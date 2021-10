5 fonds négociés en bourse pour investir sur le marché boursier américain

De la croissance technologique aux actions de valeur en passant par les grandes capitalisations et les petites capitalisations, les ETF américains sont disponibles pour maintenir votre portefeuille bien diversifié.

Pour commencer à investir dans des actions américaines, les fonds négociés en bourse (ETF) cotés sur les bourses américaines peuvent être un bon point de départ. Contrairement à l’achat d’actions individuelles, vous finissez par acheter un groupe d’actions représentant soit un indice, soit un secteur spécifique. Les ETF américains vous offrent l’avantage de vous diversifier dans les actions internationales et vous permettent également de vous diversifier sur divers thèmes phares du marché boursier américain. De la croissance technologique aux actions de valeur en passant par les grandes capitalisations et les petites capitalisations, les ETF américains sont disponibles pour maintenir votre portefeuille bien diversifié.

Vous pouvez acheter des parts d’ETF pendant les heures de négoce de la bourse et le coût de leur possession est considérablement faible. Nous examinons ici les 5 meilleurs ETF américains et voyons en quoi ils consistent principalement.

1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Populairement connu sous le nom de SPY ETF, le SPDR S&P 500 ETF est un ETF qui suit l’indice S&P 500, un indice d’un groupe diversifié de sociétés américaines à grande capitalisation dans onze secteurs majeurs. L’indice S&P 500 est largement considéré comme le meilleur indicateur unique des actions américaines à grande capitalisation et en investissant dans SPY ETF, vous obtenez une exposition à certaines des meilleures actions américaines. Les trois principaux secteurs du S&P 500 sont les technologies de l’information, les soins de santé et les services de communication, totalisant environ 50 % de l’indice, tandis que les trois premiers choix de l’indice sont Microsoft, Apple et Amazon selon la pondération de l’indice.

2. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)

DIA suit un indice pondéré par les prix de 30 actions américaines à grande capitalisation représentées dans le Dow Jones Industrial Average (DJI) ou le Dow 30. Le Dow 30 est un indice unique et est légèrement différent de certains des autres principaux indices américains. Dow 30 représente des entreprises basées uniquement aux États-Unis. Contrairement à d’autres indices, dans le Dow 30, la sélection n’est pas régie par des règles quantitatives ou la capitalisation boursière mais selon le site Web des indices S&P, « une action n’est ajoutée à l’indice que si l’entreprise a une excellente réputation, démontre une croissance soutenue et est de l’intérêt d’un grand nombre d’investisseurs.

3. Fiducie Invesco QQQ (QQQ)

Si vous cherchez à acheter les actions américaines de premier ordre du marché boursier Nasdaq, l’ETF Invesco QQQ est celui qu’il vous faut. QQQ est un fonds négocié en bourse qui vous donne accès à 100 sociétés du Nasdaq en un seul investissement. Certaines des actions américaines les plus performantes de 2020 telles que Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) et Google (GOOGL) collectivement connues sous le nom d’actions FAANG font partie de l’indice Nasdaq 100.

4. FNB de croissance iShares Russell 2000 (IWM)

Si, en tant qu’investisseur, vous souhaitez diversifier les actions américaines à petite capitalisation, l’indice de référence est le Russell 2000, comprenant 2 000 sociétés à petite capitalisation. Obtenir une exposition à un lot entier d’actions Russell 2000 est possible grâce au fonds négocié en bourse (ETF) – iShares Russell 2000 ETF (IWM).

5. FNB Vanguard Total Stock Market (VTI)

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) vous donne accès à l’ensemble du marché boursier américain, y compris les actions de croissance et de valeur à petite, moyenne et grande capitalisation. Des actions Nasdaq 100, Dow 30, Russell 2000 aux actions S&P 500, VTI vous donne une exposition à plus de 3900 actions du marché boursier américain. La technologie, la consommation discrétionnaire, les produits industriels, les soins de santé et les services financiers constituent les cinq secteurs les plus importants pour le VTI. Certains des principaux avoirs incluent Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet, Amazon.com Inc., Facebook Inc., Tesla Inc, Berkshire Hathaway Inc., NVIDIA Corp., JPMorgan Chase & Co et Johnson & Johnson.

Clause de non-responsabilité: La décision d’investir dans des ETF ou tout autre titre doit être prise par vous-même après avoir soigneusement évalué l’activité et les autres fondamentaux de l’entreprise ou après avoir consulté son conseiller financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’acheter, de détenir ou de vendre des ETF/actions. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement.

