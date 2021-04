5 gadgets des années 80 en désuétude

Bien que la technologie n’ait pas été aussi rapide qu’aujourd’hui, dans les années 80 et 90, il y avait également des gadgets de premier plan qui méritent d’être rappelés.

Plus que tout parce qu’une grande partie n’existe plus, dont beaucoup ont été développées en d’autres produits plus sophistiqués. Voyons voir 5 Gadgets des années 80 qui sont en désuétude.

Walkman et discman

On se souvient tous du Sony Walkman, qui date de 1984, et du discman, qui a vu le jour en 1987. L’un était d’écouter de la musique à travers des cassettes et l’autre de le faire avec les CD achetés à l’époque. Ils sont allés avec des piles et s’ils étaient épuisés, il fallait en acheter d’autres. C’était sans aucun doute une grande révolution dans le loisir de tous les gens du moment. Ces gadgets ont cédé la place à de nombreux autres plus tard, maintenant les CD ont vécu une autre vie, axée sur les téléchargements en ligne et l’écoute en ligne.

Aiwa HR-S01, écouteurs

Si nous regardons maintenant en arrière, ils nous semblent des gadgets vraiment énormes et laids, mais ils ont résolu nos vies. Dans ce cas, les AIWM HR-S01, bien que peu populaires, étaient les écouteurs avec radio intégrée, piles rechargeables ou piles 1,5 v, et amplificateur externe de BF, etc. Et ils pourraient être le début des écouteurs sans fil d’aujourd’hui.

Le vidéo

La célèbre vidéo, qui nous a permis de regarder des films que nous avons pris dans la vidéothèque et d’enregistrer des programmes télévisés, était l’un des gadgets les plus attendus et les plus utilisés. Il y en avait deux types: Betamax (1975-1990) et VHS (1985), qui est celui qui a vraiment triomphé et qui avait la plus grande communauté de citoyens. Ils n’étaient pas bon marché à l’époque.

Ordinateur personnel Commodore 64

C’était en 1982 lorsque l’ordinateur domestique Commodore 64 est apparu. Avec un total de 8 bits, il fonctionnait avec des disquettes où la documentation ou tout ce que nous faisions avec l’ordinateur était utilisé.

Cassette radio

Ils étaient là depuis un certain temps. Et sûrement si vous regardez, il y en a un ou deux dans votre maison. Cet appareil est apparu dans les années 70 et vous pouviez y mettre des cassettes pour écouter de la musique, enregistrer de la musique de la radio à la cassette et même vous enregistrer. Il existe un grand nombre de modèles, mais certains peuvent être très chers.