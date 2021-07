5 faits sur le quintuple olympien de Team USA aux Jeux de Tokyo

Pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été, For The Win vous aide à faire connaissance avec certains des athlètes olympiques vedettes qui concourent sur la plus grande scène du monde. Avant la cérémonie d’ouverture, nous mettrons en lumière 23 athlètes en 23 jours. La prochaine étape est Allyson Felix.

Allyson Felix est un nom que les gens peuvent facilement prendre pour acquis.

Lorsque les Jeux olympiques arrivent, elle est toujours un nom que vous entendez être évoqué par l’équipe de diffusion. Elle n’a jamais été le nom le plus flashy, elle n’a jamais été la plus médiatisée.

Mais elle a toujours été là et, surtout, elle a toujours été dominée.

Felix est l’une des stars de la piste les plus décorées de l’histoire des États-Unis. Elle n’a rien fait d’autre que des médailles sur les plus grandes scènes. Elle a absolument dominé les Jeux de 2016 à Rio avec trois médailles au total, et elle cherche à faire de même à Tokyo tout en marquant un peu l’histoire.

Aux essais olympiques en juin, Felix s’est qualifiée pour ses cinquièmes Jeux olympiques en terminant deuxième de la finale du 400 mètres féminin avec un temps de 50,02 secondes. Elle a remporté l’argent dans cette épreuve en 2016. Cette fois-ci, elle n’a pas réussi à se qualifier pour la course de 200 mètres, l’épreuve individuelle dans laquelle elle a remporté l’or aux Jeux de Londres en 2012 et l’argent aux Jeux de Pékin en 2008 et en 2004 à Athènes.

Voici ce que vous devez savoir sur l’un des meilleurs athlètes de l’équipe américaine.

Felix est ce que la plupart des gens considéreraient probablement comme un membre senior de l’équipe d’athlétisme de l’équipe américaine.

Elle a 35 ans et a commencé sa carrière olympique aux Jeux de 2004 à Athènes. Tokyo marque ses cinquièmes Jeux olympiques consécutifs, et elle cherche à marquer un peu l’histoire là-bas (mais plus à ce sujet plus tard).

Elle a déjà six médailles d’or et trois médailles d’argent de ses Jeux précédents, et elle est la seule athlète féminine d’athlétisme à avoir remporté six médailles d’or olympiques, par équipe américaine.

À peine 10 mois après avoir donné naissance à sa fille Camryn, Felix a remporté ses 12e et 13e médailles d’or aux Championnats du monde 2019 à Doha.

Cela a éclipsé le précédent record d’Usain Bolt de 11, faisant d’elle l’athlète la plus décorée – homme ou femme – de l’histoire des Championnats du monde. Elle a remporté l’or au relais 4 × 400 mètres et au relais mixte 4 × 400 mètres.

Elle était exceptionnelle.

Elle est 6 fois médaillée d’or olympique, 12 fois championne du monde et détient le record du plus grand nombre de titres mondiaux. Joyeux anniversaire @allysonfelix pic.twitter.com/kLKJnLz4fF – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 18 novembre 2019

Félix établit des records à Doha seulement 10 mois après l’accouchement est une histoire incroyable. Mais c’est aussi terrifiant quand on se rend compte de l’enjeu.

Félix a vécu une expérience très traumatisante en accouchant. Sa vie et celle de sa fille étaient en danger à cause de la grossesse. Elle a reçu un diagnostic de prééclampsie sévère et a dû subir une césarienne d’urgence à 32 semaines de grossesse.

Heureusement, Camryn est née en toute sécurité et Felix a bien survécu à la grossesse. Mais cela aurait pu se terminer différemment. Félix le sait. Et elle sait que d’autres mères qui peuvent vivre la même chose sans les mêmes ressources d’aide sont d’autres là-bas.

Elle s’est associée à une organisation appelée « Un meilleur départ pour tous », qui se consacre à fournir et à accroître les soins médicaux pour les femmes enceintes et les futures mères.

C’est génial.

Felix avait des problèmes avec Nike pendant sa peur de la grossesse. Pendant qu’elle traversait tout ce qu’elle traversait, la société ne lui garantissait pas qu’elle ne lui verserait pas de salaire si elle manquait de temps en dehors de la piste.

Elle a donc quitté l’entreprise après s’être rendu compte qu’ils n’avaient pas son intérêt à cœur. Peu de temps après, elle a rejoint Athleta, une marque dédiée à l’autonomisation des femmes.

Quelques années plus tard, elle a lancé sa propre entreprise de baskets indépendante appelée Saysh. Elle fabrique des chaussures de performance et de style de vie spécialement conçues pour les femmes. C’est un truc incroyable.

Quand les gens pensent aux stars de la piste Team USA, ils pensent à Jesse Owens, Florence Griffith-Joyner, Carl Lewis et la liste est longue. A juste titre aussi. Ce sont des légendes et elles seront toutes respectées en tant que telles.

Mais Felix doit désormais faire partie de ces noms. Elle le sera absolument si elle peut gagner deux autres médailles à Tokyo – dans la course de 400 mètres et probablement un relais.

Felix pourrait devenir l’athlète d’athlétisme la plus décorée avec deux médailles supplémentaires, lui donnant un total de 11 – potentiellement le plus grand nombre jamais remporté par un athlète d’athlétisme dans l’histoire américaine.

L’athlétisme aux Jeux olympiques de Tokyo devrait commencer le 30 juillet.

