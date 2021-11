5 initiés boursiers achètent toujours (même si d’autres encaissent)

Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

L’illusion collective du marché boursier

Source : Chad McDermott / Shutterstock.com

Mardi, Apollon (NYSE :APO) Le coprésident Scott Kleinman a averti que les taux d’intérêt record étaient à l’origine d’une « illusion collective » sur les valorisations des transactions.

Avant d’affûter vos fourches et de vous rendre chez lui, sachez que le négociant expérimenté a connu sa part de hauts et de bas depuis qu’il a rejoint la société de capital-investissement en 1996. Et selon le cabinet de conseil Bain & Co., les deux tiers des transactions de rachat sont maintenant prix supérieur à 11x EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement).

La manie s’est également répandue sur les marchés boursiers publics. Ce mois-ci, le Shiller P/E Ratio, une mesure des valorisations boursières à long terme, a atteint son plus haut niveau depuis la bulle technologique de 1999.

Il n’est pas surprenant que les initiés aient vendu 14 milliards de dollars d’actions depuis début novembre, soit 40 % de plus qu’à la même période l’an dernier. Si quelqu’un m’offrait 21 milliards de dollars pour ma participation de 10 % dans Tesla (NASDAQ :TSLA), je me sentirais têtu si je ne considérais pas au moins l’offre.

Pourtant, certains coins du marché sont toujours en effervescence. Au cours du mois dernier, des initiés ont dépensé 83 millions de dollars supplémentaires sur des actions qu’ils possèdent déjà, un chiffre important si l’on considère les valorisations boursières.

Aujourd’hui, nous allons plonger dans cinq entreprises que les initiés achètent toujours. Avec une tendance des marchés si élevée, nous aurons besoin de toute l’aide possible pour éviter l’illusion collective.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

Avancer prudemment autour des cours boursiers élevés

Cette semaine, le ratio ventes/achats d’initiés a atteint son plus haut niveau depuis l’été. Le ratio, calculé en divisant les ventes médianes sur 10 jours par les achats médians sur 10 jours, a été un assez bon indicateur de problèmes. Les S&P 500 L’indice – un panier de grandes entreprises américaines – a chuté de ses sommets records à chaque fois que l’indice a franchi 50x.

Bien entendu, le ratio ventes/achats ne peut prédire toutes les baisses. Cette planche Ouija initiée aurait raté le drawdown à la mi-août et une baisse assez douloureuse de 5% en septembre.

Mais tout comme le voyant « check engine » d’une voiture, la présence d’un signal d’avertissement suffit à déclencher l’alarme. Alors que les initiés continuent de se diriger vers les sorties, ils nous disent : « soyez sélectif dans les actions que vous achetez ».

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

5 actions initiées par les initiés : Osisko Mining (OBNNF)

En octobre, la société canadienne d’exploration aurifère Mine Osisko (OTCMKTS :OBNNF) a été signalé par la stratégie Insider Track.

«Je soupçonne qu’en ce moment, les dirigeants d’Osisko savent quelque chose que nous ne savons pas», ai-je écrit dans mon bulletin du 5 octobre. « Indice : il s’agit probablement d’un nouveau site minier. »

Et tout comme sur des roulettes, OBNFF a annoncé qu’ils avaient trouvé de l’or. Des trous de forage sur son site bien nommé d’Osisko Windfall ont révélé des gisements d’or jusqu’à 40 fois supérieurs à ceux requis pour une exploitation minière rentable.

Les actions ont depuis grimpé de 15%.

Pourtant, ce n’est pas la fin de l’histoire. Depuis lors, le président et chef de la direction, John Burzynski, a continué de doubler le capital de l’entreprise, ajoutant 186 000 CAD (148 000 $) supplémentaires en actions pour compléter les actions qu’il avait déjà achetées.

Cela donne aux investisseurs une seconde chance d’acheter des OBNFF. Non seulement Osisko a trouvé de l’or, mais les gisements pourraient enrichir l’entreprise plus que les étrangers ne l’imaginent.

