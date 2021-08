5 idées de sujets de blog pour un lancement de produit B2B

Un lancement de produit B2B repose fortement sur le marketing pour générer de la notoriété et de l’intérêt pour le nouveau produit. Et le marketing de contenu est particulièrement influent pour stimuler le buzz et la discussion. Parmi les différents types de contenu que l’on peut créer et distribuer, les blogs peuvent être l’une des avenues les plus simples mais les plus efficaces. Par rapport aux articles, livres électroniques, livres blancs et autres contenus écrits de longue durée, les blogs sont généralement les plus courts, ce qui les rend utiles pour diffuser des bribes d’informations sur un nouveau produit.

Alors, quels sujets de blog peuvent aider à intéresser et à engager le public à propos d’un nouveau produit ? Ces cinq amorces sont essentielles à prioriser pour ouvrir la voie à un lancement de produit réussi.

1. Pourquoi vous avez créé le produit

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles vous avez créé votre nouveau produit, mais votre public peut ne pas le savoir. Il est devenu plus courant pour les marques de créer une « histoire d’origine » qui met en évidence ce qu’est leur produit et pourquoi elles l’ont développé. Indépendamment de l’industrie ou de la verticale, les nouveaux produits découlent le plus souvent de points douloureux. Les personnes qui comprennent le « pourquoi » derrière un produit peuvent tisser un lien plus fort avec celui-ci. Leur compréhension du fait qu’ils ne sont pas seuls dans les défis qu’ils rencontrent peut renforcer la confiance dans votre marque et le nouveau produit.

2. Aperçu des fonctionnalités

Il ne fait aucun doute que votre nouveau produit possède des caractéristiques uniques. Alors, pourquoi ne pas écrire à leur sujet ? Bien que la divulgation de tous les détails de chaque fonctionnalité ne soit peut-être pas la meilleure idée, donner une vue aérienne des fonctionnalités clés peut donner à votre public un aperçu exclusif de ce que votre produit fournira. Par exemple, si vous disposez d’une fonctionnalité personnalisée ou personnalisée et adaptée à chaque utilisateur, vous pouvez brièvement donner un aperçu de ce que c’est, de son fonctionnement et de son importance pour relever un défi ou un problème.

3. Aperçu des résultats bêta

De nombreuses entreprises utilisent des tests bêta pour permettre aux utilisateurs de prévisualiser en avant-première un produit qui sortira bientôt, d’aider à découvrir les problèmes et d’obtenir des idées et des commentaires sur ce que les utilisateurs ont aimé ou n’ont pas aimé. Les informations recueillies lors des tests bêta peuvent alimenter un excellent blog de lancement de produit. Les acheteurs font confiance aux témoignages des clients et aux avis des personnes qui ont utilisé le produit. Ainsi, la création d’un blog axé sur les détails, les commentaires et les résultats des tests bêta peut être utile pour la notoriété de votre lancement de produit, en particulier votre public cible. Il est toujours essentiel de se concentrer sur les points positifs, mais n’ayez pas peur de partager également les échecs. Être authentique avec vos lecteurs et votre public est important. De plus, les échecs ou les défis que vous mentionnez peuvent également devenir positifs quant à la façon dont vous avez choisi de les résoudre.

4. Foire aux questions

Les lancements de produits génèrent naturellement des questions de la part des personnes intéressées par l’achat de votre produit. Cela se produit souvent juste avant l’achat, car les prospects se renseignent sur les différentes fonctionnalités et les performances globales pour renforcer la confiance dans les décisions d’achat. Quelle meilleure façon de répondre à ces questions que de créer un blog qui propose des questions fréquemment posées (FAQ) ? Les moteurs de recherche apprécient également le contenu contenant des questions. Ainsi, faire un simple article de blog sur les FAQ peut donner à vos acheteurs les informations dont ils ont besoin et améliorer votre classement dans les moteurs de recherche.

5. À quoi s’attendre

Qu’est-ce que votre équipe attend le plus avec impatience lors du lancement du produit ? Qu’il s’agisse d’une caractéristique du produit, des améliorations commerciales que les acheteurs connaîtront ou d’autre chose, cela peut également être un sujet de blog bienvenu. Interrogez les membres de l’équipe de lancement de produit dans les domaines du marketing, des ventes, du développement de produits et d’autres domaines sur les domaines du produit qui les passionnent le plus et sur ce qu’ils pensent que les acheteurs gagneront. Les acheteurs qui entendent directement les personnes qui développent, commercialisent et vendent le produit dans les coulisses gagnent en confiance et en authenticité.

Élargissez la portée de votre lancement de produit

Promouvoir un nouveau lancement de produit B2B consiste à faire passer le mot, à générer de la notoriété et même à attirer des acheteurs intéressés. Bien que les blogs puissent être une technique de marketing de contenu simple et basique, ils peuvent réaliser tout ce que vous cherchez à faire. Se concentrer sur des sujets de blog qui mettent en valeur le produit, répondent à des questions clés et donnent au public un aperçu exclusif des coulisses de la création d’un produit est un excellent point de départ.