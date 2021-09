5 gagnants et 5 perdants de la semaine 1 de la NFL

Aaron Rodgers est à peu près Dante de Clerks à ce stade, ce qui, je vous le promets, est la seule référence d’écrivain d’âge moyen que j’utiliserai aujourd’hui. Il est important de savoir quand votre quota a été atteint. Quoi qu’il en soit, comme Dante, voici un mec qui s’est arrêté dimanche en disant “Je n’étais même pas censé être ici aujourd’hui” et en lui téléphonant au travail.

Nous y avons tous été. Chacun d’entre nous passe par ces funks où nous n’arrivons tout simplement pas à nous en foutre, mais la différence ici est qu’Aaron Rodgers est payé 22 millions de dollars cette année. Dante cherchait définitivement le salaire minimum.

Si vous avez regardé le match de Green Bay dimanche, vous savez que les Packers ont eu… disons des « problèmes », parce que c’est la meilleure façon dont nous pouvons. La défense était un déchet brûlant, permettant 22 premiers essais et un troisième taux de conversion de 50 pour cent. Ensuite, de l’autre côté du ballon, vous aviez Rodgers, qui avait absolument l’air d’un Jeopardy ! hôte qui a soudainement été invité à jouer le quart-arrière, et non l’inverse. Au final, il a terminé sa journée avec un atroce 4,75 verges par tentative et deux interceptions. Ensuite, il a été placé sur le banc pour Jordan Love, qui est intervenu et a manifestement mieux joué dès le saut.

Ensuite, pour couronner le tout, il y a eu des frictions entre Rodgers et l’entraîneur Matt LaFleur dans leurs déclarations d’après-match, simplement parce que vous avez besoin d’un bon cornichon aigre dans l’assiette avec votre sandwich à la merde.

Ils sont venus prêts à jouer ; nous a absolument embarrassés aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur des Packers Matt LaFleur, qui a également qualifié la défaite d’humilité. Rodgers avait une vision légèrement différente. “Je vais le laisser utiliser ces mots et je vais utiliser, ce n’est qu’un match”, a déclaré Rodgers. « Nous avons mal joué. J’ai mal joué. Offensivement, nous n’avons pas très bien exécuté. Une partie. Il nous en reste 16.

Si vous sauvez des schadenfreude basés sur les Packers depuis des années, probablement parce que vous êtes un fan amer et rival de NFC North, alors vous vous frottez les mains comme Birdman et espérez que Rodgers se trompe. Vous voulez que cette douleur continue de se multiplier et de provoquer de l’angoisse pour les 16 prochains matchs. Bien sûr, il y avait un certain degré de poésie dans l’idée que Love prendrait le relais de Rodgers de la même manière qu’il avait succédé à Brett Favre, mais aucun de nous ne s’attendait à ce que cela se produise aussi vite, et comme ça.

Je pense que la chose qui rend tout cela si étrange, c’est que nous avons tous vu cela venir, nous avons juste choisi de l’ignorer. Voici un mec qui ne voulait clairement pas jouer au football pour les Packers de Green Bay, mais l’hypothèse est devenue en quelque sorte « eh bien, il va tout mettre en place », parce que c’est Aaron-freaking-Rodgers. Cependant, ce que nous avons vu dimanche n’était pas le cas d’un mec qui ne pouvait plus jouer, c’était un gars qui ne voulait plus jouer au football. Du moins, pas où il est. Rodgers voulait un métier. Il aspirait à être plus proche de la Californie, et que vous pensiez ou non que cela était dû à Jeopardy ! hébergeant des rumeurs ou non, le problème reste le même.

Le nom de Rodgers était brûlant lors du premier jour du repêchage de la NFL, avec l’hypothèse répandue qu’il serait échangé contre un premier choix. En fin de compte, Green Bay a réussi, a conservé ce qu’il avait et, sur la base de la semaine 1, ils sont au bord du gouffre. Félicitations Packers, vous êtes mes perdants n ° 1 cette semaine, et je n’ai absolument pas vu celui-ci venir.

