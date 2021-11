5 gagnants et 3 perdants de la semaine 12 dans la NFL

Quelle semaine de football glorieuse, spectaculaire et bouleversante ce fut. Le prélude parfait pour les vacances. En ce qui concerne la NFL cette saison, j’ai l’impression que chaque semaine a été un cadeau, et cela a émoussé l’esprit des vacances, si je suis honnête. Le seul problème est que les cadeaux que nous recevons sont des chaussettes. Pas de bonnes chaussettes confortables, de haute qualité, mais celles achetées à la hâte dans une section de liquidation à l’intérieur d’un Dollar General.

La semaine 12 était l’ennui distillé. Chaque équipe de bulles d’équipe pour laquelle j’étais excité a perdu ce week-end, et c’est vraiment impressionnant. À ce stade, toute la saison, c’est comme faire la queue pendant 17 heures pour monter une nouvelle montagne russe excitante, puis arriver en tête de la file d’attente et se rendre compte que vous l’avez déjà monté.

Oui, c’est vrai, les foutus Patriots ont vraiment l’air de retourner au Super Bowl, et je ne sais pas vraiment comment traiter cela. Il y a deux semaines, j’ai jailli avec effusion de la beauté de la Nouvelle-Angleterre et de la raison pour laquelle cela ne devrait vraiment surprendre personne. Maintenant, ils ont non seulement battu l’une des meilleures équipes de l’AFC dans le Tennessee, mais les ont dominés dans une défaite 36-13 qui a réaffirmé que Mac Jones allait être un sacré problème pour tout le monde dans la NFL.

L’arrivée de Jones en Nouvelle-Angleterre était kismet. Les étoiles s’alignent, les nuages ​​se séparent et le quart-arrière parfait des Patriots atterrit à l’endroit parfait pour lui. La chose la plus remarquable à propos de la saison recrue de Jones a été le calme qui l’entoure. C’est comme si tout le monde s’attendait toujours à ce que la bulle éclate, mais son placage savonneux et luisant a été fabriqué par une substance inconnue de la science moderne, ce qui la fait s’attarder. À ce stade, il ne fait aucun doute que Jones est le meilleur QB recrue de la NFL, mais la question pivote maintenant vers la discussion sur l’endroit où il se retrouvera parmi les meilleures saisons de recrue de tous les temps.

Je sais que la dernière phrase sera accueillie avec des gémissements, mais écoutez-moi. Au début de la saison, Mac Jones a été manipulé avec des gants de chevreau. On a à peine demandé à la recrue de l’Alabama de lancer le terrain, avait des jeux adaptés à sa connaissance limitée de la NFL et lui permettait essentiellement d’être un quart-arrière de la NFL parfaitement utilisable dès le saut.

Maintenant, au cours des six dernières semaines, Bill Belichick et Cie ont décidé qu’il était temps de faire confiance à Jones, et leur foi a été récompensée. En supposant que sa saison continue sur sa voie actuelle, la projection de Jones en 2021 dépasse l’imagination la plus folle de quiconque.

4 038 verges par la passe, 70,3% d’achèvement, 23 TD, 11 INT – 115,94 note de passeur

Cette saison est encore plus impressionnante si l’on considère que Jones ne s’est même pas imposé avant la semaine 5. C’était vraiment le tournant de sa saison. À ce stade, il n’avait lancé que cinq touchés et cinq interceptions. À peine époustouflant. Au cours des sept semaines écoulées depuis qu’il a inscrit neuf touchés, trois interceptions, tout en soulevant chaque domaine statistique de mesure.

Jones ne bat peut-être pas le record de yards par la passe d’Andrew Luck (4 374) ou le record de TD par la recrue de Justin Herbert (31) argument à faire valoir. Si Jones peut terminer plus de 4 000 verges et lancer quelques touchés de plus, alors dans l’ensemble, il pourrait avoir l’une des meilleures saisons de tous les temps.

En fin de compte, la vraie chose qui compte dans la NFL, ce sont les victoires. C’est ici que Jones a une chance d’être légendaire. Avec l’ensemble de l’AFC tombant en poussière autour d’eux, les Patriots sont parfaitement prêts à profiter de leur expérience pour les séries éliminatoires. Quand vous y arrivez, eh bien, c’est la Nouvelle-Angleterre. Vous avez le meilleur entraîneur tactique de tous les temps qui se concentre sur un seul adversaire, et maintenant un QB qui peut exécuter sa vision. Cela ressemble à un destin horrible, provoquant des gémissements.

Je ne suis certainement pas optimiste sur l’AFC pour remporter le Super Bowl en général cette année, et je pense que le pouvoir réside dans la NFC en fonction de la façon dont les choses bougent – ​​mais il y a ici un potentiel pour faire du bruit.

