Vendredi, le sous-comité antitrust de la commission judiciaire de la Chambre a présenté cinq projets de loi conçus pour donner suite aux conclusions de leur enquête de 16 mois sur Apple, Amazon, Google et Facebook. La législation, introduite avec divers coparrainants républicains, représente le premier effort législatif global pour lutter contre le pouvoir de marché dominant et les pratiques potentiellement anticoncurrentielles des grandes entreprises Big Tech.

Le « techlash », en d’autres termes, est finalement plus que de simples lettres fortement formulées, des questions pointues avec peu de suivi ou des coups de torse conçus pour YouTube lors des audiences du Congrès. Il a maintenant une forme législative significative et bipartite, avec une garantie d’examen en commission.

Pendant des années, les inquiétudes concernant Big Tech ont été rejetées comme des « politiques de griefs » avec des camps partisans qui creusent et retranchent des politiques de désinformation, des accusations de censure et une indignation générale pour des comptes interdits ou des comptes pas assez interdits. Les entreprises technologiques et leur réseau d’alliés politiques se sont appuyés sur ce modèle pour attirer l’attention, glousser et moraliser sur les objectifs peu sérieux et dispersés d’un Congrès ne faisant rien de plus que démagoguer une industrie prospère tout en essayant de contrôler la parole en ligne.

Il est donc frappant que ces projets de loi n’aient rien à voir directement avec la parole. Au contraire, ils représentent un accent particulier sur le pouvoir de marché, la discrimination contre les concurrents et la manipulation de la concurrence. Cette législation est un pari que les aspects les plus partisans de l’expression de la plate-forme peuvent être résolus en s’attaquant à son catalyseur fondamental : une concentration du pouvoir économique soutenue par des moyens non compétitifs.

À cette fin, les cinq projets de loi sont conçus pour aborder des pratiques et des politiques spécifiques qui, selon le sous-comité, ont désavantagé les concurrents et enraciné de manière injuste et non concurrentielle la domination du marché.

Il ne fait aucun doute que ces projets de loi seront controversés, ne serait-ce que l’action elle-même est si inhabituelle. Cela fait des décennies que le Congrès s’est réveillé pour jeter un regard critique sur la façon dont ses lois antitrust centenaires sont appliquées, malgré de nombreuses preuves qu’un tel examen est justifié.

Il y aura également un désaccord dans l’approche. Une partie de la législation reporte une autorité énorme au ministère de la Justice et à la Commission fédérale du commerce d’une manière qui concernera les adhérents stricts à la prérogative de l’autorité de l’article I du Congrès.

Si le Congrès entend que cette législation ait certains résultats, ceux-ci devraient être clairement énoncés. Une vague déférence envers une bureaucratie sans visage et changeante conduit à la militarisation idéologique, à la capture et à la dérive des missions.

De même, des problèmes légitimes peuvent être soulevés avec la structure des interdictions de fusion et de conduite, ce qui peut avoir pour effet de bloquer des fusions et des services plus favorables à la concurrence que ne le prévoit la législation. Et puis il y a la question de savoir si les paramètres doivent être écrits pour l’ensemble de l’économie, plutôt que pour le seul secteur technologique. Si des problèmes existent dans l’application des lois antitrust, ne devraient-ils pas être résolus pour tout le monde ?

Les républicains peuvent être en désaccord, mais ils ne peuvent pas se désengager

La présence d’un désaccord, cependant, ne devrait pas délégitimer ou saper cet effort. Les points de tension au sein du processus législatif ne sont rien d’autre que des opportunités de créativité. Et pour les républicains, en particulier, qui ont maintenant passé des années à tirer la sonnette d’alarme sur les dangers du contrôle de la parole des Big Tech, il est tout simplement inacceptable de vivre ce moment sans idées personnelles. Les républicains ne sont peut-être pas au pouvoir à la Chambre et au Sénat, mais personne ne s’est éteint la cervelle.

