5 films sur le baseball à ne pas manquer

Il y a de moins en moins de temps pour que cet isolement forcé se termine et ne soit plus qu’un souvenir amer, cependant, nous devons être enfermés un peu plus longtemps en attendant que les vaccins fassent leur travail.

L’une des meilleures options pour lutter contre les désagréments causés par ce confinement est de se faire plaisir avec un bon marathon de cinéma. Et quoi de mieux si c’est avec des films dédiés au Roi du Sport.

Nous partageons ici notre recommandation avec 5 films sur le Base-ball quoi dans Mise en service Nous considérons essentiel pour tout fan qui se vante d’être, à la fois du ballon et du septième art :

1. Champ des rêves

Dans ce joyau cinématographique de 1989, un agriculteur de l’Iowa, Ray Kinsella (Kevin Costner), entend une voix dans son champ de maïs disant : « Si vous le construisez, il viendra. Il interprète ce message comme des instructions pour construire un terrain de baseball sur ses terres agricoles, sur lequel apparaîtra plus tard le fantôme de Shoeless Joe Jackson et des sept autres joueurs des White Sox de Chicago qui ont été définitivement exclus des ligues. le soi-disant scandale des Black Sox lors des World Series de 1919.

2. Un League of Their Own (Une équipe très spéciale)

Film réalisé en 1992 par la cinéaste Penny Marshall qui raconte comment en 1943, alors que les hommes se battaient pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des emplois laissés vacants étaient occupés par des femmes. Ces jours-ci le Base-ball Il était sur le point de disparaître mais les propriétaires des équipes, essayant de l’éviter, ont décidé de former des équipes féminines.

Dottie (Geena Davis) et Kit Keller (Lori Petty) feront partie d’une équipe féminine et devront montrer qu’elles sont capables de concourir et de se battre comme des hommes. Mais surtout, ils doivent affronter leur entraîneur sarcastique et toujours bourré Jimmy (Tom Hanks). Cela en vaut également la peine car l’un des joueurs est joué par une très jeune Madonna.

3. Ligue majeure

1989 Comédie américaine avec Charlie Sheen, Wesley Snipes et Rene Russo. Il raconte comment les Indians de Cleveland ont un nouveau propriétaire, dont les plans pour l’équipe sont assez désastreux : elle a l’intention de déplacer l’équipe à Miami pour le temps plus chaud et pour un nouveau stade. Pour y parvenir, l’équipe doit perdre le plus possible, elle rassemble donc la pire équipe possible, mais contre toute attente, et après les inévitables échecs initiaux, ils résolvent leurs lacunes et commencent à gagner au grand désarroi du nouveau propriétaire. Epic est la coupe de cheveux de Charlie Sheen.

4. Money Ball (Le jeu de la fortune)

Film de 2011 avec Brad Pitt, Jonah Hill et Philip Seymour Hoffman. Il s’agit d’une adaptation du roman “Moneyball : l’art de gagner un match injuste” qui raconte une histoire vraie dans laquelle le directeur général d’Oakland, Billy Beane, se débat avec l’inconvénient d’avoir la restriction salariale la plus basse du baseball. Si vous avez l’intention de gagner les World Series, vous devez trouver un avantage concurrentiel. Billy est sur le point de bouleverser le baseball lorsqu’il utilise des données statistiques pour analyser et évaluer les joueurs qu’il choisit pour l’équipe. Nominé pour de nombreux prix, dont l’Oscar.

5. Le Sandlot (Notre Gang)

Ce film est une comédie américaine sortie en 1993 et ​​raconte les aventures d’une équipe de garçons de baseball à l’été 1962 qui vivent dans la vallée de San Fernando à Los Angeles. Il met en vedette Tom Guiry, Mike Vitar, Karen Allen, Denis Leary et James Earl Jones (on se souvient d’avoir exprimé Dark Vador dans Star Wars). La scène où ils doivent affronter le légendaire chien mangeur de balles du quartier surnommé « La Bête » est un classique, un film absolument culte.