5 grands changements auxquels nous pouvons nous attendre dans Windows 11, comme on le voit dans la version divulguée

Windows 10 était largement considéré comme la dernière version de Windows, mais il semble maintenant que ce ne soit plus le cas. Après des spéculations croissantes, une première version de Windows 11 a fuité. Nous avons réussi à mettre la main sur ce Windows 11 build 21996 et à mieux voir l’avenir de Windows.

Plusieurs sources ont confirmé que cette version est légitime. Comme il est toujours un peu risqué d’exécuter cette version sur une machine principale, j’ai décidé de lancer une machine virtuelle avec cet ISO et d’expérimenter Windows 11. Après un examen plus approfondi, voici mon récapitulatif des cinq fonctionnalités de Windows 11 que nous devrions soyez tous excités.

Noter: Il ne s’agit en aucun cas d’une confirmation ferme des fonctionnalités de Windows 11. C’est juste une analyse de la version divulguée. Ces fonctionnalités sont très susceptibles de subir des modifications avec la version finale de Windows 11.

Esthétique légèrement nouvelle — nouvelles icônes, coins arrondis et plus

Les versions majeures de Windows ont toujours eu une refonte de la conception, même si Microsoft a gardé une grande partie des éléments plus anciens enfouis en dessous. Cela reste vrai avec Windows 11, qui introduit de nombreux changements cosmétiques. Ce sont des éléments de conception mineurs ici et là qui contribuent à donner à Windows 11 un aspect général légèrement rafraîchi. Il convient de noter que bon nombre de ces modifications de conception proviennent de Windows 10X, une version inédite de Windows que Microsoft a récemment annoncée comme annulée.

Pour commencer, nous avons un nouveau logo Windows, ce qui n’est pas si grave. Une fois que vous avez atterri sur le bureau, vous pouvez voir que nous avons maintenant un nouvel ensemble d’icônes. L’explorateur de fichiers a également un nouveau look. Il existe de nouvelles icônes de dossier pour les bibliothèques, un espacement accru entre les éléments de menu, ainsi que des coins arrondis. Ces derniers apparaissent également dans d’autres parties de l’interface utilisateur.

La vue des tâches est également modifiée, la barre de plusieurs bureaux s’affichant en bas, avec un aspect légèrement plus net. D’autres changements esthétiques incluent de tout nouveaux sons, y compris les carillons de démarrage et d’arrêt. Le Centre d’action a également un look plus propre maintenant.

Un ajout important et fonctionnel à l’esthétique est le nouveau système d’encliquetage de fenêtre. Vous pouvez passer votre curseur sur le bouton Agrandir/Restaurer pour obtenir la possibilité d’aligner vos fenêtres dans l’une des quatre dispositions, avec des options pour un maximum de quatre fenêtres.

Une barre des tâches mise à jour

La barre des tâches est à Windows ce que le Dock est à macOS. Avec Windows 11, la ligne entre les deux se resserre. Pour commencer, la barre des tâches centre désormais les icônes, au lieu de la disposition alignée à gauche que nous avons vue depuis des décennies. Windows vous permet bien sûr de modifier l’alignement des icônes vers la gauche classique.

Ce n’est pas le seul changement avec la barre des tâches. La barre des tâches est également plus haute par défaut maintenant, et je n’ai pas trouvé l’option pour ajuster sa hauteur. Un clic gauche sur la barre des tâches ne vous donne plus non plus le menu classique, mais affiche à la place une option singulière pour accéder aux paramètres de la barre des tâches.

Une fonctionnalité qui semble avoir été omise, du moins dans cette version de Windows 11, est l’option de verrouillage/déverrouillage de la barre des tâches. La barre des tâches est maintenant verrouillée par défaut et il n’y a aucun moyen natif de la déverrouiller pour ajuster la hauteur ou sa position sur l’écran. La barre des tâches se trouve fermement en bas, pour l’instant.

Menu Démarrer révisé

Le menu Démarrer est un autre élément emblématique de Windows, et avec Windows 11, nous obtenons une autre refonte. Vous avez maintenant les applications épinglées tout en haut, avec des options pour avoir plusieurs pages pour la même chose. Vous pouvez accéder à l’onglet Toutes les applications en cliquant sur un bouton.

En dessous, vous obtenez l’onglet recommandé, qui est un mélange d’applications et de fichiers recommandés et récents. Lors de ma nouvelle installation, il m’a montré mon fichier OneNote à partir de mon OneDrive. Il existe également une option Voir plus pour étendre cette liste. Le menu du compte et le menu d’alimentation se trouvent en bas. Le nouveau menu Démarrer est vraiment un réarrangement d’anciens éléments, avec un seul élément clé manquant – les tuiles dynamiques.

