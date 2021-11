5 gagnants et 3 perdants de la semaine 10 dans la NFL

L’idée que les Patriots sont réellement bons ne devrait pas être un mystère sauvage sur le plan conceptuel. Cela reste l’équipe la mieux entraînée de la NFL, qui peut en quelque sorte rivaliser avec n’importe quelle équipe de la ligue un dimanche donné. Cependant, au début de la saison, il n’y avait littéralement aucune raison de penser que la Nouvelle-Angleterre serait une menace pour l’AFC. Maintenant, avec la poussière retombant sur la 10e semaine de la saison, on a presque l’impression que Bill Belichick est destiné à une autre course éliminatoire profonde où le ciel est la limite.

Ce n’est pas comme si l’héritage de Belichick avait besoin de plus de ciment pour le faire tenir. Bon sang, il aurait pu prendre sa retraite il y a cinq ans et être toujours confortablement considéré comme le plus grand entraîneur de l’histoire de la NFL, mais il y a quelque chose dans cette équipe de 2021 qui semble monumentale. Même les plus grands détracteurs, ceux qui détestent les Patriots à un niveau viscéral, attribuant une grande partie du succès de la Nouvelle-Angleterre au hasard de Tom Brady et à un système qui a attiré de brillants talents d’agent libre à des prix d’aubaine, ne peuvent nier que ce que l’équipe accomplit en 2021 pourrait être l’un des travaux les plus incroyables du mandat de Belichick.

Ce devait être une année de reconstruction. Bien sûr, les Pats ont dépensé beaucoup d’argent en agence libre, ce qui n’était pas du tout le caractère de la franchise, mais quand même – en regardant cette liste de haut en bas, il n’y a pas beaucoup de talents remarquables que vous pouvez pointer et dire « c’est pourquoi New L’Angleterre est bonne. Au lieu de cela, l’équipe ne survit pas seulement avec sa liste, elle prospère. Dans une étrange similitude avec les Buccaneers 2020, les Patriots ne font que s’améliorer au fil de la saison.

Cela ressemble à une hyperbole, je comprends, mais la Nouvelle-Angleterre a remporté quatre matchs d’affilée. Leur dernière défaite était une étroite affaire de prolongation avec les Cowboys. Il s’agit d’une organisation bien meilleure que son record de 6-4, et leur défaite de 45-7 contre les Browns dimanche le prouve. Maintenant, en ce qui concerne cette comparaison avec les Buccaneers 2020, considérez ceci: Tampa Bay était 7-3 à la fin de la semaine 10, avec quelques pertes assez sommaires contre les Saints and Bears. Zut, ils étaient 7-5 à la semaine de congé et ne ressemblaient pas à une grande menace avant de dominer la dernière moitié de la saison, de terminer 11-5 et de remporter le Super Bowl.

Les Patriots 2021 ont-ils ce potentiel? Non, probablement pas, mais ils sont beaucoup plus proches que les gens ne veulent le croire. Chaque aspect de cette équipe est optimisé en termes de talent. Mac Jones ne gère plus simplement les jeux, mais dirige l’équipe. En défense, les Patriots dominent, encore une fois sans même avoir de coordinateur défensif, utilisant plutôt une approche de comité.

Il n’y a aucune raison logique qu’une équipe en reconstruction, avec un quart-arrière recrue, ayant de nombreux joueurs dans le giron pour la première fois, devrait en quelque sorte être assis à la mi-saison en se sentant comme l’une des équipes les plus talentueuses de l’AFC. Cela s’explique en partie par le désastre incohérent qu’a été la conférence en 2021, mais cela enlève beaucoup à ce que Belichick et les Pats ont réalisé cette saison.

Détestez-les autant que vous voulez, cette équipe est pour de vrai.

Gagnant : Mac Jones

Chaque fois que vous cassez un Patriots QB, vous obtenez vos accessoires. Dimanche, Jones est devenu le premier quart-arrière recrue de l’histoire des Patriots à lancer trois touchés dans un match sans interception.

Ces statistiques sont impressionnantes en elles-mêmes, mais il s’agit beaucoup plus de la façon dont Jones dirige les Patriots à ce stade. Les statistiques ne le montrent peut-être pas, mais il fait exactement ce qu’un Bill Belichick QB devrait faire. Il s’agit d’une équipe qui ne compte pas sur des cargaisons de chantiers qui passent, mais sur une efficacité impitoyable. C’est ce que Brady a si bien fait pendant tant d’années. Oui, il a toujours été près du sommet de la ligue pour les verges par la passe, mais il dominait régulièrement le classement des passeurs et le pourcentage de touché.

Jones excelle de la même manière et reçoit plus de corde chaque semaine. Vous pouvez dire que Belichick and Co. voulait soulager Jones et ne pas le submerger trop rapidement, mais les gants pour enfants se détachent et avec plus de responsabilités qui lui sont confiées, nous voyons plus de potentiel pour être un quart-arrière de premier plan en raison de la façon dont il s’intègre dans le système de la Nouvelle-Angleterre.