Gagnant : Cette seule image qui peut résumer toute la saison d’une équipe…

Dans un esprit de brièveté, j’ai pensé transformer la saison de Jacksonville en un haïku.

Tellement d’excitation

L’espoir est maintenant poussière à Duval

Mascotte collée sur corde

Perdant : Matt Rhule

Depuis qu’ils sont devenus une franchise en 1995, les Panthers de la Caroline ont eu cinq entraîneurs-chefs. À titre de comparaison, les Browns ont réintégré la ligue en 1999 et ont eu neuf entraîneurs au cours de la même période.

Tout cela est une piste pour dire: en ce qui concerne les entraîneurs-chefs, les Panthers ont vraiment été bénis – ils devaient donc en avoir une mauvaise. Hoo boy, ont-ils eu une puanteur.

Le problème avec Carolina n’est pas seulement qu’ils ont un mauvais entraîneur, c’est qu’ils sont allés jusqu’au bout avec leur mauvais entraîneur. Comme un joueur ivre qui parie la maison sur un 2-4 sur couleur avant de voir le flop, les Panthers ont tout donné à Rhule pour le convaincre de venir à Charlotte. Il a dû embaucher tous ses amis pour composer son personnel, à un coût ridicule. Rhule avait organisé pour lui un service d’analyse de plusieurs millions, encore une fois à un coût élevé. Le nouvel entraîneur a dû appeler tous ses coups de personnel, peut-être au prix le plus élevé.

Le résultat : Rhule a coupé Cam Newton, a signé Teddy Bridgewater (à grands frais), puis a appris qu’il n’était pas le gars. Il a ensuite fait venir Sam Darnold (également à un coût important), qui a faibli, obligeant l’entraîneur à retourner à Newton.

Si vous avez suivi, cela fait beaucoup d’erreurs coûteuses pour finir là où les Panthers ont commencé. Encore une fois embourbé dans la médiocrité, se faisant coacher chaque semaine et ressemblant à un cerf dans les phares. Fonctionnellement, les Panthers ne sont pas encore éliminés des séries éliminatoires, mais allez… il n’y a aucune chance que cette équipe le réunisse maintenant.

J’ai vu des fans des Panthers réclamer que l’Oklahoma veuille abandonner Rhule, et ils ont raison de l’espérer. Cela donnerait à cette équipe un avantage sur un homme qui leur a déjà coûté beaucoup trop cher.

Vainqueur : les géants du football de New York

Les Giants ont gagné et ils sont de retour dans les séries éliminatoires. Ce n’est pas pour ça que je veux leur donner des accessoires cette semaine. Je veux crier à New York pour avoir célébré Thanksgiving en cherchant à éliminer beaucoup de graisse.

Dimanche matin, des rapports ont révélé que le directeur général Dave Gettleman pourrait prendre sa retraite après cette saison, ce qui revient à lui donner une chance avec dignité. C’est la meilleure chose qui puisse arriver à New York depuis des années. Embaucher Gettleman était une décision légendairement terrible après avoir brûlé les Panthers au sol en sortant de la porte, et il l’a fait à nouveau avec l’équipe où il a commencé dans la NFL.

Juste une belle décision si cela se joue.

Loser : Kirk Cousins ​​s’approche du mauvais cul

J’ai vraiment aimé écrire ce haïku pour Jacksonville, et puisque c’est un autre exemple parfaitement bref, reprenons.

Je suis Kirk Cousins

Ce cul n’a pas le ballon

31 millions de dollars

Je pense que vous pouvez en apprendre beaucoup sur une équipe dans la défaite comme dans la victoire, et la défaite serrée des Colts contre les Buccaneers m’a dit tout ce que j’avais besoin de voir. Indianapolis a encore une petite montagne à gravir pour se qualifier pour les playoffs, mais je pense qu’ils peuvent être vraiment effrayants s’ils y arrivent.

Ce ne sera pas une sortie facile, et je pense qu’ils pourraient choquer certaines équipes s’ils entrent.

Loser: Tous ceux qui avaient de grands espoirs pour le Sunday Night Football

Les Browns contre les Ravens étaient nuls. C’est tout.

Gagnant : l’agent de Kliff Kingsbury

Tout simplement magnifique travail ici par l’agent de Kingsbury pour utiliser son patsy pour sécuriser le sac pour son client.

L’Oklahoma a ciblé le HC Kliff Kingsbury des Cardinals comme l’un des remplaçants potentiels de Lincoln Riley, ont déclaré des sources de la ligue à ESPN. Kingsbury a encore un an sur son contrat après cette saison. – Adam Schefter (@AdamSchefter) 28 novembre 2021

L’ensemble de « l’équipe X a ciblé [insert current coach here]» est juste une belle façon de forcer la main d’une équipe avant qu’elle ne soit prête à payer. J’aime la mouture.