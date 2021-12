5 gagnants et 3 perdants de la semaine 13 dans la NFL

À ce stade de la saison, il est essentiel que vous ayez un sous-jeu. J’entends par là une raison de continuer à regarder le football en dehors de votre propre équipe préférée. Pour les quelques heureux qui sont excités pour les séries éliminatoires, je suis heureux pour vous – je le suis vraiment. Moi, je suis un fan des Panthers depuis que j’ai 10 ans, j’ai appris à quel point il est important de trouver une autre distraction dans la NFL.

Pour beaucoup de gens, il s’agit de parier sur des jeux ou du football fantastique. Plus de pouvoir pour vous tous, parce que je ne suis pas là pour beurquer le miam de qui que ce soit. Au lieu de cela, je vais partager mon sous-jeu pour 2021 : The NFC East.

J’aime le NFC East de la même manière que j’aime les mauvais films. Genre, de très mauvais films. Je vais vous épargner l’intrigue de la mission laser de 1989, mais le TLDR est qu’Ernest Borgnine est un expert laser allemand kidnappé par les Russes et emmené sur une île quelconque sous contrôle soviétique. Seul Brandon Lee peut le faire sortir. Le NFC East est ma mission laser.

Vous voyez, je me souviens de la fière tradition de cette division, non seulement de l’histoire passée, mais des réalisations récentes. Eli Manning, Tony Romo et Donovan McNabb l’ont déchiré, tandis que Washington a fait tout ce qu’il semblait faire pendant la majeure partie des années 2000, ce qui était fondamentalement juste exister. Le zénith de la meilleure division de football s’est complètement effondré en 2020 lorsque la malheureuse équipe de football de Washington a atteint les séries éliminatoires avec une fiche de 7-9 par défaut.

Par circonstance, le NFC East est devenu une blague. Maintenant, bon sang, nous pourrions faire participer trois équipes de la division aux éliminatoires de la NFC. C’est ma vie. C’est mon sous-jeu. J’ai besoin que cela se produise.

La seule façon appropriée pour la fin de la saison 2021 est que la NFC East fasse participer 3 équipes aux séries éliminatoires. – James Dator (@James_Dator) 6 décembre 2021

Nous sommes proches. Si douloureusement proche. Dimanche, les Eagles et Washington ont tous deux gagné, tandis que les 49ers et les Vikings ont perdu. Dans l’état actuel des choses, Washington est dans le coup, Philly est dans la bulle – et nous pourrions vraiment voir cela se produire, selon le déroulement du reste de la saison.

Le NFC est vraiment une affaire de nantis et de démunis. Vous avez des équipes extrêmement élitistes comme l’Arizona, Green Bay, Tampa Bay, Dallas et Los Angeles – qui pourraient toutes prétendre raisonnablement à un Trophée Lombardi, puis à une falaise. Le NFC East s’accroche à ce rebord de toutes ses forces.

Je m’en fiche si vous êtes fan d’une autre équipe de bulles. Si vous êtes un fan de Niners ou de Vikings, vous souciez-vous vraiment d’être sacrifié à l’autel des Wild Cards ? Ou, comme moi, voyez-vous la joie indéniable de Gardner Minshew et Taylor Heinicke en tant que quarts des séries éliminatoires ? Je sais ce que je choisis, et le NFC East est mon gagnant de la semaine.

Volez, mes doux princes. Osez tenter le soleil comme Icare.

Gagnants : Gardner Minshew et son père

Restons une seconde dans le NFC East et parlons-en.

L’émotion humaine est délicieuse, mais laissez-moi vous dire pourquoi j’aime vraiment cette vidéo. Si vous deviez montrer cela à quelqu’un qui ne connaît rien au football, que penserait-il ? Sérieusement, cela peut être n’importe quoi, y compris :

Séquences de test inédites du livre de jeu Silver Linings Scènes d’une convention « Papas qui sont sortis pour fumer et ne sont jamais revenus » Deux frères se rencontrent avant de se rendre pour obtenir des steaks bâclés L’homme gagne 50 $ sur un billet de loterie à gratter Célébration des criminels de l’océan le moins ambitieux du monde Heist de style onze, qui n’était qu’un smash and grab dans un magasin d’alcools

Savoir qu’il s’agit de Minshew et de ses pops le rend tout simplement génial, mais cette vidéo est un art à part entière.

Perdant : Kyle Shanahan

Personne qui est un millionnaire de 41 ans ne devrait avoir l’air aussi brisé.

C’est le regard d’un homme qui a investi 1 000 Bitcoins dans Beanie Babies en 2011 et s’est réveillé d’un coma en 2021 pour se rendre compte de la folie de ses erreurs.

C’est un peu à toi, Kyle. C’est pourquoi vous ne faites pas confiance à Jimmy Garoppolo. Vous avez un Trey Lance parfaitement bon, mais vous continuez à sortir avec le gars sexy dont vous savez qu’il est mauvais pour vous à long terme. Qu’est-ce qui se passe avec ça?

Vainqueur : Les glorieux, victorieux, 1-10-1 Detroit Lions



Ce n’est pas seulement que les Lions ont gagné, même si c’est délicieux. C’est qu’ils ont obtenu une victoire largement insignifiante, qui a essentiellement paralysé les chances en séries éliminatoires du rival de la division au Minnesota, et a pu célébrer comme s’ils avaient remporté le foutu Super Bowl.

Voici l’affaire cependant: les Lions ont vraiment été bien meilleurs que leurs records ne le montrent cette saison. Appelez-moi un imbécile stupide (je le mérite) mais je pense qu’il y a quelque chose de grand à construire ici en 2022. Avec un premier choix au repêchage et une équipe qui a acheté toute la saison, je pense vraiment que nous pourrions être sur au bord d’une course de Detroit qui se traduira par … la médiocrité.

D’accord, je suis réaliste, poursuivez-moi. Je pense que les fans des Lions prendraient la médiocrité pendant quelques années. Tu dois marcher avant de courir.

Perdant : Mike Zimmer

Attendez… Mike Zimmer a-t-il encore un travail ? Pourquoi Mike Zimmer a-t-il encore un travail ?

Gagnant: Le cardinal de l’Arizona pour avoir trouvé le phallus argenté en miroir de ses rêves

Je sais que c’est le haricot de Chicago. Cela ressemble à un pénis. Les cardinaux savaient que cela ressemblait à un pénis quand ils ont posté cela. Nous en parlons tous parce que l’angle ressemble à un pénis.

Félicitations pour le pénis, oiseau rouge.

J’ai une idée folle. Je sais que cela va faire bouger les choses et provoquer une certaine controverse, alors excusez-moi d’avance.

Peut-être essayer de donner un peu plus d’aide à Lamar Jackson pour qu’il ne soit pas votre quart-arrière et votre meilleur rusher à chaque match ? C’est peu orthodoxe, je sais, mais vous êtes tous censés être une des meilleures équipes de l’AFC, les Ravens. Vous ne pouvez pas vous attendre à tenir cette place lorsque toute votre attaque est basée sur un joueur devant tout faire lui-même.

Dans un refrain commun à Baltimore, les Ravens ont gagné 326 verges offensives dimanche, et 308 d’entre elles provenaient de Lamar Jackson. Cela commence à ressembler à un devoir de groupe universitaire où une personne fait tout le travail, puis tout le monde s’en attribue le mérite.