Cela est particulièrement vrai compte tenu de ce que les républicains et leurs électeurs ont vu au cours de la dernière année. Les reportages critiques sur le fils d’un candidat à la présidentielle ont été interdits de circulation quelques semaines seulement avant une élection, une tendance qui se poursuit avec Big Tech, à l’exception des critiques des personnalités et des politiques de gauche. Parler, une petite entreprise alternative à Twitter, a été interrompue par un effort collectif d’Apple, Google et Amazon, rendant l’argument « construisez votre propre plate-forme » sans objet.

Tout au long de l’épidémie de COVID, les plus grandes plateformes de discours au monde se sont désignées comme les arbitres de l’information scientifique, interdisant la discussion sur les traitements et les théories d’origine COVID dont il est désormais prouvé qu’elles ont du mérite. La semaine dernière encore, YouTube a interdit le compte d’un sénateur américain pour « désinformation COVID », après avoir précédemment interdit le témoignage sous serment de médecins du Congrès pour la même raison.

Les preuves continuent de s’accumuler qu’Amazon, l’une des plus grandes plateformes de vente au détail au monde, abuse de son pouvoir de manipuler et de rechercher des loyers auprès de concurrents plus petits tout en exerçant sa domination idéologique contre les livres et les films. Google agit de manière agressive, et potentiellement illégale, contre ses concurrents sur les marchés de la publicité numérique.

Facebook, qui n’est plus seulement un « site de partage d’images », lance sa propre monnaie. Sa plate-forme est le point d’accès au marché pour des millions de petites entreprises à travers le pays, et elle fait face à son propre procès antitrust. Presque tout cela était avant que Big Tech n’interdise à un président en exercice des États-Unis d’accéder aux principales plateformes de discours et d’engagement des électeurs en Amérique.

Pour les républicains, c’est l’heure de mettre en place ou de la fermer

Ces plateformes changent la nature de l’expression et de la pensée en Amérique. Ils modifient également nos marchés. D’un point de vue politique, cela ne peut plus être ignoré. Alors que les républicains ont beaucoup de propositions pour faire face aux problèmes de discours, ils ont été réticents à aborder la domination économique qui rend possible le contrôle du discours à grande échelle.

S’engager sur ce point, notamment en matière d’antitrust, devrait être intuitif pour les conservateurs. Sans une application antitrust robuste, le pouvoir massivement concentré finit par tomber à la place d’un fourré de politiques réglementaires complexes, qui sont beaucoup moins précises, ciblées ou efficaces, tout en étant facilement capturées par les parties réglementées. (Il y a une raison, après tout, pour laquelle Facebook s’oppose à l’application des lois antitrust mais demande déjà au Congrès de la réglementer.)

C’est un phénomène que les économistes du marché libre ont compris depuis longtemps. George Stigler, figure fondatrice de la Chicago School of economics, a conclu que le Sherman Antitrust Act « réduisait considérablement le degré de collusion effective » sur le marché, et considérait la politique antitrust comme un moyen de gérer la concentration du pouvoir économique d’une manière qui était “efficace et . . . exempt de déchets bruts. En 1952, Stigler a plaidé pour le démantèlement des grandes entreprises, arguant que « Ceci, je le souligne, est le programme minimum » – c’est-à-dire le plus simple – « et c’est essentiellement un programme conservateur ».

Il existe, bien sûr, un équilibre dans la résolution des problèmes du marché, un équilibre qui ne doit pas résoudre le problème de la concentration en la déplaçant simplement des mains privées vers les mains publiques. Mais sur la puissance économique de Big Tech, le message constamment poussé par Big Tech et leurs défenseurs qu’il n’y a « rien à voir ici, rien à faire ici » a été et continue d’être catégoriquement et complètement discrédité.

L’application des lois antitrust ne peut pas résoudre tous les problèmes liés aux Big Tech, mais elle a un rôle essentiel à jouer pour garantir que le marché fonctionne comme prévu pour tous les arrivants et concurrents, pas seulement Google, Amazon, Apple et Facebook. Pour les républicains, il est temps de s’endormir ou de se taire. Ils n’ont pas à être d’accord avec toutes les propositions démocrates. Mais le pouvoir de marché des Big Tech doit être abordé, et il est temps que les républicains présentent des idées créatives sur la façon de le faire.

Rachel Bovard est la chroniqueuse technique principale de The Federalist et la directrice principale des politiques au Conservateur Partnership Institute.