5 gagnants et 3 perdants de la semaine 6 dans la NFL

Il est difficile de déterminer quand les Ravens sont devenus sous-estimés, mais c’est définitivement ce que l’on ressent cette saison. Je pense que c’est un mélange de critiques effrénées de Lamar Jackson, associées à de véritables inquiétudes concernant leur corps d’accueil qui l’a probablement fait. Je veux dire, ici, nous avons une équipe qui a participé aux séries éliminatoires pendant trois années consécutives, a remporté sa division deux fois au cours de cette période – mais en ce qui concerne le grand récit de la saison 2021, tout le monde a parlé de « billets ou buste » dans l’AFC , surtout compte tenu des premières luttes des chefs.

Perdre au cours de la semaine 1 contre les Raiders a fermement placé Baltimore dans les recoins de l’esprit de beaucoup de gens, et cela pourrait bien être la meilleure chose qui leur arrive. Sans regarder les yeux les séparer, les Ravens ont connu une déchirure de cinq matchs et se retrouvent maintenant à 5-1, entrant au milieu de leur saison avec une possibilité très réelle de passer à des victoires à deux chiffres avant une autre défaite. Curieusement, les Bengals ressemblent à la seule véritable compétition que Baltimore pourrait affronter au cours des six prochaines semaines.

Dimanche était vraiment le moment où les Ravens ont fait une déclaration. Les victoires étroites, l’air apparent de « lutte », tout une façade couvrant une équipe dominante qui a toujours dormi. Baltimore a absolument freiné les Chargers lors de la semaine 6, il n’y a pas d’autre moyen de le dire – et c’était une équipe qui semblait légitimement pouvoir être un challenger pour la couronne de l’AFC. Bon sang, j’y ai adhéré, tout comme beaucoup d’autres personnes, mais Baltimore nous a rappelé que si vous voulez traîner avec les gros chiens de la conférence, vous devez battre l’un d’entre eux, et les Ravens n’étaient pas prêts à se retourner .

Ce n’est pas seulement que les Ravens ont gagné, c’est comment ils ont gagné. Absolument dominant dans les trois phases, la solide défense a fait de la vie de Justin Herbert un enfer, le forçant à son pire match de la saison. Tenir Los Angeles à 208 verges offensives et à seulement 28 verges au sol a mis trop de pression sur Herbert pour qu’il tire de la poche, surtout lorsque les Chargers ont pris du retard et ont dû lancer pour revenir dans le match. C’est ici que le secondaire de Baltimore, autrefois discutable, a prospéré, montrant le talent que l’équipe a tranquillement construit pour couvrir le terrain avec une couverture et permettre au quart-arrière de deuxième année de ne gagner que 5,0 verges par tentative.

En attaque, le plus grand compliment que vous puissiez faire à l’équipe est peut-être qu’ils ont prospéré un après-midi où Lamar Jackson allait bien. Ce n’était tout simplement pas un grand match du MVP 2019, qui a lancé deux interceptions, et a été efficace, mais pas transcendant sur le terrain. Au lieu de cela, Baltimore s’est appuyé sur son écurie vraiment ridicule de porteurs de ballon, avec Devonta Freeman, Latavius ​​Murray et LeVeon Bell marquant chacun un touché en route vers un battu 34-6. Trop souvent, il y a eu ce sentiment avec Baltimore qu’à moins que Jackson ne soit éteint, l’équipe n’a aucune chance en attaque. C’est peut-être injuste, mais si nous continuons à voir plus de joueurs prendre le relais alors qu’il n’est pas à son meilleur, eh bien, nous pourrions avoir quelque chose de spécial.

Je ne sais vraiment pas quoi penser des Ravens cette saison. De toute évidence, ils sont vraiment très bons – mais cela va à l’encontre de la pensée moderne de la NFL de voir une équipe avec une attaque de haut niveau et une attaque de passe moyenne et imaginer qu’elle peut s’accrocher aux Bills (et aux Chiefs s’ils peuvent obtenir une défense). Je sais que c’est stupide de tomber dans des archétypes comme celui-ci, mais c’est comme s’il y avait un blocage dans mon cerveau qui me disait qu’une équipe ne peut pas tout gagner de cette façon – mais je suis totalement conscient que cela m’oblige à remodeler ma façon de penser.

Baltimore est une sacrée bonne équipe qui est passée inaperçue depuis trop longtemps cette saison. Je m’attends à ce que cela continue, aux risques et périls de tous.

Un petit mot…

Avant de commencer à creuser dans le reste de la semaine, je tiens à offrir mes meilleurs vœux à Darrell Taylor, le passeur de Seattle, qui a subi une blessure au cou très effrayante lors du Sunday Night Football. Au moment d’écrire ces lignes, il a été signalé qu’il bougeait ses extrémités, ce qui est évidemment une excellente nouvelle, mais la blessure elle-même a sapé tout intérêt que j’avais pour le jeu, elle ne sera donc pas incluse ici.

Bon rétablissement à Taylor, et j’espère que ces premiers rapports sont exacts.

Gagnant : LES JAGUARS, QUI ONT REELLEMENT GAGNÉ UN JEU !!!

Quelqu’un devrait-il célébrer une victoire de trois points sur les Dolphins à Londres ? Non.

