5 jeux auxquels j’ai hâte de jouer sur Steam Deck

Comme d’innombrables personnes à travers le monde, j’ai mis mon argent durement gagné pour un Steam Deck dès que les précommandes ont été lancées pour l’ordinateur de poche portable de Valve. Malheureusement, la sécurisation du nouvel appareil a été pour le moins une expérience cauchemardesque – quelque chose à quoi j’aurais probablement dû m’attendre avec la PS5 et la Xbox Series X toujours aussi difficiles à trouver.

Mon incapacité à obtenir ma précommande rapidement a eu des conséquences désastreuses, malheureusement. Je ne pourrai pas bercer mon propre Steam Deck avant le deuxième trimestre 2022, ce qui est toujours incroyablement douloureux à écrire sachant que les précommandes de certains chanceux arriveront en décembre 2021.

L’avantage, je suppose, c’est qu’au moment où mon Steam Deck arrive (j’ai opté pour le modèle de 512 Go fourni avec l’écran gravé antireflet parce que je ne veux pas voir mon visage maussade me regarder pendant une fin de nuit session de jeu), tout problème le jour du lancement qui pourrait survenir aura, espérons-le, été résolu d’ici là.

Le noble objectif de Valve de s’assurer que chaque jeu sur Steam fonctionnera sur le Steam Deck devrait également être réalisé à ce moment-là, ou du moins j’espère vraiment que ce sera le cas. Alors que j’ai un PC de bureau plus que performant, que j’ai fièrement construit à partir de zéro au cours d’un week-end terrifiant, je passe tellement de temps à mon bureau ces jours-ci que la simple idée de démarrer un jeu après le travail me semble complètement invraisemblable. .

Et c’est dommage, car même si la majorité de mon temps est passé à jouer sur PS5 et Xbox Series X en ce moment, il y a un certain nombre de jeux dans ma bibliothèque Steam auxquels j’aimerais jouer sur un appareil portable, celui qui a gagné ne venez pas avec des compromis massifs comme nous l’avons vu avec les ports “impossibles” de Nintendo Switch.

Ainsi, même s’il n’y a aucune garantie que chaque jeu auquel je veux jouer sera disponible sur le Steam Deck, ces cinq jeux me donnent le vertige à l’idée de pouvoir y jouer n’importe où, n’importe quand et… eh bien, seul.

PUBG

(Crédit image : PUBG)

Même après quatre ans, ma relation amour-haine avec PUBG continue de perdurer, même si nous traversons définitivement une période difficile en ce moment. J’ai passé un temps franchement dégoûtant dans la version Xbox One du jeu (40 jours, 9 heures et 12 minutes pour être exact), et honnêtement, j’en ai assez du peu d’évolution du jeu depuis un perspective visuelle depuis sa sortie en 2017 sur consoles Xbox.

Lancer le jeu sur Xbox Series X me permet au moins d’atteindre 60 images par seconde maintenant, ce dont je suis certainement reconnaissant. Mais c’est au détriment de la résolution 4K du jeu à laquelle je me suis tellement habitué. Si vous optez pour l’option “Priorité d’image”, PUBG tombe à 1080p, et le résultat n’est pas joli lorsqu’il explose sur un téléviseur de 55 pouces, les gars.

Ce qui aggrave les choses, cependant, c’est que je possède également PUBG sur PC. Et laissez-moi vous dire que la différence entre les deux en ce qui concerne les graphiques s’apparente à ces mèmes hilarants « RTX ON contre RTX OFF » que vous avez peut-être vus. Vous seriez pardonné de penser que PUBG était un jeu complètement différent lorsqu’il s’exécutait sur un PC capable, ce qui rend la lecture de la version Xbox One horriblement obsolète. Les emotes de danse sont toujours amusantes, cependant.