Les vignettes dynamiques, une fonctionnalité qui est descendue de Microsoft Zune à Windows Phone à Windows 8, semblent être absentes de cette version de Windows 11. Bien que je ne sois pas un grand fan des vignettes dynamiques, c’est une absence notable. Vous n’avez pas à vous soucier trop de ces changements cependant. Il existe déjà un moyen de revenir à l’ancien menu Démarrer dans cette version de Windows 11 et il y a de fortes chances que cela reste vrai avec la version finale.

Widgets

Les widgets semblent avoir un peu de retour ces derniers temps, et Windows surfe sur la vague. Windows 11 dispose désormais d’un bouton widgets dédié. Je n’appellerais pas vraiment cela une bonne implémentation de widget. Pour l’instant, il ne s’agit que de contenu personnalisé provenant de services Microsoft comme MSN, empilé dans de jolies petites tuiles.

Ce n’est pas exactement une nouvelle fonctionnalité, mais une mise à jour. La version actuelle de Windows 10 comprend un bouton de barre des tâches « Actualités et centres d’intérêt » qui fonctionne de la même manière. C’est essentiellement le type de contenu que vous obtiendriez sur votre page d’accueil Microsoft Edge, sauf qu’il réside maintenant sur votre bureau.

Pour l’instant, il n’y a aucun signe d’une API de widget ou quoi que ce soit de ce genre pour introduire du contenu tiers dans les widgets. Cependant, cela est susceptible de se produire. Microsoft aura du mal à amener les gens à utiliser cette fonctionnalité sans aucun contenu tiers.

Intégrations plus poussées des services Microsoft

La fonctionnalité Widgets n’est pas le seul endroit où vous pouvez voir les efforts de Microsoft pour intégrer ses services plus profondément dans Windows 11. Il y a une intégration plus profonde des services Microsoft à tous les niveaux. Tout d’abord, la fonctionnalité de recherche sur le Web a été augmentée d’un cran à partir de Windows 10.

Ensuite, OneDrive est désormais plus présent dans l’explorateur de fichiers. Par exemple, lorsque vous prenez une capture d’écran dans Windows 11, vous obtenez maintenant une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez l’enregistrer sur OneDrive. Ainsi, en appuyant simplement sur la touche d’impression de l’écran, vous pouvez enregistrer la capture d’écran sur votre OneDrive et la synchroniser.

Vous avez toujours la possibilité de désinstaller OneDrive, mais si vous choisissez de l’utiliser, vous aurez probablement une expérience plus fluide avec cette version de Windows 11.

Microsoft a également mis à niveau l’application Xbox pour qu’elle corresponde à Windows 11. Vous bénéficiez d’un accès rapide aux jeux Xbox Game Pass, à la boutique Xbox et aux parties sociales du réseau Xbox. Cette version est susceptible d’apporter des intégrations plus étroites pour davantage de services Microsoft.

Windows 11 n’abandonnera probablement pas les fans hérités

Windows a grandi et évolué au fil du temps, et vous pouvez le voir à la surface. Cependant, depuis la débâcle à moitié cuite de Windows 8, où l’interface utilisateur Metro et l’interface utilisateur Windows classique sont entrées en collision, Microsoft nous a laissé les deux. C’est une tendance qui semble se poursuivre avec Windows 11 jusqu’à présent.

Par exemple, l’ancien Panneau de configuration est toujours présent. Vous pouvez choisir de l’utiliser pour peaufiner votre système au lieu de l’application Paramètres. Ensuite, il y a le fait que Windows 11, du moins pour le moment, semble donner aux utilisateurs la possibilité de revenir à certains des anciens éléments.

Le fait est que Windows 11 apportera probablement les visuels de Windows 10X, mais il est peu probable qu’il apporte une rationalisation agressive. Le compte Twitter officiel de Windows a qualifié cette version de « Seul le début ».

Plus à venir de Windows 11

Ci-dessus, vous trouverez quelques éléments qui se démarquent dans la nouvelle version. Bien sûr, toutes les fonctionnalités ci-dessus sont susceptibles de changer à mesure que Microsoft se rapproche de sa sortie le 24 juin. Il est même question que Microsoft propose Windows 11 en tant que mise à niveau gratuite aux utilisateurs existants des versions récentes de Windows, mais nous devrons attendre et regarde celui-là.

