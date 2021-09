5 grands super-héros du New Jersey, dont Mme Marvel

Le vengeur toxique (de Tromaville, New Jersey)

The Toxic Avenger (ou, juste Toxie pour ses fans), était en train de représenter le New Jersey avant que ce ne soit cool. En fait, il a même été qualifié de «premier super-héros du New Jersey» lorsqu’il a fait ses débuts en 1984. Né Melvin Ferd Junko III, une farce a envoyé le relativement faible voler par la fenêtre dans un baril de déchets toxiques. Ça l’a déformé, c’est sûr, mais ça lui a aussi donné une super force. Trois suites, une bande dessinée, une série de dessins animés et même une comédie musicale plus tard (et un remake !), et The Toxic Avenger est toujours aussi fort.

D’accord, alors oui. Tromaville n’est pas une vraie ville du New Jersey. En fait, le studio derrière la série The Toxic Avenger, Troma, est en fait l’endroit où le réalisateur de The Suicide Squad et Guardians of the Galaxy, James Gunn, a fait ses débuts. Mais, à quel point est-ce cool que Troma soit tellement enraciné dans le New Jersey qu’il veuille avoir sa propre ville dans le Garden State ? C’est ça la loyauté.