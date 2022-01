5 jetons d’index crypto qui vous permettent d’« acheter le marché »

Source : AdobeStock / Dilok

Les trackers indiciels sont parmi les véhicules d’investissement les plus populaires parmi les investisseurs particuliers. Plutôt que d’essayer de battre le marché en sélectionnant une poignée d’actions ou d’actifs, investir passivement dans l’indice d’un marché a tendance à produire de meilleurs rendements.

Les investisseurs en crypto ont également la possibilité « d’acheter le marché » ou d’investir dans certains segments de marché en achetant des jetons d’index de crypto.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les jetons d’index crypto et découvrez une liste des meilleurs jetons d’index que vous pouvez ajouter à votre portefeuille de crypto.

Qu’est-ce qu’un jeton d’index crypto ?

En finance traditionnelle, un fonds indiciel suit la performance d’un indice de référence de marché spécifique, tel que le S&P 500, le NASDAQ ou l’EURO STOXX 50.

Les jetons d’indice cryptographique suivent les performances d’un indice de marché spécifique, qui suit généralement un sous-ensemble des marchés cryptographiques mondiaux.

Avant d’examiner la liste des jetons d’index crypto disponibles, examinons d’abord les avantages d’avoir ces jetons par rapport à la création de votre propre portefeuille à partir de zéro.

Un processus d’investissement simple

Le processus de recherche d’actifs cryptographiques individuels peut prendre du temps et nécessite souvent des connaissances techniques et financières importantes. Cela peut être difficile pour certains investisseurs. Un jeton d’indice crypto permet aux investisseurs d’acquérir une large exposition au marché de la crypto ou à un sous-ensemble spécifique du marché, simplifiant le processus d’investissement pour les nouveaux arrivants.

Diversification en un clic

Si vous cherchez à créer un portefeuille crypto diversifié qui vous offre une large exposition au marché de la crypto, l’achat d’un jeton d’indice vous permet de le faire avec un seul achat.

Réduction des coûts commerciaux

Lorsque vous achetez un panier d’actifs cryptographiques, vous devrez payer des frais de négociation pour chaque achat, ainsi que des frais de retrait d’échange pour stocker vos actifs dans un portefeuille personnel. Vous pouvez réduire considérablement l’impact de ces frais en achetant un ou plusieurs jetons d’index au lieu de dizaines de pièces individuelles et de jetons numériques.

Principaux jetons d’index de crypto-monnaie

Jetons maintenant un coup d’œil aux cinq principaux jetons d’index crypto que vous pourriez ajouter à votre portefeuille aujourd’hui.

Jeton de capitalisation totale du marché de la cryptographie

Total Crypto Market Cap Token (TCAP) est un jeton ERC-20 qui vous donne une exposition en temps réel à la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie.

TCAP vous permet également de gagner des frais en émettant des jetons TCAP et en fournissant des liquidités sur des échanges décentralisés (DEX), ainsi qu’en offrant des opportunités d’arbitrage.

Le TCAP est indexé sur le prix de la capitalisation boursière totale de la cryptographie à l’aide d’oracles Chainlink (LINK), qui permettent au jeton d’agréger plusieurs points de données provenant des principaux fournisseurs de données cryptographiques. Les données sont ensuite transmises à la chaîne à l’aide de contrats intelligents Ethereum (ETH).

Vous pouvez frapper le jeton dans le Application Cryptex ou achetez-le sur l’échange décentralisé SushiSwap (SUSHI). Vous pouvez également obtenir le jeton sur l’échange crypto Gemini pour le garder en sécurité.

En créant le TCAP, vous pouvez spéculer sur le désir ou la réduction de la capitalisation boursière totale de la cryptographie. Il est important de garder à l’esprit qu’il existe un ratio de garantie minimum de 150% pour éviter sa liquidation.

Aucuns frais ne sont facturés pour la négociation de TCAP par l’émetteur sur le marché secondaire. De plus, il n’y a pas de frais d’émetteur pour la création de nouveaux jetons dans le protocole Cryptex. Cependant, des frais de gravure de 1% vous seront facturés, qui sont attribués pour les futurs développements de l’organisation autonome décentralisée (DAO) de Cryptex.

Statistiques des prix TCAP :

Cours actuel : 339,56 USD Capitalisation boursière : 7 722 306,87 USD

Jeton d’indice d’impulsion DeFi

DeFi Pulse Index (DPI) est un indice d’actifs cryptographiques qui suit les performances des actifs numériques au sein de l’industrie de la finance décentralisée (DeFi). L’indice est pondéré en fonction de la valeur de l’offre actuelle de chaque composante du portefeuille. DPI a pour objectif de suivre les projets DeFi qui ont un suivi important et de continuer à investir dans la R&D.

L’index comprend 10 jetons qui incluent; COMP, LEND, MKR, YFI, SNX, REN, LRC, KNC, BAL et REPv2.

Statistiques tarifaires DPI :

Cours actuel : 341,77 USD Capitalisation boursière : 192 052 983,46 USD

Jeton d’indice NFT (NFTI)

NFT Index Token (NFTI) est un jeton numérique conçu pour suivre les performances des actifs numériques dans l’espace des jetons non fongibles (NFT). L’indice est pondéré en fonction de la valeur de l’offre actuelle et de la liquidité de chaque actif numérique. L’objectif de l’index est de traquer les protocoles NFT qui contribuent à l’espace par le développement et la maintenance.

Les jetons sous-jacents suivis par l’indice incluent MANA, WAXE, SAND, MATIC, AXS, ENJ, ILV et YGG. NFTI est maintenu et mis à jour par le jeton de gouvernance, GNFT.

Statistiques des prix NFTI :

Prix ​​actuel : 3 253,60 $ Capitalisation boursière : 7 237 467,27 $

Jeton d’index CRYPTO20

CRYPTO20 Index Token (C20) est un indice d’actifs numériques qui vous permet de suivre les performances des 20 principaux actifs cryptographiques. Les actifs numériques sous-jacents comprennent ETH, ADA, BTC, BNB, SOL, DOGE, SHIB, AVAX, LUNA et bien d’autres.

Les jetons C20 sont directement liés aux actifs numériques sous-jacents, mais vous pouvez choisir de régler en utilisant un accord de contrat intelligent. Cela permet de garantir que le prix de l’actif ne tombe jamais en dessous de la part du jeton de l’actif sous-jacent.

Vous pouvez échanger des jetons C20 sur Invictus Capital , HitBTC et SushiSwap.

Statistiques des prix du C20 :

Cours actuel : 4,85 USD Capitalisation boursière : 193 199 044,05 USD

Jeton d’index de dégénérescence

Degen Index (DEGEN) est un jeton qui représente un indice des projets Ethereum les plus prometteurs qui ont un potentiel de croissance future. DEGEN est actuellement en mode bêta et plus de détails pourraient être fournis dans les prochains mois.

Statistiques de prix DEGEN :

Prix ​​actuel : 6,01 $ Capitalisation boursière : na

Bien que les jetons d’index ne soient pas une solution unique pour tous les investisseurs en cryptographie, ils constituent un moyen rentable de s’exposer à des segments de marché spécifiques tels que les pièces à grande capitalisation, DeFi et le marché NFT.

