5 fonctionnalités iOS cachées que vous ne connaissez peut-être pas

Pour une raison quelconque, Cupertino semble aimer cacher des fonctionnalités dans iOS, voici donc 5 de nos favoris que vous ne connaissez peut-être pas. Peut-être qu’Apple veut encourager l’exploration. Peut-être que le géant de la technologie intègre tellement le système d’exploitation qu’il ne peut pas divulguer chaque balayage ou fonctionnalité cachée. Quoi qu’il en soit, voici quelques fonctionnalités iOS cachées

1. Trouver le bouton Shuffle dans l’application musicale en tant que première de nos fonctionnalités iOS cachées

L’une des questions les plus courantes qui nous sont posées ici à Mac Observer est de savoir où trouver le bouton Shuffle dans le lecteur Apple Music. Pendant très longtemps, plusieurs d’entre nous ont pensé qu’il n’y en avait pas. Si vous appuyez sur le bas de l’écran Apple Music, sur le titre de la chanson en cours de lecture, la pochette de l’album apparaît avec plusieurs icônes. Appuyez sur celui avec trois points et trois lignes, et encore plus d’options apparaissent comme par magie. Ceux-ci incluent Shuffle et Repeat, ainsi qu’un bouton pour qu’Apple Music continue à jouer des chansons similaires à celles de la file d’attente après épuisement.

Vous voulez savoir quand vous avez envoyé ce dernier iMessage dans l’application Messages ? C’est facile. Tout ce que vous avez à faire est de tirer de droite à gauche du bord de l’écran dans l’application Messages, et les horodatages s’afficheront pour vous.

3. Inverser la direction du panorama

Je ne sais pas comment Apple a décidé que la gauche à droite était la meilleure direction pour prendre une image panoramique. C’est la valeur par défaut, cependant, et vous pourriez vous demander s’il est possible de la changer. Comme il se trouve, c’est possible. Appuyez simplement sur la ligne de mouvement dans l’application Appareil photo et les directions seront inversées. Inversez la direction du panorama en appuyant sur la ligne de mouvement

4. Reçus de lecture individuels dans les messages

Avez-vous déjà voulu activer les confirmations de lecture dans Messages pour un seul contact ? Vous pouvez faire cela aussi. Si vous appuyez sur le bouton d’information, un « i » entouré d’un cercle, vous verrez l’option permettant d’activer les confirmations de lecture uniquement pour cette personne. Très utile.

5. Autocollants pincés pour zoomer pour changer leur taille

Enfin, saviez-vous que vous pouvez ajuster la taille des autocollants grands ou petits avant de les envoyer ? C’est assez simple. Lorsque vous retirez un autocollant pour le mettre quelque part dans votre conversation, ajoutez un deuxième doigt et pincez pour zoomer. Vous pouvez l’agrandir ou le réduire avant de le déposer dans le chat.

Astuce bonus : appuyez longuement sur n’importe quoi

Bon, en voici un de plus. Essayez d’appuyer longuement sur tout et n’importe quoi. Vous serez surpris de ce que vous trouverez. Vous pouvez régler la luminosité de la lampe de poche, effacer toutes les notifications récentes du centre de notifications et bien plus encore. Explorez, expérimentez, puis explorez encore plus. Vous devriez également consulter nos conseils sur le tapback, le toucher numérique, les applications, etc.