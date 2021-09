5 grands films de science-fiction qui n’impliquent ni extraterrestres ni robots

Les jeux de la faim (2012)

Enfin, oui, The Hunger Games est considéré comme de la science-fiction. Science-fiction dystopique, certes, mais science-fiction quand même. Réalisé par Gary Ross et mettant en vedette Jennifer Lawrence, Donald Sutherland, Stanley Tucci, Liam Hemsworth et Josh Hutcherson, The Hunger Games parle d’une société future où les inégalités de richesse et de revenus ont largement dépassé les limites. À tel point, en fait, que les riches peuvent regarder les enfants des quartiers les plus pauvres se chasser et s’entretuer en direct à la télévision. C’est comme The Running Man… mais avec moins d’Arnold.