Maintenant, faisons un tour dans le reste de la ligue.

Gagnant : OMG LE CARDINAUX DE L’ARIZONA POURRAIT ÊTRE VRAIMENT BON MAINTENANT



Jusqu’à ce point de l’ère Kliff Kingsbury : les cardinaux ont été tellement, tellement sexy – et aussi un énorme drapeau rouge en même temps. C’est le coup d’un soir de la NFL, la bombasse que tu vas chercher au bar. Pendant une nuit magique de passion, vous appréciez leur compagnie, puis lorsque vous sortez avec eux pendant un certain temps, vous remarquez des choses. D’abord c’est le lait périmé dans le frigo, ensuite qu’ils ne lavent jamais leurs draps, enfin tu trouves le vieux pot de mayonnaise plein de rognures d’ongles et tu décides d’en finir. Mais bon, c’était amusant tant que ça a duré.

Arizona étaient ces chaudasses. Chaque année, vous regardiez sur papier et disiez « ouais, ils pourraient faire ça ». Vous verriez Kyler Murray danser et lancer sur 500 mètres, puis vous vous rendrez compte qu’ils ont perdu de toute façon. Dimanche a été une méga déclaration colossale pour une équipe qui en avait désespérément besoin.

En attaque, ils étaient toujours aussi meurtriers. Murray a réussi quatre touchés et en a inscrit un autre. DeAndre Hopkins et Christian Kirk sont partis. C’était le genre de match auquel vous vous attendriez pour les voir perdre 41-38, mais pas cette fois. Les Cardinals ont maintenu le Tennessee à 13 points et, plus important encore, ont complètement bloqué Derrick Henry, AJ Brown ET Julio Jones, laissant l’offensive des Titans en lambeaux.

Oui, c’est un jeu. Bien sûr, ce n’est que mon premier rendez-vous avec les Cardinals de 2021, mais mec… ils ont l’air de s’être vraiment mis ensemble cette fois.

Perdant : Urban Meyer

J’étais sur le point de mettre Trevor Lawrence dans la conversation aussi, mais les recrues vont devenir des recrues. Oui, il a lancé trois choix, mais aussi trois touchés et plus de 300 yards.

Urban Meyer adore parler de leadership, alors parlons de leadership. Les Jaguars ont joué comme une équipe de football mal entraînée. C’est tout ce qu’on peut en dire. Meyer a explosé après, comme il veut le faire, affirmant que la myriade d’erreurs commises par l’équipe était «inexcusable», ce qui est vrai, bien sûr – mais vous devez également lire un peu entre les lignes ici.

Il a été rapporté que le style de Meyer frotte les gens dans le mauvais sens. Qu’il ne semble pas s’adapter au calendrier, au style ou à la façon de traiter les professionnels de la NFL. Ensuite, vous avez un tas de joueurs qui ont du mal à trouver où s’aligner, des problèmes de communication mettant trop de joueurs sur le terrain et donnant 82 verges de pénalités dimanche.

Le tldr à ce sujet : Trevor Lawrence ira bien. Urbain Meyer ? Pas tellement.

Ai-je mentionné qu’ils ont perdu contre les Texans? Parce que lol.

Gagnant : Jameis Winston

La NFL est à son meilleur quand elle est stupide, et Jameis Winston a joué au football stupide et stupide. C’est le plus grand compliment que je puisse offrir, parce que c’était un bon genre de stupide.

14 sur 20, 148 verges, 5 touchés.

Je sais que je ne fais pas beaucoup de sens ici. Alors tout d’abord: Sean Payton et les Saints n’avaient pas vraiment confiance en Winston Week 1. Ils avaient un plan de match très conservateur qui ne lui demandait pas trop d’en faire. Heck, quand tout a été dit et fait, il n’a lancé que 20 putains de passes.

