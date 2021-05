5 grils électriques pour cuisiner à l’intérieur et à l’extérieur de la maison sans fumée ni charbon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les meilleures températures approchent pour savourer un bon repas grillé, mais si vous ne voulez pas vous occuper de gaz ou de charbon de bois, ces grils électriques sont parfaits pour une utilisation à la maison ou dans le jardin.

Si vous faites partie de ces personnes qui ne peuvent pas attendre le meilleur temps pour pouvoir manger sur le gril dans le jardin ou sur la terrasse ouverte, même si vous êtes une personne qui préfère avant tout les plats grillés et grillés, bâton avec des grilles électriques.

Avec un gril électrique, vous n’aurez pas à nettoyer le charbon de bois et toute la saleté qu’il génère. Vous pouvez également oublier le gaz et ses dangers. Les grils électriques sont tous des avantages et vous permettent de préparer toutes sortes de plats rapidement et avec la meilleure saveur.

Avec ces grilles et parfois le fer à repasser, vous pouvez cuisiner de manière plus saine les deux viandes de toutes sortes, comme le poisson, les fruits de mer et les légumes. Vous pouvez l’utiliser à la fois à l’extérieur avec une prise à proximité ou dans la cuisine.

Cecotec Tasty & Grill 2000 Bamboo Black

Fry-top électrique d’une puissance de 2000 W avec une répartition homogène de la chaleur pour préparer viandes, poissons, fruits de mer, œufs, légumes et même crêpes.

Pour les gourmands, ce grill Cecotec Tasty & Grill 2000 Bamboo Black c’est un gril et une plaque chauffante en un seul produit. Avec un socle en bois pour éviter les problèmes de chaleur qu’il génère et une puissance maximale de 2000 W.

La bonne chose à propos de ce produit est que la plaque métallique distribue la chaleur partout afin qu’elle atteigne tous les aliments que vous y mettez.

Vous pouvez faire cuire des fruits de mer, de la viande, du poisson, des œufs ou même faire des crêpes. La surface totale est de 37,5 x 24,5 cm et vous pouvez la trouver dans la boutique en ligne Cecotec pour 33,90 euros. La livraison est gratuite et est distribuée depuis ses entrepôts en Espagne.

Tristar BP-2780

Gril électrique d’une puissance de 2000 W et d’une surface de 37 x 25 cm et amovible.

Gril électrique Tristar BP-2780 C’est un modèle compact qui est parfait pour emmener en camping ou pour faire un voyage. Il a une puissance de 2000 W et une grille avec revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile.

Il a un plateau inférieur pour recueillir toute la graisse. Le gril entier peut être démonté pour un nettoyage facile

Sur Amazon, il est en vente pour moins de 52 euros avec la livraison gratuite.

Cecotec PerfectSteak 4200 Way

Barbecue de table électrique d’une puissance de 24000 W et hauteur réglable sur 3 niveaux

Ce gril électrique est parfait pour déguster toutes sortes de plats avec la meilleure saveur qui le caractérise. Cecotec PerfectSteak 4200 Way C’est l’une de leurs grilles les moins chères que vous pouvez acheter dès maintenant car elle coûte à peine 24 euros.

Il a une puissance de 2400 W et son gril est en acier inoxydable, il dispose d’un voyant marche / arrêt, d’un interrupteur de sécurité, d’un plateau amovible pour le nettoyer et le gril a 3 niveaux de hauteur.

Jata BQ101

Gril électrique amovible d’une puissance de 2400 W et un plateau inférieur à remplir d’eau aux épices.

Parmi les options économiques dans les grils électriques, nous trouvons ceci Jata BQ101. C’est l’un des plus exposés, mais c’est même bien car il n’a pas de support de garniture en plastique qui peut fondre.

Ce gril Jata BQ101 est complètement amovible pour pouvoir nettoyer à la fois le gril et le plateau inférieur en acier inoxydable, qui peut être rempli d’eau avec des épices pour donner une touche spéciale à la nourriture. Il peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide.

Il peut être trouvé sur Amazon pour moins de 32 euros avec la livraison gratuite.

Orbegozo BCT 3850

Obtenez le gril Orbegozo BCT 3850 pour 26,79 €

Le barbecue électrique Orbegozo BCT 3850 Il est parfait pour les amateurs de barbecues mais pas tant de gaz ou de charbon de bois. Un gril compact mais où tout rentre avec un gril amovible.

Il a un design fonctionnel avec une grille avec des poignées pour retirer les aliments en plus d’atteindre 3 positions de hauteur différentes. Il a une puissance de 2200 W et un régulateur de température en 5 étapes.

Sa taille de grille est de 39 x 21,5 centimètres et son prix est très bon marché, moins de 27 euros sur Amazon.

