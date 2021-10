5 fonctionnalités que nous voulons voir dans Battlefield Mobile

Avec EA prêt à sortir une version mobile de Battlefield l’année prochaine, il est surprenant qu’il y ait si peu de détails à ce sujet. Bien qu’il existe des captures d’écran disponibles ainsi qu’un test de jeu divulgué, les fans sont impatients de savoir comment la version mobile du jeu de tir bien-aimé se comparera aux versions précédentes.

EA voudra que Battlefield Mobile se sente aussi proche que possible de la console et des jeux PC, ce qui a bien fonctionné dans le passé avec la concurrence, comme Activision et Call of Duty Mobile. Cependant, avec le développeur Industrial Toys prenant principalement les rênes de DICE, ainsi qu’une base de fans largement insatisfaite des changements observés lors de la version bêta de Battlefield 2042, on ne sait pas quelles fonctionnalités seront présentes dans la version mobile et à quel point elle ressemblera aux fans de Battlefield. amour. Nous pensons que nous savons ce dont nous avons besoin, y compris cependant. Voici cinq fonctionnalités que nous voulons voir dans Battlefield Mobile.

Grande liste d’armes

Source : Arts électroniques

Étant donné que le mobile est une plate-forme intrinsèquement plus restrictive que la console ou le PC, il est important de donner aux joueurs une variation dans leur gameplay. Étant donné que moins de fonctionnalités seront implémentées dans l’ensemble sur mobile par rapport aux jeux plus complexes de l’histoire de Battlefield, un grand choix d’armes est un moyen d’y parvenir.

Les premières captures d’écran sont prometteuses, montrant plusieurs armes et suggérant que plus d’un chargement est possible. COD mobile est un concurrent qu’EA aura surveillé de près lors du développement de Battlefield Mobile, et ce jeu contient une grande variété d’armes et de multiples chargements, montrant que cela peut être fait dans l’espace mobile.

Avoir un grand choix d’armes compléterait également le système de classe de spécialiste déjà annoncé. La possibilité de personnaliser votre soldat avec une variété d’armes qui correspondent à leurs attributs particuliers aiderait chaque spécialiste à se sentir unique et ajouterait plus d’importance à l’ensemble de l’équipe. Avoir suffisamment de variété dans les armes lorsque vous commencez à jouer, ainsi que pouvoir déverrouiller de nombreuses armes au cours de la progression, est également un élément clé qui devrait être inclus. Cela aiderait à la longévité du jeu, tout en n’étant pas trop restrictif pour les nouveaux joueurs.

Equipes

Source : Arts électroniques

En parlant d’escouades, on ne sait actuellement pas comment elles fonctionneront ici. En règle générale, dans les jeux Battlefield, les joueurs se voient automatiquement attribuer une équipe lors de l’apparition, un joueur devenant le chef d’équipe. Ces joueurs créent un point de réapparition pour les autres membres et acquièrent la capacité de diriger les autres coéquipiers, et chaque membre de l’équipe peut obtenir des bonus de points pour soigner d’autres membres. Cela fonctionne bien avec le système de classe de Battlefield, car chaque membre de l’équipe peut potentiellement apporter quelque chose de nouveau à la table. Dans un marché aussi concurrentiel, cette fonctionnalité différencierait le jeu des autres offres mobiles, tout en garantissant qu’il reste authentiquement Battlefield.

Battlefield 2042 a récemment été critiqué lors de sa version bêta pour avoir supprimé ou modifié des fonctionnalités clés présentes dans les jeux Battlefield précédents, la mise en œuvre de l’équipe étant l’une d’entre elles. Bien que vous puissiez toujours faire partie d’une équipe et réapparaître sur le chef, les options de communication sont révolues, le système de classe typique étant remplacé par des éléments de tir de héros sous la forme de spécialistes individuels. Ces spécialistes sont nommés soldats qui peuvent être personnalisés de la même manière, éliminant ainsi le besoin d’une escouade. Les classes de Battlefield Mobile ont également été remplacées, au moins par leur nom, par des spécialistes. Reste à savoir s’ils fonctionneront comme les classes précédentes ou les nouveaux spécialistes de Battlefield 2042, mais nous espérons que c’est le premier.

Options de mouvement

Source : Arts électroniques

De nombreux titres précédents de Battlefield comportaient une gamme d’options de mouvement. Ceux-ci permettent au joueur de déjouer son ennemi et offrent différentes façons de naviguer sur la carte et de localiser les ennemis. Glisser et rouler, s’ils sont bien utilisés, offrent un type de défi différent aux ennemis pendant le jeu de tir, ainsi qu’un avantage pour le joueur en combat rapproché. Se pencher hors de la couverture est un autre aspect du mouvement qui aide le joueur. Alors que des tests de jeu pour le jeu sont en cours dans certains territoires, il n’est pas clair si ces options de mouvement sont présentes dans Battlefield Mobile.

