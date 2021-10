5 gagnants et 3 perdants de la semaine 7 dans la NFL

Quelqu’un veut gagner cette saison ? Ce n’est pas une question réelle ou une question rhétorique, mais un appel à l’aide. C’est un gémissement guttural et viscéral qui vient du fond de mon torse parce qu’à chaque fois que je crois en une équipe cette saison, ils sortent et ressemblent à de la merde de chien absolue.

Félicitations Ravens, vous vous êtes joué de vous-mêmes – et m’avez fait passer pour un idiot dans le processus. Ce dernier est beaucoup plus facile que vous ne le pensez, car je suis doué pour me rendre idiot. La partie «joué vous-mêmes» est beaucoup plus délicate et nécessite des compétences majeures en matière de succion. Sérieusement, il y a moins d’une semaine, j’achetais et voyais Baltimore comme l’équipe potentielle de l’AFC. Après avoir été soufflé et embarrassé par les Bengals, je ne suis pas sûr d’avoir confiance en eux pour qu’ils fassent du bruit en séries éliminatoires. Pour m’épargner l’embarras une fois de plus, j’ai choisi de NE PAS donner d’accessoires de Cincinnati, pour lesquels les fans des Bengals devraient honnêtement me remercier. Je suis un baiser de la mort.

Cela dit, je dois leur donner une sorte de reconnaissance. Une reconnaissance pour avoir absolument dominé les Ravens et les avoir fait ressembler à une équipe JV sortant d’une semaine de congé. La chose la plus remarquable à propos de la raclée 41-17 est que Cincinnati n’a pas vraiment arrêté Lamar Jackson. Le QB des Ravens a été largement autorisé à faire son truc, générant 345 verges sur les 393 verges d’attaque de l’équipe – et étant vraiment le seul point positif lors d’une journée autrement morne.

Ce que les Bengals ont si bien fait, c’est de plier continuellement, mais jamais de casser. L’équipe n’a jamais permis à l’offensive des Ravens de s’installer dans une routine de pointage et a contre-coupé avec sans doute le meilleur match de la carrière de Joe Burrow. C’est drôle parce que Burrow est confortablement tombé dans le juste milieu tandis que tout le monde se moque de Justin Herbert, ignorant l’ancien choix n ° 1. Maintenant, ce n’est pas comme si Herbert ne le méritait pas – mais plus que c’est idiot Burrow a été oublié dans le shuffle. Dimanche, il a lancé pour 416 yards, dont 201 pour Ja’Marr Chase – une menotte qui devrait être active pendant les cinq prochaines années ou plus. De plus, il a tout fait comme un bonbon après le dîner et un retraité de Floride a eu un enfant amoureux.

Il y a de quoi être excité en ce qui concerne Cincinnati, et en tant que vieil homme, cela dépasse même l’optimisme grisant de Carson Palmer au début des années 2000. Quelque chose de spécial se prépare et je suis curieux de le voir se dérouler.

Quant aux Ravens, ils ont une fiche de 5-2, ce qui reste un sacré bon bilan et ont un calendrier très favorable à l’horizon avec les Vikings, les Dolphins et les Bears au cours des trois prochaines semaines – mais ça n’a pas l’impression de faire le les séries éliminatoires sont le véritable test ici, et plutôt ce qui se passe lorsque Baltimore y arrive.

Gagnant : Kyle Pitts

Écoutez, je veux jeter un os d’Atlanta ici et là parce qu’ils le méritent en tant que ville avec le ratio Waffle House-citoyen le plus élevé des États-Unis.

Sérieusement, Pitts commence à émerger et à montrer pourquoi il est tout ce que les analystes ont dit qu’il serait avant le repêchage de la NFL 2021. Peu m’importe si c’était contre les Dolphins ou non, quand vous êtes un ailier rapproché qui termine avec 163 verges sur sept attrapés, cela mérite d’être reconnu.

Je sais que cette année est étrange à cause de la saison de 17 matchs, mais Pitts est maintenant dans le rythme pour 1 334 verges cette saison – à seulement 82 verges du record de tous les temps. Gardez à l’esprit que c’était une construction lente pour Pitts aussi, qui a maintenant 282 de ses 471 verges au cours des deux dernières semaines. Nous ne faisons qu’effleurer la surface de son potentiel et c’est sacrément spécial.

Perdant : LOL Panthers

Hé Carolina, vous méritez absolument ZÉRO crédit pour vous être fait exploser par les Giants. Je me fiche de savoir à quel point tu étais défoncé, je me fiche de qui manquait. New York a eu des blessures bien pires que vous tous, et a quand même réussi à vous emmener au bûcher.

Ce fut sans aucun doute la performance la plus embarrassante de la saison pour les Panthers jusqu’à présent, et ils méritent d’être moqués pour cela. Gardez à l’esprit qu’il s’agissait également d’une sorte de jeu de vengeance, le nouveau régime de la Caroline affrontant l’ancien, dirigé par le directeur général des Giants Dave Gettleman. Le résultat était plus que moche pour les Panthers, qui sont désormais sans victoire depuis le début de la saison 3-0, et il n’y a qu’une seule façon concevable que cela puisse empirer …

Les Panthers de la Caroline sont devenus un acteur dans la situation commerciale fluide de Deshaun Watson, selon des sources de la ligue. Qu’ils décrochent le quart-arrière du Pro Bowl ou les Dolphins de Miami, avant la date limite des échanges de la NFL, il n’est pas clair – Aaron Wilson (@AaronWilson_NFL) 25 octobre 2021

Oh bien, vous avez tous trouvé le moyen d’empirer les choses.

