5 footballeurs dont vous ne vous souvenez peut-être pas qui sont passés en prison

Le monde du football et une prison. Quels deux mondes différents et avec quelle facilité de nombreux footballeurs se retrouvent derrière les barreaux pour de mauvais conseils ou leur mauvaise tête. Certains comme Diego Armando Maradona ont cessé d’aller dans leur Italie bien-aimée pour éviter la prisonD’autres, cependant, ont religieusement purgé leur peine. Lucas Hernández a été le dernier à figurer sur une liste qui compte de nombreux illustres invités inattendus. Nous analysons ces noms ci-dessous :

RONALDINHO

L’un des cas les plus récents et les plus notoires a été l’emprisonnement de Ronaldinho au Paraguay. La star brésilienne est apparue avec son frère Roberto dans le pays avec de faux passeports et a fêté ses 40 ans derrière les barreaux. Les prisonniers ont assuré que les pachangas qu’ils avaient jetés en prison avec Dinho étaient la meilleure chose qui leur soit arrivée dans leur vie.

Figure

Le mythique gardien colombien des années 90 avait une relation étroite avec Pablo Escobar et bien sûr, cela vous éclabousse toujours quelque part. Il est allé directement en prison en 1993 en raison de son implication dans l’enlèvement et la libération ultérieure de la fille d’un ami proche. Il a passé six mois en prison et a raté la Coupe du monde aux États-Unis. Il reviendrait sur les terrains de jeu avec son mythique Scorpion.

FREDDY RINCN

L’attaquant du Real Madrid a été arrêté à Sao Paulo en 2007 par Interpol, accusé de blanchiment d’argent pour un gang de drogue. Le Colombien a passé un bon moment en prison, malgré le fait que les crimes qui lui sont imputés n’aient jamais été prouvés. Sans surprise, après avoir passé une saison derrière les barreaux, il a été encouragé à revenir au football professionnel à l’âge de 46 ans.

EDMOND

Ce Brésilien a fait une redoutable paire avec Romario à la fin des années 90 au Brésil dans les rangs de Vasco de Gama. L’attaquant, qui a tenté sa chance en Europe avec la Fiorentina et Naples, a été condamné à quatre ans de prison pour avoir écrasé et tué trois personnes lors du Carnaval de Rio de Janeiro en 1995. Edmundo était complètement ivre ce soir-là, mais il a eu la chance d’avoir de bons amis en politique pour à peine passer une journée en prison après cela.

JUANÈLE

Cet attaquant qui a disputé la Coupe du monde 1994 avec l’Espagne a été emprisonné pour une affaire similaire à celle de Lucas Hernández, puisqu’il a été condamné en 2015 pour mauvais traitements après avoir reconnu sa culpabilité en tout. Le joueur a pris sa retraite en 2007 en admettant qu’il souffrait de trouble bipolaire. Il a triomphé avec Tenerife et Saragosse, étant toujours un cauchemar pour le Real Madrid. Il a deux titres de Copa del Rey.

TITRE BONUS

Dans le film Torrente 4, un jeu est recréé en prison entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid avec Sergio Ramos, Arbeloa, Agüero ou Higuain comme protagonistes. Auparavant, des footballeurs comme Fernando Torres ou Cesc Fabregas avaient participé à la saga.