PUBG a parcouru un long chemin 🤣 pic.twitter.com/IrlQEuCqJV21 juillet 2021

Je suis donc prudemment excité à l’idée de jouer à PUBG sur Steam Deck, bien qu’en l’état, certains logiciels anti-triche ne s’intègrent pas bien avec Linux, sur lequel SteamOS fonctionne. Maintenant, je suis conscient que la résolution tombera à 720p, mais cela sera quelque peu contourné par l’écran de 7 pouces de l’ordinateur de poche. Ce qui devrait être possible, cependant, c’est d’exécuter le jeu avec des paramètres graphiques bien plus élevés que ce dont les versions Xbox et PS4 sont capables. De meilleures distances de tracé, des textures plus élevées et des paramètres spécifiques au PC comme un champ de vision plus large seront tous disponibles.

Ajoutez des commandes gyroscopiques pour aider à peaufiner ces tirs de tireur d’élite à longue portée avec un Kar98k, et PUBG sur Steam Deck pourrait bien raviver mon histoire d’amour avec les champs de bataille de PlayerUnknown. Je prendrai mon prochain dîner de poulet à emporter, s’il vous plaît.

The Witcher 3: chasse sauvage

(Crédit image: CD Projekt Red)

Heure de la confession : je n’ai jamais terminé The Witcher 3: Wild Hunt. En fait, je ne me suis même pas rapproché. J’ai joué énormément de Gwent, cependant, si cela peut aider à apaiser les sentiments de colère que vous pourriez avoir envers moi.

Ce n’est pas non plus comme si je n’avais pas essayé de passer du temps avec Geralt et Roach. Mais chaque fois que j’ai atteint mon rythme (voir: j’ai dépassé la mission Bloody Baron), quelque chose m’éloigne: que ce soit le travail, d’autres jeux, ou peut-être que je suis tout simplement incapable de rester assis et de jouer à un RPG pendant des heures.

Le Steam Deck, cependant, pourrait enfin être la solution dont j’ai besoin pour bannir définitivement ma culpabilité de Witcher 3. Le jeu fonctionne déjà très bien avec les commandes traditionnelles, et les spécifications de Steam Deck devraient me permettre d’obtenir beaucoup plus de performances du titre légendaire de CD Projekt Red que ce qui est possible sur la version Xbox One (au moins jusqu’à ce que la mise à jour gratuite de nouvelle génération arrive…)

Bien sûr, je suis pleinement conscient que le jeu est sur Switch, mais je le possède déjà sur GOG et je peux le récupérer pour presque rien sur Steam si j’en ai besoin. Je ne suis pas non plus prêt à supporter de jouer à Witcher 3 avec une résolution de 540p et avec une limite tremblante de 30 images par seconde. Appelez-moi un snob, si vous voulez.

(Crédit image : Konami)

Lorsque j’ai entendu pour la première fois que l’eFootball de Konami devenait free-to-play et arrivait sur PC, j’ai immédiatement pensé à une chose : je peux enfin jouer à un jeu de foot à part entière sur un appareil portable.

Je pensais que ce serait également le cas lorsque FIFA 20 a été annoncé pour Nintendo Switch, mais le port du jeu d’EA m’a immédiatement rebuté car il s’agissait d’une version “Legacy” massivement inférieure à ce qui était disponible sur Xbox One et PS4, et ne l’a pas fait. t inclure l’une des améliorations clés telles que l’exécution sur le moteur Frostbite. En conséquence, j’ai été clair et il semble que cette décision était la bonne avec le recul. Depuis FIFA 20, la version Switch ne reçoit que de nouveaux kits et équipes, ce qui signifie que c’est le même jeu qu’avant, simplement masqué par des vêtements différents.

FIFA 22 ne sera pas non plus une option viable pour moi sur PC car EA a confirmé que contrairement aux versions PS5 et Xbox Series X du jeu, les joueurs PC ne pourront pas profiter des améliorations de gameplay et d’animation qui viendront avec la technologie HyperMotion , quelque chose qui pourrait changer la donne.

Cependant, l’eFootball promet d’être différent, car Konami a déclaré que toutes les versions du jeu incluront sa nouvelle technologie Motion Touch. Konami s’est également assuré que la version PC de PES, qui était auparavant le nom d’eFootball, était toujours à jour, donc je ne m’attendrais à rien de différent ici.

