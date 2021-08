5 films Disney + que vous ne saviez pas ont été censurés

in

A cette occasion nous vous présenterons quelques titres trouvés sur Disney+ que vous ne saviez probablement pas arrivés censuré au célèbre Plate-forme de la souris, alors continuez à lire pour pouvoir les surveiller.

Parce que Disney + veut être une plate-forme de divertissement sûre pour les enfants, il existe certains films Oui séries Des classiques qui ont dû être censurés en raison de certains contenus adultes ou controversés.

Les cas que nous citerons vont au-delà des avis de sensibilisation de plus en plus courants sur ce type de plateforme, puisqu’il s’agit de contenus supprimés ou altérés.

Et, comme vous pouvez le constater, Disney+ est une plateforme de streaming assez différente de Netflix ou de HBO puisque, à l’exception de sa chaîne Star, tout son contenu doit s’adresser littéralement à tous les publics.

Cela signifie que certains vieux films, séries et même courts métrages ont dû passer par la censure pour éviter les controverses et les malentendus.

Les cas qui vous semblent le plus certainement concernent les films classiques qui incluent des représentations de personnages qui sont aujourd’hui gravement racistes.

C’est le cas, par exemple, de Peter Pan, où les Indiens marchent des platitudes, ou de Dumbo, dont les corbeaux sont une référence directe et explicite à l’esclavage subi aux États-Unis.

Et bien, sans plus tarder, mentionnons quelques titres qui ont fait l’objet d’une sorte de censure :

1

Ne pas fumer à Noël

Les Muppets ont toujours été sur la fine ligne entre le contenu pour les enfants et le contenu pour les adultes.

C’est pourquoi parfois il n’était pas rare de les voir fumer la cigarette de temps à autre et bien que certains de leurs films aient inclus des notices pour décourager les enfants de les imiter à cet égard, une décision a été prise pour le long métrage Les Muppets dans les Contes de Noël plus drastique.

2

La fausse fausse prise qui était pour de vrai censurée

Bien que les blagues aient généralement été faites avec les personnages oubliant leurs répliques ou agissant mal, certaines d’entre elles exposaient des coins vraiment sombres d’Hollywood.

C’est le cas de la fausse interprétation censurée de Disney + de Toy Story 2.

3

Un numéro de téléphone juste pour +18

Si vous avez remarqué la conversation entre Scott, son ex-femme, et leur fils au début du film Go Santa Claus ! c’est un peu plus court dans Disney +, c’est parce qu’il y a un morceau de dialogue directement coupé.

C’est parce que dans la version originale, une blague a été faite avec un numéro de téléphone qui s’est avéré être réel et appartenir à un service de rencontres pour adultes.

Et une polémique a éclaté lorsque les enfants, par curiosité, ont décidé d’appeler ce numéro pour voir s’il était réel.

4

Ne fais pas ça à la maison

Les enfants dans les films ont pour tradition de se cacher dans des endroits dangereux et la même chose s’est produite avec le petit Lilo de Lilo & Stitch.

Dans la version originale, Lilo se cache de sa sœur dans un sèche-linge et dans Disney + cette scène a été retouchée pour qu’elle se cache dans un placard avec une boîte à pizza en carton pour porte.

5

Baby-sitter censurée

Aventures dans la grande ville, une comédie pour adolescents des années 80, ne vous semble peut-être pas familière. Cependant, si vous êtes un fan du réalisateur Chris Columbus, vous devriez peut-être y jeter un coup d’œil, car c’était sa première à Hollywood.