5 films de Noël qui dominent actuellement les charts Netflix

Il y a quelques semaines, Netflix a lancé un hub en ligne proposant des listes hebdomadaires de ses 10 meilleurs films et émissions. Ces listes sont différentes de celles que vous trouverez en faisant défiler l’application. Netflix classe les émissions et les films en fonction du nombre d’heures que les téléspectateurs ont passé à les regarder chaque semaine. C’est encore une autre façon de découvrir de nouveaux contenus que les autres abonnés Netflix apprécient. Par exemple, du 29 novembre au 5 décembre, Le pouvoir du chien était le meilleur film sur le service de streaming. Mais aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur les films de Noël qui ont dominé les charts Netflix cette même semaine.

Films de Noël dominant Netflix

Il y a plus de films de Noël sur Netflix que n’importe qui pourrait en regarder dans une vie. En tant que tel, choisir ceux à regarder est une tâche presque impossible. C’est l’une des raisons pour lesquelles le top 10 des hubs de Netflix est si utile, en particulier au moment des grandes vacances. Vous pouvez voir quels films tout le monde passe du temps à regarder. Cela dit, voici les cinq films de vacances qui sont apparus dans la dernière liste des 10 meilleurs films mondiaux de Netflix :

Un château pour Noël

Brooke Shields et Cary Elwes jouent dans ce film de Noël 2021 sur un auteur à succès qui se rend en Écosse «où elle tombe amoureuse d’un château – et affronte le duc grincheux qui le possède». Avec un score de 75% sur Rotten Tomatoes, ce n’est peut-être pas tout à fait à égalité avec The Princess Bride. Mais les critiques semblent penser que c’est un ajout digne au canon du film de vacances.

Regardez Un château pour Noël sur Netflix

Un garçon appelé Noël

Basé sur le livre du même nom de 2015, A Boy Called Christmas suit Nikolas alors qu’il se rend dans un pays magique appelé Elfheim après la mort de sa mère. Le film met en vedette Henry Lawfull dans le rôle de Nikolas, et il est rejoint par Jim Broadbent, Maggie Smith, Sally Hawkins et Kristen Wiig. Rotten Tomatoes a actuellement le film à un taux d’approbation de 86%, ce qui en fait l’un des films de Noël originaux de Netflix les mieux notés.

Regardez A Boy Called Christmas sur Netflix

Célibataire jusqu’au bout

« Peter demande à son meilleur ami de se faire passer pour son petit ami lors d’une visite de Noël à la maison, mais leur plan – et leurs sentiments – changent lorsque sa famille joue le rôle de marieur », lit-on dans le synopsis. C’est le premier film de vacances gay de Netflix, et bien que les notes sur Rotten Tomatoes ne soient pas extrêmement positives, c’est un pas dans la bonne direction. Et cela vaut probablement la peine de regarder pour Jennifer Coolidge seule.

Regardez Single All the Way sur Netflix

Les Chroniques de Noël

Ne vous laissez pas tromper par les 68 % sur les tomates pourries. Ce film de Noël avec Kurt Russell dans le rôle du Père Noël est très amusant. Les enfants sont formidables, l’histoire est intelligente et il y a des moments vraiment drôles. C’est un cran au-dessus de la comédie romantique sur le thème de Noël, et si vous ne l’avez pas vu, vous devriez le mettre dans la file d’attente pour ces vacances.

Regardez Les Chroniques de Noël sur Netflix

Les Chroniques de Noël 2

Aussi étonnamment solide que l’était l’original, la suite de The Christmas Chronicles est un pas en arrière. Sautez peut-être celui-ci et regardez Klaus à la place, qui est l’un des meilleurs films de Noël originaux de Netflix et mérite de figurer sur cette liste.

Regardez les Chroniques de Noël 2 sur Netflix