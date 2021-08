5 grands thrillers de livres d’automne qui ne sont pas Connelly ou Clinton ⋆ .

Sur l’étagère

Cinq mystères d’automne à ne pas manquer

Cet automne, les mystères et les thrillers sont dirigés par des captivants infaillibles comme « The Dark Hours » de Michael Connelly, « Silverview », le dernier festival d’espionnage de John le Carré, et les premiers mystères du journaliste de diffusion Tamron Hall (« As the Wicked Watch » ) et Hillary Rodham Clinton (« State of Terror », avec la vétéran à succès Louise Penny). Mais je suis surtout excité par cinq prétendants volant un peu plus bas sous le radar, qui valent tous la peine d’être ajoutés à votre file d’attente.

Ces choses toxiques

Par la salle Rachel Howell

Thomas et Mercer : 413 pages, 25 $

1er septembre

Le dernier en date du natif de LA et finaliste du Times Book Prize présente Mickie Lambert, une jeune femme dont le travail sur un album numérique pour un ancien propriétaire de magasin de curiosités Santa Barbara Plaza est bouleversé par la mort de la femme. Était-ce vraiment un suicide ? Les intrigues mystérieuses sont sinueuses et saisissantes, mais il convient également de noter le rendu réaliste d’un quartier noir de LA enfermé dans une bataille pour la gentrification.

« Harlem Shuffle », de Colson Whitehead

(Livres Doubleday)

Harlem Shuffle

Par Colson Whitehead

Jour double : 336 pages, 29 $

14 septembre

Certes, le double lauréat du prix Pulitzer (« The Nickel Boys », « The Underground Railroad ») a touché aux tropes mystérieux dans « The Intuitionist », mais celui-ci est solidement dans la poche du genre. Mettant en vedette un vendeur de meubles légèrement « tordu » de Striver’s Row pris dans un câlin qui a mal tourné, le roman cloue les complexités d’un New York révolu, des merveilles de l’Exposition universelle au désespoir de l’émeute de Harlem.

Le Ninja trahi

Par Tori Eldridge

Agora : 336 pages, 17 $

14 septembre

Eldridge emmène Lily Wong, une ninja norvégienne chinoise basée à Culver City, et sa mère de Los Angeles à Hong Kong au milieu de manifestations en faveur de la démocratie et d’une réunion du conseil d’administration de la famille Wong à enjeux élevés. S’appuyant sur son expérience de ceinture noire au cinquième degré dans le ninjutsu To-Shin Do, Eldridge a établi Lily dans ses deux premiers mystères ninja en tant que protectrice des femmes et des jeunes; ici, elle élargit son portefeuille aux intrigues d’entreprise et familiales, aux triades et même un peu romance.

Sursis

Par James Han Mattson

Demain : 416 pages, 28 $

5 octobre

Comme « The Intuitionist » de Whitehead, « When No One Is Watching » d’Alyssa Cole ou « The Other Black Girl » de Zakiya Dalila Harris, « Reprieve » chevauche les genres de la meilleure façon possible. Le meurtre à la fin des années 1990 d’un homme à Quigley House, une maison hantée à contact complet à Lincoln, dans le Neb., lors d’un concours qui a mal tourné, et le procès qui a suivi ne sont qu’une partie de l’histoire. Ce sont les flashbacks convaincants de divers concurrents et autres qui conduisent Mattson à examiner de manière plus approfondie la dépendance de l’Amérique à l’horreur, au racisme occasionnel, à la détérioration du climat politique et bien plus encore. Sûr de susciter la conversation et le débat dans les clubs de lecture à travers le pays.

Tous ses petits secrets

Par Wanda M. Morris

Demain : 384 pages, 17 $

2 novembre

Dans une nouvelle perspective sur le thriller juridique, Ellice Littlejohn, formée à l’Ivy League, est la seule avocate noire d’un cabinet familial d’Atlanta. Convoquée un matin au bureau de son patron, Michael, elle retrouve l’avocat général (et, oups, son amant) mort d’une blessure apparemment auto-infligée. Les choses se compliquent lorsqu’elle est rapidement promue dans l’ancien travail de Michael et que les flics viennent renifler, la forçant à jongler avec un secret de famille avec la conscience naissante de quelque chose de louche qui se passe dans la suite exécutive.

Woods est critique littéraire, éditeur et auteur de la série de romans policiers Charlotte Justice.

