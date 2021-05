5 idées d’investissement intelligentes pour les investisseurs averses au risque pour obtenir des rendements plus élevés

Les fonds de dette pourraient être d’excellentes alternatives pour les investisseurs qui ne veulent pas investir dans les FD.

La crise de Covid-19 a contraint de nombreux investisseurs à réduire leur tolérance au risque et à devenir averses au risque. En fait, il n’y a aucun mal à devenir relativement réticent au risque en ces temps d’incertitudes accrues, surtout si cela convient à vos objectifs financiers et vous aide à éviter des pertes sur un marché volatil.

Cependant, lorsque vous choisissez une stratégie de placement sans risque, vous devez souvent également réduire vos attentes en matière de rendement. Si vous pouvez sélectionner avec soin le bon type d’instruments de placement à faible risque, cela améliorera le rendement de votre portefeuille tout en gardant le risque sous contrôle en même temps. Voyons donc quelques alternatives d’investissement pour éviter les risques et obtenir un rendement attractif dans des conditions de marché risquées.

1. Investissez dans des FD avec des banques offrant des rendements supérieurs à la moyenne

Des rendements garantis et une liquidité élevée font des dépôts fixes l’un des instruments d’investissement les plus populaires dans notre pays. Mais la décision de la RBI de maintenir le taux repo inchangé à 4% a contribué à une majorité de banques abaissant leurs taux d’intérêt FD. Cependant, il existe encore quelques banques de financement privées et petites qui offrent actuellement des rendements supérieurs à la moyenne. Vous pouvez envisager d’investir une partie de leurs fonds dans les FD de ces banques après une évaluation approfondie des risques si cela correspond à vos attentes en matière de rendement. Voici une comparaison des derniers taux FD:

Taux d’intérêt actuels des FD de 3 à 5 ans offerts par différentes banques

Bien qu’aucune banque n’ait complètement échoué dans le pays, vous pouvez limiter vos dépôts dans n’importe quelle banque à Rs.5 lakh pour plus de sécurité, car c’est le seuil de couverture offert par la DICGC, une filiale de RBI, en cas de faillite d’une banque. Notez, les Rs. La limite de 5 lakh comprendrait également tout revenu d’intérêt. Pour des rendements FD encore plus élevés, vous pouvez ouvrir un compte au nom de vos parents âgés. Les déposants âgés bénéficient généralement de taux préférentiels allant jusqu’à 50 points de base au-dessus des taux normaux. Actuellement, les grandes banques offrent des taux d’intérêt de l’ordre de 5,5% à 6% par an sur les dépôts à 3 ans pour les seniors, tandis que quelques banques privées et petites banques offrent environ 6,5% à 7,5% par an pour la même période. Les investisseurs peuvent également envisager d’échelonner leurs FD pour bénéficier de toute offre de taux plus élevée à l’avenir et minimiser le risque de pré-clôture d’un FD pendant une urgence après avoir perdu des intérêts créditeurs.

2. Investissez dans des fonds obligataires à court terme

Les fonds de dette pourraient être d’excellentes alternatives pour les investisseurs qui ne veulent pas investir dans les FD. Les fonds d’emprunt sont plus efficaces sur le plan fiscal que les FD, et ils ont le potentiel d’offrir un meilleur rendement. Comme il y a des chances de hausse des taux d’intérêt à l’avenir, les investisseurs pourraient investir dans des fonds obligataires à court terme. Les fonds exposés aux obligations de maturité longue sont exposés au risque de taux d’intérêt. Mais les fonds de dette à court terme comportent un risque de taux d’intérêt plus faible car ils investissent dans des obligations avec des échéances de moins de 5 ans, par exemple, des papiers commerciaux, des titres d’État, etc. Donc, si vous recherchez une option d’investissement à faible risque, alors short les fonds obligataires à terme peuvent être considérés comme faisant partie de votre portefeuille.

3. Placez une partie de vos fonds dans des comptes d’épargne à intérêt élevé

Il existe quelques banques qui offrent un taux d’intérêt attractif sur leur compte d’épargne.

Voici une liste des taux d’intérêt des comptes d’épargne actuellement offerts par quelques banques.

Données compilées le 14 avril 2021. QAB: Solde moyen trimestriel, MAB: Solde moyen mensuel, AMB: Solde mensuel moyen.

Les investisseurs pourraient envisager de garer une partie de leurs fonds dans l’un de ces comptes d’épargne en gardant à l’esprit les exigences de solde minimum entre autres termes et conditions après une diligence raisonnable. Par exemple, vous pouvez conserver un fonds d’urgence dans de tels comptes à intérêt élevé afin de pouvoir y accéder facilement en cas d’urgence financière.

4. Investissez des fonds liquides ou des rendements FD dans des fonds d’actions

Vous évitez peut-être d’investir dans des actions sur le marché actuel en raison d’une volatilité excessive; Cependant, vous ne voudrez peut-être pas renoncer à des chances d’obtenir un rendement élevé en investissant dans le marché boursier. Pour éviter une perte de capital, vous pouvez investir vos fonds dans un fonds liquide de premier ordre ou un compte FD à intérêt élevé avec l’option de plan de revenu minimum (PMI) systématiquement et en transférer lentement les fonds vers des fonds communs d’actions de premier ordre. De cette manière, vous serez en mesure de garantir un degré de sécurité plus élevé de votre investissement principal. D’un autre côté, si le marché se comporte bien, vous pourrez obtenir un meilleur rendement que de réinvestir les intérêts dans un FD.

5. Appliquer une approche d’investissement échelonnée dans les fonds communs d’actions à long terme

Lorsque vous souhaitez investir un montant forfaitaire, vous pouvez garer le corpus dans un fonds liquide et attendre une correction à la baisse de la bourse pour l’étaler progressivement pas à pas. Chaque fois qu’il y a une baisse significative du marché boursier, vous pouvez déplacer un ratio fixe de corpus de fonds liquides vers le fonds d’actions sélectionné. Par exemple, supposons que vous transférez 10% de l’allocation restante du fonds liquide vers un fonds d’actions chaque fois que le marché boursier baisse de plus de 10% par rapport au dernier niveau d’entrée. En supposant que vous ayez un total de cinq chances par an, cela signifie que vous serez en mesure de transférer environ 41% de l’allocation en fonds liquides vers des fonds d’actions. Si le marché baisse davantage, vous pouvez continuer à changer. Si le marché augmente encore, vous bénéficierez d’une moyenne des coûts en roupie et la valeur de votre portefeuille augmentera. L’horizon de placement plus long se traduira par de meilleures performances et une réduction du risque lorsque vous investissez en utilisant cette stratégie.

(L’écrivain est PDG de BankBazaar.com)