Gagnant : Cam Newton

Le premier entraînement de Cam Newton depuis son retour chez les Panthers a eu lieu vendredi. Cela lui a effectivement donné deux jours de préparation pour les Cardinals de l’Arizona. Dimanche, il a marqué deux touchés.

Newton a été utilisé avec parcimonie lors de son retour pour la Caroline et a profité au maximum de chaque seconde. Plus remarquablement, il a complètement changé le sentiment de cette équipe des Panthers après seulement 48 heures. Il y a beaucoup de choses auxquelles cela pourrait être attribué, mais je pense que c’est parce qu’il y a enfin une certaine responsabilité et un leadership de la part d’un joueur offensif. Sam Darnold mange beaucoup de critique pour être la cause des malheurs de Carolina, dont certains sont justes, mais je pense que le problème est bien plus important parce que personne sur cette infraction n’a ressenti le besoin d’essayer vraiment.

C’est comme si toute la liste des Panthers avait vu Cam revenir et était comme « nous n’avons plus besoin de sucer » – James Dator (@James_Dator) 14 novembre 2021

C’est un acte d’accusation du personnel d’entraîneurs à coup sûr, mais quelle que soit la raison pour laquelle la Caroline se réunit, les fans ne se soucieront pas de savoir si cela signifie 34-10 victoires sur une compétition d’élite de la NFC comme l’Arizona.

Lorsque Newton débutera la semaine 11 contre Washington, nous pouvions voir le début de l’une des grandes histoires de la saison.

Loser : le téléphone à clapet de Pete Carrol

Je sais que Pete a probablement gardé son drapeau de défi dans la même poche que son téléphone, mais j’aime l’idée qu’il tâtonne et jette simplement le contenu de sa poche sur le terrain. C’est comme un père touriste paniqué qu’un parcmètre est sur le point d’expirer, creusant pendant un quart comme si le compteur exploserait s’il atteint 0h00.

Il y a aussi tellement de questions soulevées par le téléphone à clapet. Est-ce son chauffeur quotidien ? Un brûleur ? Connaissant Pete, a-t-il déjà eu un téléphone intelligent et l’a-t-il abandonné parce qu’il avait peur qu’il ne lise dans ses pensées ?

Gagnant : Patrick Mahomes

Je ne sais vraiment pas si les Chiefs ont ce qu’il faut pour faire une autre course en 2021, et essayer de glaner trop en détruisant une malheureuse défense des Raiders est de l’or des imbéciles – mais quand même, quand vous lancez pour 400 verges et 5 touchés, vous va se faire remarquer.

C’était sans aucun doute la meilleure performance défensive des Chiefs de l’année, et il n’est pas surprenant que lorsqu’ils peuvent ralentir une autre équipe, Mahomes puisse leur gagner des matchs.

Gagnant : Futilité

Ceci est une œuvre d’art.

Si vous êtes curieux de savoir comment les Lions et les Steelers se sont liés, alors regardez ceci. L’incroyable et ahurissante inutilité de ce match de football était un spectacle à voir. Aucune des deux équipes ne semblait vraiment vouloir jouer au football, au lieu de cela, elles ont simplement joué pendant 60 minutes, ont botté un tas de fois, puis l’ont appelé même.

Le football stupide est le meilleur football, et c’était stupide comme l’enfer.

Perdant : Mike White

La légende de Mike White a été entièrement inventée par désespoir et émerveillement, et tout s’est effondré dimanche. C’est tellement injuste de le traîner trop mal, parce que c’était un gars qui n’était jamais censé ressembler à un QB de la franchise – mais c’est une leçon que même quand il semble que les Jets ont une bonne chose, ils n’ont jamais vraiment une bonne chose.

Les blancs étaient des ordures contre les Bills dimanche, ce qui n’est pas nécessairement une surprise contre l’une des meilleures défenses de la ligue. Cela dit, lancer quatre interceptions et se faire montrer par Joe Flacco n’inspire pas beaucoup de confiance pour l’avenir.

Perdant : les favoris

Quelle remarquable ardoise de folie nous avons eue jusqu’à présent au cours de la semaine 10.

Les Dolphins ont battu les Ravens Washington a battu Tampa Bay Les Patriots ont fait sauter les Browns La Caroline a battu l’Arizona Les Vikings ont battu les Chargers

2021 a été une leçon sur la façon dont vous ne pouvez croire en rien, et si vous le faites, le monde vous laissera toujours tomber. Cela nous a donné la meilleure saison de la NFL de mémoire récente. Je sais que cela peut être exaspérant, mais mec, c’est génial de ne jamais savoir ce qui va se passer d’une semaine à l’autre, et d’atteindre la semaine 10 sans toujours savoir qui est vraiment bon.

L’imprévisibilité est une chose rare dans le sport, et nous devrions continuer à chérir la folie.