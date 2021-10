5 gagnants et 3 perdants de la semaine 4 dans la NFL

Je bois le Cardinals Kool-Aid, un bon moment. On m’a prévenu de ne pas craquer pour son parfum enivrant. Une raison donnée pour ne pas céder à ses douces promesses. Mais bon sang, à ce stade, je suis prêt à prendre une grosse gorgée, même si ça me tue.

Après la première semaine de la saison, j’ai remarqué que c’était une équipe des Cardinals très, très différente du passé. Il y a eu des attentes établies pour l’Arizona qui existaient bien avant l’ère Kliff Kingsbury. Ils se sont imposés comme une équipe qui a vécu ou est mort près du col, avec presque rien d’autre à montrer. Il y a des moments où cette approche a bien fonctionné, comme l’équipe de 2008 qui a fait le Super Bowl – mais ce que l’on oublie souvent à propos de cette équipe, c’est à quel point elle était moyenne.

Kurt Warner ayant une dernière manche a fait une sacrée histoire, mais c’était une très mauvaise équipe soutenue par une sacrée manche en séries éliminatoires. Les Cardinals ont obtenu une fiche de 9-7, en saison régulière, ont eu la pire attaque au sol de la NFL et une défense qui se situait dans le tiers inférieur de chaque zone statistique. La défaite serrée contre Pittsburgh pour le Trophée Lombardi était le jus maximum absolu qui pouvait jamais être extrait de cette orange.

Nous savons que l’approche de Kingsbury était audacieuse. Il prenait l’offensive Air Raid et la transférait à la NFL, et pendant un certain temps, elle semblait destinée à suivre la voie d’autres choix offensifs audacieux qui ont prospéré, avant de s’effondrer et d’échouer.

Maintenant, en 2021, cela fonctionne, ou ce serait le cas s’il s’agissait d’un véritable raid aérien. Appeler ce que fait l’Arizona par n’importe quelle étiquette serait inexact, car ils sont absolument uniques. Bien sûr, le pain et le beurre de l’infraction submergent les équipes dans les airs avec une multitude d’armes, mais le jeu de course est de plus en plus devenu un point central – et c’est la tendance depuis quelques années.

Le concept selon lequel les Cardinals sont marqués par Kyler Murray lançant 50 fois par match est parfois vrai, mais pas en 2021. Au contraire, ils ont été remarquablement équilibrés. Murray a lancé le ballon 134 fois cette saison, tandis que l’équipe a lancé le ballon 114 fois. Cette quasi-parité a positionné l’Arizona au 19e rang de la NFL pour les tentatives de passes et au 11e rang pour les tentatives au sol.

Cet équilibre offensif était pleinement affiché contre les Rams, qui n’avaient vraiment pas de réponse défensive à l’approche de Kingsbury. Maintenant, avec un coup de poing 1-2 de Chase Edmonds et James Conner en tant que défenseurs sournois et puissants respectivement, il existe une infinité de façons dont cette attaque de l’Arizona peut vous attaquer – et cette saison, ils ont enfin trouvé une défense assez bonne pour faire le travail aussi.

Une victoire contre les Rams est d’une importance supplémentaire pour les fans des Cardinals, qui ont vu cette équipe se battre tellement contre Los Angeles ces dernières années que c’est leur Moby Dick. En entrant dans le match dimanche, l’Arizona n’avait jamais battu les Rams de Sean McVay, avec une fiche de 0-8 contre eux. Maintenant, bien sûr, 1-8 n’est pas beaucoup mieux – mais c’est un symbole très important. Ce faisant, cela a également catapulté Murray dans une conversation potentielle avec le MVP, même si la saison est jeune.

En quatre matchs, Murray a été, eh bien, incroyable. Il a lancé pour 1 273 verges, ce qui dépasse largement les 5 000 sur l’année. Bien que son ratio de 9 TD à 4 INT soit bon, mais peut-être pas incroyable, ce sont vraiment deux autres statistiques qui me sautent aux yeux. Murray complète un ridicule 76,1% de ses passes, tout en convertissant à 9,5 verges par tentative. Gardez à l’esprit qu’une moyenne de plus de 8,0 est normalement le signe d’un quart-arrière d’élite, et ce nombre est tout simplement étonnamment bon.

Oh, avons-nous mentionné qu’il peut aussi courir? 109 verges au sol pour trois touchés cette saison. Rien d’extraordinaire, mais il a également été incroyablement efficace sur le terrain en cas de besoin – avec une moyenne de 4,7 verges par transport.

Ce que cela signifie dans l’ensemble, c’est que Murray rend la vie de tout le monde tellement plus facile parce qu’il bloque une phase entière du jeu. Cela signifie que la défense n’a pas besoin d’être dans une forme qui bat le monde, juste assez d’un ralentisseur pour qu’il soit impossible de s’accrocher avec une équipe avec une moyenne de 35 points par match et qui réussit contre tous ceux qu’elle a affrontés.

Maintenant à 4-0 et après une grosse victoire divisionnaire sur Los Angeles, je suis prêt à doubler les Cardinals cette saison. Ils sont vraiment bons, et cela pourrait être leur meilleure saison de tous les temps.