L’ajout de mécanismes de mouvement tels que ceux-ci offrirait de la variété au joueur tout en restant fidèle aux titres précédents. Se pencher hors de la couverture, en particulier, fait partie intégrante de Battlefield, contribuant à l’éloignement (désolé) de la franchise du style plus arcade de concurrents tels que Call of Duty. Le problème ici pourrait résider dans la façon dont le joueur peut activer un rouleau ou un glissement en utilisant l’espace limité de l’écran pour les boutons, mais il n’est pas déraisonnable d’espérer une plus grande liberté de mouvement dans le jeu.

Animations de retrait

Source : Arts électroniques

Bien sûr, les rouleaux et les diapositives susmentionnés pourraient permettre au joueur de s’approcher suffisamment d’un soldat ennemi pour une belle tuerie au corps à corps, et il n’y a rien de plus satisfaisant dans ces circonstances qu’une animation de retrait bien méritée. Celles-ci sont une fonctionnalité de Battlefield depuis son troisième opus et récompensent les joueurs pour avoir tué des ennemis avec des armes de mêlée, telles que des couteaux. L’inclusion de l’une des fonctionnalités les plus satisfaisantes de Battlefield serait un excellent ajout à la version mobile et inciterait à ne pas toujours utiliser d’armes à feu, ce qui varierait le gameplay.

La nature brutale des animations de retrait ajoute également au réalisme, quelque chose pour lequel Battlefield a toujours été connu par rapport à Call of Duty. La mise en œuvre de cette fonctionnalité dans le jeu mobile aiderait à présenter le jeu comme une continuation de cela, ce que les fans apprécieront sans aucun doute. Il n’est pas clair si de telles animations pourraient être réalisées sur mobile étant donné les limitations de la plate-forme, mais même une version simplifiée des animations que les fans connaissent et adorent aurait un impact important sur l’engagement des joueurs pendant les matchs.

Guerre à grande échelle

Source : Arts électroniques

Sans aucun doute, l’un des piliers de la franchise Battlefield est le sens de l’échelle pendant les batailles, avec d’énormes cartes et un grand nombre de joueurs étant monnaie courante tout au long de la série. Battlefield a constamment repoussé les limites de ce qui est possible ici, et bien qu’il ne soit pas réaliste de s’attendre à la même guerre expansive que celle observée dans les versions principales, il existe déjà des signes prometteurs pour la version mobile.

Les environnements destructibles qui ajoutent au spectacle ont déjà été confirmés, tout comme le retour des cartes préférées des fans. Damavand Peak, Noshahr Canals, Grand Bazaar et Operation Metro seront présents au lancement, avec plus sûrement ajoutés lors de mises à jour ultérieures. Avec l’ajout de cartes importantes précédentes, nous pourrions peut-être voir de nouvelles cartes égales aux classiques en taille et en portée.

En termes de joueurs, EA a jusqu’à présent confirmé que des jeux à 32 joueurs seront disponibles. Bien que ce soit certainement agréable, ce serait formidable de voir au moins le double de ce nombre remplir les anciennes cartes classiques. COD Mobile propose 100 joueurs dans son mode bataille royale, prouvant qu’il est possible d’avoir un plus grand nombre de joueurs dans un jeu mobile. Ce sera sûrement un contributeur clé au succès de Battlefield Mobile, avec de nombreux joueurs susceptibles de comparer les deux tireurs sur de tels facteurs. C’est une caractéristique qu’EA serait imprudent d’ignorer.

Peut-il capturer la magie ?

Que ces fonctionnalités soient implémentées ou non, Battlefield rencontrera sûrement un grand nombre de fans au lancement qui sont impatients de voir un jeu Battlefield sortir enfin sur les appareils mobiles. Néanmoins, il sera intéressant de voir à quel point le jeu ressemble à la formule classique de Battlefield.

Qu’il s’agisse d’animations de retrait, de communication d’escouade, d’un grand arsenal, d’une guerre à grande échelle ou de la possibilité de se cacher, nous pensons que ces fonctionnalités seraient d’excellents ajouts à l’expérience mobile de Battlefield. À mesure que nous nous rapprochons du lancement, nous en apprendrons inévitablement plus sur le jeu et nous verrons peut-être certaines de ces suggestions incluses. Quelle que soit l’apparence du produit fini, il sera intéressant de voir comment il se compare aux autres jeux sur un marché extrêmement concurrentiel sur mobile.

Champ de bataille mobile

Sorti l’année prochaine, Battlefield Mobile promet d’être une expérience Battlefield authentique et haut de gamme dans la paume de votre main. Des cartes classiques et des matchs à 32 joueurs vous attendent au lancement.