Même si eFootball sera gratuit avec un nombre limité d’équipes et de modes, cela inclut Arsenal, qui est la seule équipe avec laquelle je jouerais de toute façon. En tant que personne fatiguée que le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, dise aux fans de “faire confiance au processus”, j’ai hâte de prendre les bonnes signatures et les bonnes décisions tactiques dans le mode Master League d’eFootball, ce qui n’arrive pas très souvent dans mon club bien-aimé. .

Red Dead Redemption 2

(Crédit image : jeux Rockstar)

Un autre jeu qui me fait honte est Red Dead Redemption 2. Bien que j’aie passé d’innombrables heures à la version PC et terminé l’aventure de John Marston sur Xbox 360, je n’ai toujours pas atteint le générique de fin de la célèbre suite de Rockstar, principalement à cause à la configuration compliquée que j’ai créée.

Vous voyez, après avoir vraiment ressenti le malaise de jouer à Red Dead Redemption 2 sur Xbox One X – en partie à cause de la combinaison de la limite de 30 images par seconde et du fait que les jeux de Rockstar ont un décalage d’entrée atrocement élevé – j’ai pris l’option nucléaire et acheté le jeu sur PC. Le problème, c’est que je voulais en faire l’expérience sur mon téléviseur pour profiter des avantages du HDR, ce qui a conduit au type de schéma insensé auquel mon partenaire s’est malheureusement habitué.

J’ai sauté sur Amazon et acheté un câble HDMI de 25 mètres pour pouvoir connecter mon PC à mon téléviseur, et après l’avoir soigneusement fait glisser dans ma maison de la manière la plus élégante et la plus discrète possible, j’ai enfin pu jouer à Red Dead Redemption 2 sur le grand écran. Ce que je n’ai pas pris en compte, cependant, c’est que la distance entre mon PC et mon nouvel espace de jeu vacille dangereusement près de la distance maximale que Bluetooth peut fournir. Cela signifie que l’audio lorsque je porte des écouteurs et une manette sans fil a l’habitude de se déconnecter. C’est-à-dire, à moins que je ne me perche juste au bout de mon canapé, ce qui est aussi confortable que cela puisse paraître.

À ce stade, je veux juste terminer le jeu. J’espère donc, en priant même, que tout comme The Witcher 3, je pourrais enfin dire à mes pairs que “moi aussi j’ai terminé Red Dead Redemption 2” si je le joue sur le Steam Deck. Le portable de Valve devrait (les doigts croisés) être capable d’exécuter Red Dead Redemption 2 à près de 60 images par seconde, même si je devrai peut-être faire de gros sacrifices en ce qui concerne les visuels… De qui je plaisante, je ne vais jamais le finir, suis JE?

L’Âge des Empires 4

(Crédit image : Xbox Game Studios)

Les jeux de stratégie en temps réel ne sont pas aussi injouables qu’ils l’étaient autrefois sur consoles, mais ils ne sont toujours pas vraiment optimisés pour une paire de sticks analogiques et quelques boutons faciaux. Le Steam Deck, cependant, avec ses deux trackpads, ses boutons de préhension et son écran tactile, pourrait être plus qu’équipé pour gérer les derniers jeux RTS, ce qui rend la perspective de jouer à Age of Empires 4 sur l’appareil portable de Valve passionnante.

En tant que personne qui n’a jamais vraiment maîtrisé les trackpads du Steam Controller, j’hésite toujours à savoir si la paire d’entrées de type souris du Steam Deck sera plus intuitive, mais je reste néanmoins optimiste. Pouvoir jouer à des jeux qui ne sont généralement réservés qu’à la souris et au clavier pourrait être l’un des plus grands avantages du Steam Deck, et Age of Empires 4 est le candidat idéal pour le mettre à l’épreuve.

Il reste à voir si l’écran de 7 pouces sera capable de transmettre avec précision toutes les informations à l’écran dont vous avez besoin dans ces types de jeux, mais en tant que personne dont le dernier souvenir d’avoir pleinement profité d’un jeu RTS remonte à Command and Conquer : Alerte Rouge, j’ai hâte de replonger mes orteils dans un genre qui m’a dépassé.

Maintenant, je ferais mieux de travailler sur cette machine à remonter le temps, donc je passe au deuxième trimestre 2022 et mets la main sur le Steam Deck avant de mourir d’anticipation.