4. Quand sort le film d’horreur Lamb ?

Le film a fait ses débuts au Festival de Cannes en juillet dernier. Selon sa page sur le site IMDb, il sera présenté en première en Islande, son pays d’origine, le 10 septembre et aux États-Unis le 8 octobre 2021.

5. Récompenses et bande-annonce du film d’horreur Lamb

Le film Lamb a remporté le Prix de l’Originalité dans la catégorie Un Certain Regard au Festival de Cannes cette année. Il a un taux d’acceptation de 83% sur Rotten Tomatoes et 6,4 étoiles sur 10 sur IMDb.

Informations de Cadena Noticias