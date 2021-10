5 friteuses à moins de 50 euros pour ceux qui préfèrent frire à l’ancienne | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous préférez cuisiner des produits frits à l’ancienne, alors une friteuse est l’appareil idéal pour vous faire gagner du temps et de l’argent.

Les friteuses sans huile sont peut-être les appareils les plus à la mode que nous ayons actuellement, et elles vous permettent sans aucun doute de préparer des plats beaucoup plus sains en n’ayant qu’une ou deux cuillères à café d’huile. De plus, il existe des produits qui ne doivent pas être cuits dans ces appareils.

La réalité est que pour beaucoup de gens le goût d’un produit frit dans une huile abondante c’est beaucoup plus agréable pour eux. Bien que la différence de goût soit évidente, cette façon de cuisiner continue d’avoir de nombreux adeptes.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Si vous voulez être le roi ou la reine de la frite, vous aurez certainement besoin d’une friteuse à huile dédiée. Ils ont plusieurs avantages, notamment que vous aurez un produit à usage unique et qu’il le fera bien.

Ces friteuses utilisent beaucoup d’huile, mais elle peut être réutilisée plusieurs fois, surtout si vous faites frire habituellement le même type d’aliments comme des pommes de terre ou du poulet.

Il en existe plusieurs types, c’est pourquoi nous voulons vous montrer certaines des friteuses les moins chères que vous pouvez acheter en ce moment.

La moins chère : friteuse électrique Princess

Friteuse électrique Princess pour 27,99 € sur Amazon

L’une des friteuses les moins chères que vous pouvez trouver sur Amazon en ce moment est ce modèle de la marque princesse.

C’est une friteuse avec un seau avec une capacité de 3 litres, une puissance de 2000W qui atteint jusqu’à 190ºC.

Il dispose d’un panier en acier inoxydable pour pouvoir retirer les aliments et les laisser reposer afin qu’un maximum d’huile tombe.

Cette friteuse Princess coûte moins de 28 euros.

A partir de 4 litres : Cecotec CleanFry Infinity 4000 Full Inox

CleanFry Infinity 4000 Full Inox pour 46,83 € sur Amazon

Si vous voulez une friteuse un peu plus grande avec un seau de plus grande capacité, cette Cecotec CreanFry Infinity 4000 Full Inox est une option à choisir.

Il a une capacité pour 4 litres d’huile, une puissance de 3 270W et atteint une température de 190ºC.

Il est doté d’un filtre qui élimine la résistance et maintient l’huile propre en éliminant tous les restes d’aliments filtrés à travers le panier.

Il peut être acheté sur la boutique en ligne Cecotec pour moins de 50 euros avec la livraison gratuite. Sur Amazon, il est également disponible pour un peu plus de 46 euros.

Compact et pas cher : Jata FR326E

Jata FR326E pour 30€ sur Amazon

Voulez-vous faire frire pour une ou deux personnes? Si vous n’avez pas besoin d’une grande friteuse parce que vous ne faites généralement pas cuire de grandes quantités d’aliments, alors cette friteuse Jata FR326E Est la meilleure option.

A un seau avec une capacité de 1,3 litre d’huile, une puissance de 1000W et une température jusqu’à 200ºC.

La meilleure chose est sa taille, car il ne prendra pas autant de place dans votre cuisine et lorsque vous le nettoyez bien, vous pouvez le ranger dans un placard.

Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour seulement 30 euros.

Meilleur rapport qualité/prix : Aigostar Ushas 30HEZ

Aigostar Ushas 30HEZ pour 29,99 € sur Amazon

Aigostar Ushas 30HEZ est une friteuse parfaite pour toute la famille qui a une capacité de 3 litres.

Il est puissant, atteint jusqu’à 2 200W de puissance pour chauffer sa résistance et l’huile. Il est fabriqué en acier inoxydable de type 304 et dispose d’un récipient entièrement amovible pour le vidage et le lavage, qui peut également être mis au lave-vaisselle.

Vous pouvez régler la température entre 130ºC et 190ºC, il a des pieds antidérapants et un panier à deux positions pour évacuer l’excès d’huile.

Le prix de cette friteuse est généralement de 46 euros, mais elle est désormais en vente à moins de 30 euros.

Pour les professionnels : Taurus Professional 2

Taurus Professional 2 pour 29,99 € sur Amazon

Si vous recherchez résistance et qualité lors de l’utilisation d’un appareil que vous souhaitez utiliser longtemps, cette friteuse Taureau Professionnel 2 il indique déjà clairement à qui il est destiné.

C’est une friteuse professionnelle avec une capacité de 2 litres pour le garder actif pendant de nombreuses heures, en plus d’avoir une puissance de 1700W et une température réglable entre 150ºC et 190ºC.

Son prix est de 35 euros, mais vous pouvez l’obtenir avec une remise spéciale pendant quelques jours, en restant à seulement 29,99 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.