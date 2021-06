5 friteuses sans huile en solde pour une cuisine plus saine | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les friteuses sans huile sont les appareils les plus chauds et pendant le Prime Day, elles bénéficient également de remises importantes. Sans aucun doute l’un des meilleurs moments de l’année pour en acheter un.

Il ne fait aucun doute que les friteuses sans huile sont devenues l’appareil à la mode dans toutes les cuisines du monde. Ces appareils vous permettent de « faire frire » avec une seule cuillère à soupe d’huile pour cuisiner plus sainement.

Les friteuses sans huile permettent de cuisiner une multitude de plats et il en existe des centaines de modèles pour tous les goûts. Mais pendant le Prime Day 2021, vous pouvez trouver des friteuses sans huile à un prix avantageux.

C’est le moment que vous attendiez pour acheter une de ces friteuses car rarement le reste de l’année vous trouverez des offres de ce type.

Pour vous aider dans votre achat, nous avons sélectionné plusieurs modèles que vous pouvez acheter dès maintenant, dans divers designs et surtout avec différentes capacités pour la nourriture, quelque chose de très important à prendre en compte lors de l’achat d’une friteuse sans huile.

Le moins cher : Mellerware Crunchy !

Procurez-vous la friteuse sans huile Crunchy de Mellerware ! pour 48,99 euros

La friteuse sans huile Mellerware croustillant ! Il fait partie de ceux qui figurent toujours parmi les meilleurs vendeurs sur Amazon. La raison en est que c’est l’un des moins chers que vous puissiez acheter, qu’il fonctionne bien et qu’il est également disponible en trois couleurs : noir, bleu et blanc.

Il peut cuire entre 80 et 200ºC, il dispose de 7 programmes prédéfinis et d’un design compact puisque sa cuve a une capacité 1,4 litre. Techniquement, nous pourrions la définir comme une petite friteuse.

Son prix normal est de 70 euros, mais pendant le Prime Day il ne vous coûtera que 48,99 euros.

Pour toute la famille : Princess Aerofryer XXL

Obtenez la friteuse sans huile Princess Aerofryer XXL pour 85,99 euros

Pour les personnes qui veulent faire de bons petits plats ou pour les familles où la nourriture est préparée au kilo, cette friteuse sans huile Princesse Aerofryer XXL c’est un bon achat.

Votre dépôt est 4,5 litres, une capacité plus que suffisante pour le remplir de pommes de terre pour 3 ou 4 personnes. Il a une puissance de 1 500 W et des programmes définis que vous pouvez choisir sur sa face avant.

À partir de 110 euros qui coûte normalement le Prime Day, vous pouvez l’obtenir pour 94 euros.

De taille moyenne : friteuse sans huile VPCOK

La friteuse sans huile VPCOK Il se décline en deux tailles, un 1,5 litre normal et le modèle que nous mettons en avant, le “XL” avec un seau qui a une capacité de 3,6 litres.

Il dispose de programmes prédéfinis, d’une minuterie réglable et d’une puissance de 1400 W. Son prix avoisine les 90 euros et bien qu’ils aient généralement des coupons de réduction, il a atteint l’un de ses prix minimum historiques de seulement 61 euros.

Puissant et grand : Innsky IS-EE004

Obtenez la friteuse sans huile Innsky pour 85 euros

Si vous voulez tout dans une friteuse sans huile, c’est-à-dire une friteuse puissante pour chauffer les aliments rapidement, avec un bon design et également avec un seau de grande capacité, cette friteuse sans huile Innsky est votre meilleure option.

Il a un Capacité de 5,5 litres, celui avec la plus grande capacité de tous les précédents et une puissance de 1700 W maintenant la classe d’efficacité énergétique A +++. Il dispose d’un panneau LED et de 7 programmes facilement accessibles.

Ce n’est pas le moins cher car il coûte 110 euros, mais pour Prime Day vous pouvez le trouver pour seulement 85,59 euros, un prix qui pour une famille est peut-être un excellent investissement.

Concepteur : IKOHS Create Fryer Air

Friteuse sans huile d’une capacité de 1,5 litre, idéale pour cuisiner à deux. Il se distingue par son design attrayant et est disponible en trois couleurs. Vous pouvez frire sans huile ou avec juste une cuillère à café, et il fonctionne aussi comme un four pour préparer des pâtisseries, gratinées ou dorer.

Parmi tous les modèles proposés pour Prime Day on retrouve une friteuse au design différent, plus épuré et également disponible en deux coloris : noir et rose.

Est IKOHS Créer de l’air pour friteuse Il a un seau de 1,5 litre, une puissance de 900W et capable de contrôler la température entre 80ºC et 200ºC. La meilleure chose est le prix car il ne vous coûtera que 49,95 euros.

