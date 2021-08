5 films HBO Max qui sont considérés comme un joyau | Instagram

A cette occasion nous vous présenterons cinq bijoux du catalogue de films de la nouvelle plate-forme HBO Max, que vous devriez sans aucun doute les voir et le plus tôt sera le mieux, car ils sont parmi les meilleurs à ce jour.

En dehors des sagas comme Harry Potter et Le Seigneur des anneaux et des films de super-héros, la plateforme de streaming de WarnerMedia héberge d’autres titres qui valent la peine d’être revus ou joués pour la première fois.

Cela peut vous intéresser : les sorties HBO, Amazon et Disney+ pour ce week-end

Il y a plusieurs semaines, le catalogue complet de HBO Max était déployé, le service de streaming qui entend concurrencer pour les terres Netflix, Amazon Prime Video et Disney+.

L’atterrissage de la plateforme a confirmé la présence de Clint Eastwood, Stanley Kubrick et sept de leurs films, et seulement deux films d’Orson Welles (Citizen Kane et Thirst for evil), ainsi que la dominance des franchises : Batman, Superman, Mad Max, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et Le Rapide et le Furieux.

Nous mentionnons une critique pour d’autres films qui valent la peine d’être revus ou pariés pour la première fois :