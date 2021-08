5 fois Jungle Cruise ressemblait à un remake de The Mummy de 1999

Le guide apathique au cœur d’or

Ensuite, nous avons notre propre Rick O’Connell dans Jungle Cruise à travers le personnage de Frank le Skipper. Frank est un homme mystérieux qui devient le gars avec qui Lily doit faire équipe pour traverser la rivière et trouver les “Larmes de la Lune”, un arbre mythique qui fait pousser des pétales qui peuvent guérir des maladies, guérir des blessures et lever des malédictions. Le personnage de Dwayne Johnson se présente comme égoïste et louche dans la première moitié du film, poussant souvent les boutons de Lily avec les malheurs de l’aventure à venir. Au fur et à mesure que le film se déroule, nous apprenons que l’intérêt de Frank pour les Larmes de la Lune est bien plus profond. Son front négligent s’estompe, alors que nous apprenons qu’il doit faire partie de la mission pour briser la malédiction de ses amis de 400 ans et les faire reposer.