Gagnant : Cowboys de Dallas



Ce n’est pas comme si battre les Panthers était un énorme jeu de déclaration qui solidifie les Cowboys dans l’élite de la NFL, mais il y a une tendance à cette équipe 3-1 qui vaut la peine d’être suivie : leur attaque est extrêmement bonne et très difficile à gérer pour les équipes. Dallas n’a pas vraiment eu de match facile cette saison jusqu’à présent, et ils sont toujours du bon côté du grand livre.

Le temps nous dira si leur explosion offensive contre la Caroline est un acte d’accusation selon lequel leur défense n’est tout simplement pas aussi bonne que nous le pensions, ou s’il s’agit de la qualité de l’offensive des Cowboys – mais de toute façon, c’était une victoire importante à prendre en main sur le NFC Est.

Au cours des quatre prochaines semaines, Dallas affrontera les Giants, les Patriots, les Vikings et les Cowboys – ce qui pourrait absolument les positionner à 7-1 alors qu’ils atteignent la mi-saison.

Perdant : Titans du Tennessee



Si vous perdez contre les Jets, vous êtes le perdant de la semaine. Je ne fais pas les règles ici, je les applique juste.

Gagnant : Les Panthers et les Broncos

Ce fut une semaine de déclaration majeure pour les deux équipes qui sont entrées dimanche à 3-0, mais aucune d’entre elles n’a vraiment eu de test réel. Lorsque la poussière sera retombée, je pense que les fans des deux équipes devraient rester assez enthousiastes à propos de leurs équipes.

La Caroline a définitivement commis des erreurs dimanche et sa défense a été exposée par Ezekiel Elliott – mais sans Christian McCaffery en attaque, l’équipe a quand même fait un match à un point. En supposant que McCaffery ne soit pas absent trop longtemps, cette équipe a toutes les chances de se remettre sur les rails et de continuer à surprendre cette saison.

Pendant ce temps, les Broncos méritent aussi beaucoup d’accessoires. Le tableau de bord ne semble peut-être pas trop favorable, mais Denver a pu rester très proche de Baltimore jusqu’à ce que Teddy Bridgewater soit forcé de sortir avec une commotion cérébrale. Le jeu leur a échappé après ce point, et il est devenu clair qu’un retour n’était pas dans les cartes, car Drew Lock est terrible, mais c’est un autre cas où je pense que Denver peut dépasser cela et organiser une bonne saison.

Même si 2021 n’est pas l’année en Caroline ou à Denver, les deux équipes montrent qu’elles vont dans la bonne direction.

Perdant : Urban Meyer

‘Nuff a dit vraiment. Vous pouvez trouver la vidéo, j’en suis sûr.

Gagnant : Patrick Mahomes

Les Chiefs sont un peu en désordre cette saison si nous sommes tous honnêtes. Défensivement, Kansas City a été l’une des pires équipes de la NFL, et quand ce côté du ballon est si mauvais que Mahomes ne peut pas vous renflouer, eh bien, vous savez qu’il y a des problèmes.

Cela mis à part, nous ne pouvons pas simplement ignorer un joueur lançant cinq touchés – même si cela ne signifiait qu’une victoire de 12 points sur les Eagles, qui sont perdus et confus cette saison.

Je ne pense pas que les Chiefs l’aient en 2021. Il y a tout simplement trop de problèmes en défense pour imaginer cette équipe faire une course éliminatoire dans une division avec les Raiders, les Chargers et les Broncos (qui sont meilleurs que prévu), et je viens de réaliser c’est une phrase réelle que j’ai prononcée, et non comme une blague.

Tout cela est si sauvage. Cette saison règne.

Perdant: tous ceux qui ont assisté à l’émission Patriots vs. Buccaneers

Le match entre Tampa Bay et la Nouvelle-Angleterre était fantastique. Facilement l’un des meilleurs du week-end – et il a été absolument ruiné par la poussée de l’hyperbole dans ce match.

À chaque série des Patriots, nous avons entendu Cris Collinsworth parler de ce que signifierait une victoire contre Tom Brady pour Mac Jones. Chaque fois que Brady faisait un lancer, il y avait une coupe pour le montrer en train de s’échauffer avant le match, entrant dans le stade ou serrant Robert Kraft dans ses bras.

Ensuite, juste au moment où vous pensiez «ce jeu est tellement génial que nous n’avons pas besoin de compter sur Jones contre Brady», NBC a diffusé cette vidéo de fans des Patriots laissant des messages vocaux à propos de Brady comme si c’était un appel à la radio, et c’était affreux. Les gens disent qu’ils ont l’impression que Tom les a trahis, d’autres disent que le regarder gagner une bague à Tampa équivalait à voir un ex se marier.

Les gens de Jésus-Christ, mec vous a donné un succès sans précédent pendant 20 putains d’années. Cool peut-être.

Quoi qu’il en soit, Mac Jones était bon. Les Patriots ont une base solide, les Buccaneers sont toujours les dangereux – et nous n’avions tout simplement pas besoin de tout cela.