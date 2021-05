5 gros problèmes avec l’ultimatum Mask-Or-Vaccine de Biden Vir .

Dans son dernier acte du théâtre COVID-19, le président Joe Biden a tweeté jeudi soir: «La règle est désormais simple: faites-vous vacciner ou portez un masque jusqu’à ce que vous le fassiez. Le choix t’appartient.”

La règle est désormais simple: faites-vous vacciner ou portez un masque jusqu’à ce que vous le fassiez. Le choix t’appartient. – Président Biden (@POTUS) 13 mai 2021

Ses messages terriblement condescendants et déconnectés sont tous faux. D’être peu pratique à contredire ses propres actions à être tout simplement odieux, voici une liste de problèmes avec le dernier épisode de prédication de Biden sur Twitter.

1. Biden est vacciné depuis des mois et porte toujours un masque

Biden a reçu sa première dose du vaccin contre le coronavirus le 21 décembre 2020, alors qu’il était télévisé. Il a reçu le deuxième cliché le 11 janvier 2021, quelques jours avant son investiture.

Pourtant, il a continué à porter un masque des mois après avoir été vacciné, une décision qui semblerait inutile au vu de ses derniers commentaires (et de son bon sens). La vice-présidente Kamala Harris fait de même, même si elle a également reçu sa dernière dose de vaccin en janvier. Non content d’un masque, les deux ont souvent doublé même après la vaccination, portant une combinaison d’un masque chirurgical en papier, d’un masque N95 et d’un masque en tissu.

Autre signalisation de masque, le président Biden et la première dame ont été photographiés – sans masque – avec l’ancien président et première dame Jimmy et Rosalynn Carter, qui ont tous les deux 90 ans. Il était parfaitement approprié de retirer leurs masques, puisqu’ils étaient vaccinés. Mais lorsque les Biden sont sortis de la maison Carter, ils ont à nouveau revêtu inexplicablement des masques.

Il est évident que Biden porte son masque en guise de signal, comme les bureaucrates du Wisconsin qui ont dit à leurs employés de porter des masques lors des appels Zoom de chez eux. Mais cela indique plus de faiblesse et d’incohérence qu’autre chose.

2. Son ton est terriblement paternaliste

«Le choix vous appartient», dit Biden, entre se faire vacciner ou porter un masque. Non, le choix de se faire vacciner ou non m’appartient, point final. Il en va de même pour le choix de porter ou de ne pas porter de masque.

Il n’y a pas de règle et j’ai toujours eu le choix de faire l’un ou l’autre, les deux ou ni l’un ni l’autre. Les Américains sont des citoyens, pas des sujets. https://t.co/ygCF9EmvzT – Sean Davis (@seanmdav) 13 mai 2021

Biden n’est pas étranger à la condescendance. «Si vous avez un problème pour savoir si vous êtes pour moi ou pour Trump, alors vous n’êtes pas noir», a-t-il déclaré à l’animatrice de radio Charlamagne Tha God en mai 2020.

La vice-présidente Harris s’est également montrée condescendante, du sourire narquois pendant les débats présidentiels à ses commentaires selon lesquels les jeunes sont «stupides» et prennent «de très mauvaises décisions». Le tweet de Biden n’est que le dernier exemple de l’attitude de l’administration: que vous êtes trop stupide pour prendre vos propres décisions et que vous devez savoir quoi faire.

Le paternalisme de cette blague d’un leader qui a doublé son masque pendant des mois après avoir été vacciné est méchant. «Nettoyez votre chambre ou vous recevez une fessée. Le choix t’appartient.” Même énergie. https://t.co/Ho6RP04jJF – Kylee Zempel (@kyleezempel) 13 mai 2021

3. Son ultimatum simpliste est impossible à appliquer

Pour que la dichotomie simpliste «vaccin ou masque» de Biden soit réellement exécutoire, il devrait placer un agent TSA vaccinal à la porte de chaque établissement en Amérique. Envie d’aller à l’épicerie? Si vous n’êtes pas masqué, vous feriez mieux d’avoir un passeport vaccinal à portée de main. Vous prévoyez de vous arrêter dans un restaurant pour déjeuner? Même chose. Aller à l’église? Mieux vaut apporter votre masque ou votre carnet de vaccination. Mais ne vous inquiétez pas, “le choix vous appartient.”

Malheureusement, je ne laisserais pas passer certains membres de l’administration Biden d’essayer une approche aussi draconienne. Mais c’est totalement irréalisable et incompatible avec chaque once de liberté ou de fédéralisme.

Soit Biden veut essayer d’imposer une telle folie au peuple américain, soit beaucoup d’Américains sains d’esprit non vaccinés abandonneront simplement le masque et laisseront tout le monde supposer qu’ils sont vaccinés. Ce genre de liberté personnelle et de confidentialité me semble bien, mais cela montre à quel point l’ultimatum de Biden est stupide et inefficace.

4. Cela signifie-t-il aussi les enfants?

Les Centers for Disease Control de Biden ont annoncé mercredi avoir approuvé le vaccin Pfizer sous autorisation d’utilisation d’urgence pour les enfants dès l’âge de 12 ans. Biden a-t-il l’intention de forcer les masques sur les préadolescents à l’infini à moins qu’ils ne vaccinent également?

En avril 2021, 277 décès liés aux coronavirus aux États-Unis concernaient des enfants de moins de 18 ans. S’il va sans dire que chacun de ces décès est tragique, cela représente 0,0005 de tous les décès liés aux coronavirus aux États-Unis. , ou 0,05 pour cent.

Forcer les enfants à porter des masques indéfiniment ou à se faire vacciner est profondément insensé, surtout au début du processus de test des vaccins. Bien que le vaccin ait reçu une «autorisation d’utilisation d’urgence», il n’est toujours pas entièrement approuvé par la Federal Drug Administration. Prendre le vaccin peut en valoir la peine pour les Américains plus âgés qui sont plus à risque, mais les effets secondaires inconnus potentiels sur la fertilité, la coagulation sanguine et plus encore le rendent beaucoup moins clair pour les jeunes.

5. Du bon côté, cela signifie-t-il que les masques vous dispensent des passeports de vaccins?

Grosse chance – le plan de trop grande portée de l’administration Biden est bien plus invasif que sa rhétorique «le choix vous appartient» tente de le suggérer. En mars, la Maison Blanche Biden travaillait déjà avec des entreprises pour développer un système de «passeport vaccinal».

Ne laissez pas le tweet du président vous tromper en pensant que même un masque vous évitera d’avoir bientôt à montrer une preuve de vaccination pour voler, assister à des rassemblements de masse, et plus encore. Si vos libertés en tant que citoyen américain ne suffisent pas à vous protéger de ce type de microgestion gouvernementale, un masque en papier fragile ne fera pas grand-chose.

Elle Reynolds est stagiaire au Federalist et senior au Patrick Henry College, étudiant le gouvernement et le journalisme. Vous pouvez suivre son travail sur Twitter à @_etreynolds.