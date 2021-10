5 footballeurs aux clauses libératoires folles et exorbitantes

14/10/2021 à 10h52 CEST

1. MARTIN BRAITHWAITE

On ne sait pas contre qui Barcelone tentait de se protéger en plaçant une clause sur 300 MILLIONS à Martin Braithwaite. Non seulement il était l’une des signatures les plus rares de l’entité, hors du marché et pour 20 millions, mais ils lui ont également cloué une clause à la hauteur de certains des meilleurs joueurs de l’équipe. Même au-dessus de celui d’un Luis Suárez qui était à 200 millions.

2. JOAO FELIX

C’était tout rire avec la clause 120 MILLIONS de l’inconnu Joao Félix à Bénfica jusqu’à ce que l’Atlético de Madrid arrive et le paie. En général, l’équipe de Lisbonne a toujours été très attachée à la défense de ses jeunes perles avec des clauses élevées et à l’époque, ils plaçaient la même chose sur Felix et Gedson Fernandes, de sorte que si un gros était intéressé, ils devaient laisser tomber un centime.

3. VINICIUS

Nous ne doutons pas que Vinicius est bon. Très bien même. Mais c’est que le Real Madrid a mis une clause de 700 MILLIONS. Un véritable scandale et cela dans la plupart des cas est quelque chose d’anecdotique car personne sur la planète ne va payer cette fortune pour un joueur de football. Quelle est la différence entre une clause de 500 millions et une clause de 700 millions ? Sûrement aucun.

4. NICO GONZÁLES

Une des perles de la carrière barcelonaise qui peu à peu commence à prendre de l’importance dans l’équipe première. Il a été rénové il y a quelques mois par Joan Laporta, qui a placé une clause de 500 MILLIONS. Cela a été le modus operandi de Barcelone avec beaucoup de ses joueurs ces derniers temps, peut-être à cause de ce qui s’est passé avec Neymar, et c’est que Gerard Piqué et Marc-André Ter Stegen ont également des clauses similaires.

5. KARIM BENZEMA

L’attaquant français a la clause la plus élevée de la planète Terre. 1 000 MILLIONS ils vous protègent d’une sortie en équipe blanche. Un scandale si l’on prend en compte son âge, 33 ans, et que le montant est complètement fou. Fixée dans son dernier renouvellement, la clause, oui, a stimulé un Benzema qui vit les meilleurs moments de sa carrière sportive au club de Chamartín.

