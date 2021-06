5 fois les personnages de Fast & Furious ont créé une tonne de dommages collatéraux

Depuis que nous avons rencontré Dom Toretto et compagnie pour la première fois en 2001 dans The Fast and the Furious, nous avons vu le groupe de coureurs de rue devenus super-héros faire tomber des avions, des trains et des automobiles (ainsi que d’autres modes de transport) pour une raison ou une autre. Et tandis que les exploits du personnage le plus dur à cuire de Vin Diesel constituent une excellente expérience cinématographique, un aspect des films qui semble être occulté (ou pas mentionné du tout) est les dommages collatéraux causés par les différents personnages des neuf premiers films de la franchise de plusieurs milliards de dollars.

Donc, dans cet esprit, nous avons dressé une liste rapide de toutes les fois où les personnages de Fast and Furious ont créé une tonne de dommages collatéraux, qu’il s’agisse de la destruction de véhicules et de biens ainsi que de toutes les blessures et décès potentiels. laissés dans leur sillage. Et avec F9 au coin de la rue, c’est le moment idéal pour examiner toutes les destructions dangereusement dangereuses mais dignes du pop-corn de la franchise jusqu’à présent.