Cote de sécurité : 6/10

Bally’s Corp (BALY)

j’associe habituellement de Bally (NYSE :BALY) avec d’anciennes machines à sous et des clients encore plus âgés. Mais cette société de jeux vieillissante a trouvé plusieurs nouveaux fans vendredi dernier :

PDG. Acheté 258 700 $

CFO. Acheté 246 500 $

Autres cadres supérieurs. Acheté 360 400 $

Réalisateur. Acheté 45 000 $

La raison de la frénésie d’achat est vite devenue claire. Ce lundi, la Commission des jeux de l’État de New York a autorisé neuf opérateurs de paris à accepter les paris via mobile. Et parmi ces noms : Bally’s.

L’action, bien sûr, a immédiatement bondi de 4% aux nouvelles. Mais étant donné les ambitions mobiles de Bally, le prix de New York est bien plus important que la plupart des étrangers ne le pensent.

En novembre dernier, la société de jeux héritée a acquis la plate-forme de paris sportifs Bet.Works. La société suivrait avec un achat de 3 milliards de dollars de Gamesys, spécialisé dans le développement de logiciels de jeux.

Les revenus en ligne de Bally s’élèvent désormais à 11 millions de dollars, soit une augmentation de 83 % par rapport au trimestre précédent. Et le feu vert de New York donne à Bally’s le marché important dont elle a besoin pour développer ses produits.

La direction semble confiante que l’élan se maintiendra. S’ils ont raison, BALY deviendra le meilleur concurrent à battre DraftRois (NASDAQ :DKNG) et FanDuel à leur propre jeu.

Cote de sécurité : 8/10

TRACON Produits pharmaceutiques (TCON)

En ce qui concerne les entreprises de biotechnologie à petite capitalisation, je recherche des entreprises avec des gagnants éprouvés dans leur pipeline.

C’est peut-être le succès dans d’autres essais… ou une voie biologique éprouvée… n’importe quoi pour nous empêcher d’acheter un total zéro.

TRACON (NASDAQ :TCON) prend « prouvé » à un autre niveau, et les achats d’initiés ne sont que la pointe de l’iceberg :

PDG. Acheté 23 000 $

CFO. Acheté 3 700 $

Directeurs. Acheté 50 000 $

C’est parce que le médicament clé de la startup – ENVARSARC – a déjà passé les essais de phase 3 en Chine. L’ingrédient clé, Envafolimab, est sous licence de Hong Kong Alphamab Oncologie.

Bien sûr, cela ne signifie pas que les régulateurs américains approuveront ENVARSARC. La FDA a déjà rejeté d’autres médicaments approuvés par la Chine, y compris le vaccin Covid-19 de Sinovac, CoronaVac.

Mais étant donné la faible valeur de 3,40 $ par action de TRACON, c’est un pari que les initiés sont prêts à faire.

Cote de sécurité : 5/10

électroCore (ECOR)

Je sais, je sais… les entreprises de dispositifs médicaux sont notoirement difficiles à démarrer. Pour chaque DexCom (NASDAQ :DXCM) qui réussit, des dizaines d’autres ne mènent nulle part. C’est pourquoi vous verrez rarement ces entreprises présentées sur Moonshot.

Les remboursements de l’assurance-maladie peuvent rapidement rendre les appareils absurdement coûteux pour les hôpitaux. Dans de nombreux cas, CMS ne paiera qu’un facteur de coût marginal pour l’appareil lui-même, « 50 % du coût du nouvel appareil ou de la nouvelle technologie, ou 50 % des coûts incrémentiels globaux associés à la nouvelle technologie ». Et partout où Medicare va, les assureurs privés ont tendance à suivre.

Et c’est pourquoi un achat de 10 000 $ de electroCore (NASDAQ :ECOR) par le directeur financier Brian Posner la semaine dernière a attiré l’attention de la stratégie Insider Track. Des études ont montré que l’achat de CFO surpasse les achats de tous les autres cadres de niveau C, y compris les PDG.

Alors pourquoi le directeur financier d’ECOR achèterait-il des actions d’une entreprise qui a dépensé 80 millions de dollars en marketing pour ne réaliser que 4 millions de dollars de ventes annuelles ?

Tout comme les dirigeants d’Osisko Mining, M. Poster sait probablement quelque chose que nous ignorons. Et dans le cas des entreprises de dispositifs médicaux, il y a deux explications possibles.

Contrat à venir. L’équipe commerciale est sur le point de décrocher un important contrat.