Les Jaguars sont-ils « n’importe qui » ? Aussi non.

Parfois, vous devez célébrer les petites victoires, et mettre fin à l’horrible séquence de défaites de Jacksonville mérite une certaine reconnaissance. Tout le mérite revient aux joueurs, car je ne donne rien à Urban Meyer.

Ce fut une occasion monumentale pour Trevor Lawrence et les Jaguars, qui mouraient d’envie de gagner un match, et il est cosmiquement hilarant que la victoire soit venue à Londres et non à Duval. Je ne joins aucune blague stupide de « délocalisation », parce que c’était tellement Twitter de la NFL vers 2015, mais c’est vraiment très drôle. Nous avons également maintenant une chance de prolonger la séquence et de travailler sur la prochaine victoire à Jacksonville. Pour l’instant, nous allons simplement laisser l’équipe apprécier le moment.

Alors bravo les fans de Jaguars, vous avez tous bien mérité vos… cookies aux pépites de chocolat et mimosas ?

Tellement bizarre, et je ne l’aurais pas fait autrement.

Gagnant : mon pote Justin

C’est toujours une occasion spéciale quand les Panthers et les Vikings se rencontrent, parce que mon ami Justin et moi avons l’occasion de ne pas nous parler de façon idiote, mais de nous disputer pour savoir quelle équipe va gâcher le jeu le plus.

Pendant longtemps dimanche, il a semblé que ce rite de passage allait se terminer, car à la fin du troisième quart-temps avec les Vikings en grand, et Carolina ressemblant à un cul, je lui ai envoyé un message disant « c’est le jeu de balle ». Sa réponse, AVANT LE COMMENCEMENT DU QUATRIÈME TRIMESTRE, disait tout…

Le Minnesota a ensuite accordé 11 points au quatrième quart et raté le placement gagnant. Bien sûr, les Vikings ont gagné en prolongation, comme ils auraient dû le faire, mais je dois lui crier dessus pour savoir que son équipe ferait de son mieux pour tout gâcher.

Vainqueur : les putains de 6-0 des Cardinals de l’Arizona



Ils continueront à être reconnus jusqu’à ce qu’ils ne le méritent plus. Cette semaine a été une victoire vraiment convaincante contre les Browns, une équipe des séries éliminatoires de 2020 qui a eu du mal cette saison – mais toujours intrinsèquement dangereuse.

J’attends toujours la grande victoire de « ça y est » – mais je ne suis pas vraiment sûr que cela se produira pendant la saison régulière. La seule équipe qui pourrait donner à l’Arizona une vraie course pour leur argent sont les Packers et un deuxième match contre les Rams, mais en dehors de cela, je ne vois pas de match que cette équipe ne devrait pas gagner.

Je ne sais pas si c’est une bonne chose, ou absolument terrifiant.

Perdant : Sam Darnold

Ce fut une journée horrible, horrible, mauvaise, pas bonne pour Darnold en Caroline alors qu’il luttait pour lancer 207 verges sur 41 tentatives épouvantables. Darnold stans (si c’est quelque chose qui existe réellement) soulignera l’horrible protection que les Panthers lui ont offerte, ainsi que de nombreuses erreurs coûteuses de ses récepteurs – mais cela marque maintenant le deuxième match vraiment plat pour le QB d’affilée.

La lune de miel touche à sa fin après une romance éclair, et il sera intéressant de voir s’il pourra renverser la vapeur lorsque Christian McCaffrey sera de retour dans le giron.

Gagnant : Les Raiders de Las Vegas



C’était injuste la semaine dernière lorsque les Raiders ont été forcés de défendre Jon Gruden avant et après leur défaite contre les Bears, mais cette semaine a dû être ridiculement difficile.

D’une manière ou d’une autre, les joueurs et les entraîneurs restants ont navigué dans les eaux agitées pour battre les Broncos 34-24. Toute cette histoire de Gruden est tellement dégoûtante, et le sous-produit injuste de tout cela est de voir Las Vegas y faire face lorsque l’équipe a finalement pris le virage et avait l’air solide.

Je ne sais pas si c’est quelque chose que l’équipe peut vraiment surmonter et retrouver sa forme avant que toute cette merde ne commence, mais j’espère vraiment pour les joueurs qu’ils le pourront. Je les encourage.

Perdant : Daniel Jones

L’année de « prouvez-le » de Daniel Jones a été médiocre, mais dimanche a été un désastre abject. Les Giants étaient gênés par la défaite contre les Rams, et il a fallu 51 tentatives à Jones pour lancer pour 242 verges – il a également eu trois interceptions.

C’était censé être l’année où il a vraiment montré à tout le monde. New York a dépensé beaucoup en agence libre pour donner des armes à Jones, et bien que je pense que personne ne s’attendait à ce que les Giants battent Los Angeles – ils s’attendaient à bien plus que cela.

Dans l’état actuel des choses, voici les statistiques prévues de Jones pour 2021 :

368 pour 589 (62 %), 4 318 yards, 11 TD, 11 INT — 82,43 passeurs

C’est essentiellement à égalité avec Taylor Heinicke. C’est mauvais.

Perdants : tous ceux qui sont impliqués dans ce

Vous vous battez tous après un match qui a porté les deux équipes à une fiche de 3-3 et qui était un match nul. Idiots.