CINQ d’entre eux sont allés pour des touchés.

Lorsque Peyton Manning a battu le record de tous les temps de touchés en une seule saison en 2013, avec un score époustouflant de 55 cette saison, il a obtenu un pourcentage de touché de 8,3%. Cela signifie que sur une passe donnée, il avait 8,3% de chances d’être un score. Dimanche, Jameis avait un pourcentage de touché de 25.

Temps d’extrapolation amusant sans signification (principalement pour mon amusement).

Si Jameis Winston jouait tous les essais contre les Packers de Green Bay et avait autant de tentatives de passes que Peyton Manning en 2013, il terminerait la saison avec 164 touchés.

Gagnant : Jalen Hurts

Le remplacement de Jalen Hurts semblait être le but pas si subtil des Eagles pendant la majeure partie de l’intersaison. Maintenant, nous devons nous demander pourquoi ? Ne vous méprenez pas, les Falcons sont des gros culs, mais c’était quand même un jeu dominant qui a prouvé jusqu’à présent que Hurts avait vraiment les compétences.

Le quart-arrière a terminé avec 264 verges par la passe et trois touchés, formant rapidement une relation avec la recrue DeVonta Smith et montrant que le duo pourrait évoluer pour devenir l’une des meilleures menottes de la NFL avec plus de représentants. C’était tellement génial à voir et devrait sérieusement apaiser toute idée de commerce pour Deshaun Watson.

Non seulement Hurts a bien lancé le ballon, mais il s’est très bien débrouillé, terminant avec 62 mètres au sol.

Gagnant : Matthew Stafford

Il est toujours Matthew Stafford

Perdant : Andy Dalton

Il est toujours Andy Dalton

Perdant : les Vikings

Alors, voici l’affaire, à droite. Lorsque vous regardez l’alignement du Minnesota sur papier, il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas une équipe de 12-5 ou 13-4 qui se qualifie chaque année et gagne même un match ou deux. Avec une défense bien équilibrée, un porteur de ballon de haut niveau et sans doute l’un des meilleurs tandems de réception de la NFL, ils devraient être incroyables.

Ne pas lutter et finalement perdre contre les Bengals.

Je sais que les fans des Vikings blâmeront l’arbitrage, en particulier sur deux pièces examinées qui étaient EXTRÊMEMENT suspectes, mais comme, vous devez réaliser que si vous êtes à deux mauvais coups de perdre contre Cincinnati, alors vous n’êtes vraiment pas si bon.

Cela se résume au fait que ni Mike Zimmer, ni Kirk Cousins ​​ne peuvent maximiser le talent de cette liste. C’est un gâchis, et en ce moment, on a l’impression que l’équipe se dirige vers une autre saison à peine 0,500. Heureusement, le reste de la NFC North est aussi un gâchis.

Gagnant : Deebo Samuel

Il y a eu deux matchs de réception absolument transcendants cette semaine (l’autre étant Tyreek Hill), mais je mets Samuel sur le dessus sur celui-ci. Finissant avec 189 verges sur réception, il a dominé LA MOITIÉ DE SA SAISON 2020 EN UN SEUL MATCH !

Sérieusement, le mec a terminé avec 391 verges en sept matchs il y a un an. Maintenant, il attrape avec désinvolture neuf passes pour près de 200 verges. C’est tellement génial de voir des jeux comme celui-ci. Samuel a été sélectionné au deuxième tour du repêchage de la NFL 2019 et a connu une campagne de recrues très solide, qui n’a jamais vraiment progressé à cause d’une blessure.

Maintenant, nous pourrions voir le début de quelque chose de spécial et je suis à bord.

Loser: les fans de Washington pris dans cette pluie de caca

Vous connaissez le vieil adage : à chaque fois que des eaux usées s’échappent du toit de FedEx Field, Dan Snyder ouvre à nouveau la bouche.