M&A. Les dirigeants envisagent une vente d’entreprise à une entreprise de soins de santé plus établie.

Bien sûr, tout cela est spéculatif (et la taille de votre position devrait refléter ce fait). Le gammaCore d’ECOR est un produit éprouvé pour le traitement des migraines avec un record de ventes prouvé. Mais avec le CFO sur la pointe des pieds dans le stock inférieur à 1 $, il y a de nombreuses raisons d’envisager de suivre ses traces dans le stock d’electroCore.

Cote de sécurité : 4/10

Alphatec Holdings (ATEC)

Enfin, la stratégie Insider Track a identifié une entreprise de chirurgie de la colonne vertébrale Alphatec Holdings (NASDAQ :ATEC) en tant qu’entreprise à surveiller.

Mercredi, le propriétaire à 10%, David Pelizzon, a dépensé 70 000 $ supplémentaires pour acheter des actions ATEC, portant le total des achats d’initiés à 3 millions de dollars au cours du dernier trimestre.

À première vue, l’achat semble motivé par la croissance des affaires de l’entreprise. Malgré une acquisition d’imagerie médicale discutable plus tôt dans l’année, Alphatec produit toujours certains des meilleurs équipements de l’industrie de la chirurgie de la colonne vertébrale. Les revenus ont augmenté de 50% par rapport à 2020.

« Malgré nos nombreux succès à ce jour, nous savons que nous ne faisons que commencer », a déclaré le PDG Pat Miles lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre.

Mais il y a aussi une raison technique pour laquelle deux administrateurs et le PDG ont pu acheter autant d’actions : un niveau inhabituellement élevé d’intérêt à court terme qui n’a pas grand-chose à voir avec l’entreprise elle-même.

En août, Alphatec a émis 250 millions de dollars de billets convertibles pour financer sa croissance – une stratégie typique des biotechnologies pour réduire les coûts d’emprunt. Mais afin de limiter la dilution potentielle des actions, ATEC a également conclu plusieurs transactions d’achat plafonnées pour augmenter le prix de conversion à 27,68 $.

Ce mouvement a créé une conséquence inattendue : en poussant ces obligations profondément hors de la monnaie, la direction a accidentellement fait de l’ATEC une cible pour les arbitragistes d’obligations convertibles.

« Ces convertibles ont très peu de sensibilité (c’est-à-dire un delta faible) aux variations du cours de l’action sous-jacente », explique la base de données de hedge funds Eurekahedge, « et sont souvent mal évaluées car d’autres hedge funds pourraient avoir vendu les convertibles indépendamment des fondamentaux du crédit ».

Pour couvrir leurs positions en obligations convertibles, les arbitragistes ont envoyé la position courte d’ATEC à 10,3% de son flottant, soit plus de trois fois plus que la société médiane d’équipement médical, selon Thomson ..

Alors que la pression de vente anormale se relâche, l’action d’ATEC devrait augmenter à la hausse.

Cote de sécurité : 6/10

Les risques d’investir

La semaine dernière, j’ai publié 5 actions définies à 10x l’année prochaine.

Vos réponses ont été phénoménales. De nombreux lecteurs ont été surpris par la vérité sur la difficulté de trouver et de choisir des actions 10x.

Néanmoins, je tiens à souligner un fait essentiel :

Non seulement vous pouvez perdre de l’argent avec Moonshots. Vous serez.

Maintenant, avant de brûler ma maison aussi, pensez à chaque penny stock que j’ai recommandé entre fin août et septembre.

En moyenne, ce portefeuille d’actions cotées en cents s’est merveilleusement bien comporté, gagnant 7 fois plus que l’indice S&P 500.

Mais lorsque vous plongez dans la performance individuelle, vous verrez rapidement les risques de l’investissement en penny stock. Certains comme Asia Broadband et POSaBIT ont enregistré des rendements étonnants en quelques semaines. D’autres comme GCI et TLSS sont tombés comme des rochers dans une rivière marécageuse.

Alors permettez-moi d’être très clair : ne spéculez jamais plus d’argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Et peu importe à quel point un seul investissement peut sembler tentant, cela ne vaut jamais la peine de sacrifier une diversification intelligente dans la poursuite de gains.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.