Perdant : les infortunés Chicago Bears



Hé, tu te souviens quand les Bears étaient une équipe en séries éliminatoires grâce à leur solide défense et leur attitude granuleuse? Mec, moi aussi. Qu’est-il arrivé à cette équipe? Au lieu de cela, nous avons une unité qui ne peut vraiment rien faire des deux côtés du ballon, et c’est un gâchis total.

Ne vous méprenez pas, l’expérience de «bienvenue dans la NFL» de Justin Fields a été plus difficile que ce à quoi je m’attendais, mais je ne pensais pas que nous verrions une équipe si mauvaise en défense que les Buccaneers (aussi talentueux soient-ils) pourrait accrocher 35 points sur eux en une mi-temps, puis retirer leur pied du gaz et mettre Blaine Gabbert dans le match.

Quand QUELQU’UN met Blaine Gabbert contre vous, ils vous trompent. C’est juste embarrassant, Chicago.

Gagnant : Cardinaux

Ils ont encore gagné. Comme je l’ai établi, lorsque vous êtes invaincu, vous continuez à obtenir des accessoires jusqu’à ce que les roues tombent. J’aime le fait que cette attaque soit si bonne qu’ils puissent échanger contre Zach Ertz il y a une semaine et il est immédiatement à égalité pour le meilleur récepteur de l’équipe.

Loser: Eh bien, cela pourrait être la fin de la route pour les Chiefs

Je sais que les fans de Kansas City en colère tapent furieusement sur leurs claviers en ce moment pour essayer d’expliquer un scénario de backbending dans lequel les Chiefs balayent leur emploi du temps et retournent au Super Bowl – mais je ne veux pas l’entendre.

L’équipe de Y’all est nulle cette année, maintenant Patrick Mahomes est blessé. Je m’en fiche si c’est juste une semaine ou un peu plus, jetez un botté sur 2021 et jouez encore un an.

La chose qui est devenue très claire, c’est que la défense de Kansas City est trop mauvaise pour même lutter dans la NFL. Je ne sais pas s’il est même juste de blâmer cela sur la constitution d’équipes. La philosophie était claire : Kansas City pensait que l’offensive serait si bonne que son équipe pourrait s’en tirer avec une défense moyenne – et cela n’a pas fonctionné. Bien sûr, c’est en grande partie parce que la défense n’a pas été médiocre, mais plutôt « terrible ».

C’était une erreur de calcul et le meilleur jeu maintenant pourrait être de tout jouer, d’accepter que les Raiders et les Chargers sont trop forts en 2021 et de rééquiper cette intersaison. C’est tout ce que vous avez.

Gagnant : Mac Jones

Ce fut un énorme jeu de déclaration pour Mac Jones. Je sais que battre les Jets équivaut à matraquer des bébés phoques qui ont les yeux bandés, mais faire ce que l’on attend peut être aussi important que de surprendre les gens.

Dans ce cas, Jones a fait les deux. Rappelez-vous que le récit toute la semaine était que les Patriots jouaient de manière trop conservatrice. Que Bill Belichick avait « perdu son avantage », et le résultat en fut ces performances fades et médiocres de la Nouvelle-Angleterre. Soyez toujours prudent lorsque vous donnez de la motivation à un vieil homme en colère qui porte un sweat-shirt chaque semaine.

Les Patriots ont dansé sur New York avec une défaite 54-13 qui a vu Jones lancer pour 307 verges et deux touchés. C’était de loin la meilleure performance de sa campagne de recrue jusqu’à présent, et a également fait une déclaration, non seulement en remportant un match de football de division, mais en le remettant au deuxième choix global Zach Wilson.

Je ne pense pas que les Patriots soient assez bons pour faire une course cette saison à cause de leur talent de réception, mais bon sang si je ne pense pas que l’appâtage de Belichick est un geste stupide. Il a fait un point sur celui-ci.

Gagnant : Derrick Henry, phénomène de dépassement

J’aime tellement cette pièce.

Je ne vais pas mentir, je pensais que Derrick Henry courrait partout dans les Chiefs cette semaine, ce qui ne s’est pas vraiment produit – mais il a essentiellement compensé cela en lançant un touché qui ressemble à un jeu que vous verriez dans un match de plage, non un match de la NFL.

C’était un lancer de chaussures de bowling laid, mais cela a fonctionné, alors qui suis-je pour le critiquer ? C’est plus que j’aime que Henry ait lancé un touché sur un snap sauvage dans l’un des jeux les plus étranges de l’année, sur un 1er et un but pas moins.

Maintenant, il est facile de considérer cela comme un moment stupide dans un match médiocre, mais j’aime que les Titans fassent preuve d’un peu d’arrogance pour le prendre aux Chiefs, sachant qu’ils sont assez bons cette saison pour faire le travail. Au risque de maudire une autre équipe, permettez-moi de dire que j’aime ce que fait le Tennessee en ce moment.