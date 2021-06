5 franchises d’action qui devraient devenir aussi étranges que les films Fast and Furious

Beaucoup de gens diraient qu’Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal ont poussé les choses trop loin avec les extraterrestres, mais je dirais que cela n’a pas poussé les choses assez loin. La franchise a montré certains des lieux les plus exotiques de la planète, et elle n’a fait que suivre que pour continuer à impressionner le public moderne, la franchise devrait se diriger vers les étoiles. Je ne sais pas comment, peu m’importe comment, mais nous avons la technologie et la base d’une histoire pour envoyer Indy dans un sacré voyage final. Heureusement, sur la base de rumeurs folles, la franchise pourrait le faire.