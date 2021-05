5 jeux familiaux parfaits en vente maintenant | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez passer plus de temps en famille et vous amuser en jouant sur la console, ces titres conviennent parfaitement à tous les types de familles et de tous âges.

Le jeu est l’un des meilleurs outils ludiques que vous puissiez utiliser dans votre vie. Amuse et exerce votre esprit. Mais la plupart des titres se concentrent sur le fait de jouer avec une seule personne ou tout au plus de jouer en ligne avec le reste du monde. Et si vous voulez jouer avec vos amis ou votre famille à la maison?

Ces jeux que nous proposons sont disponibles, pour la plupart, pour toutes les plateformes et surtout: ils sont compatibles avec le jeu local à plusieurs personnes. Peu importe que vous souhaitiez jouer avec votre partenaire, avec vos amis ou avec vos enfants, ces jeux sont parfaits pour 2 personnes ou plus.

Trop cuit 2

Get Overcooked 1 et 2 pour PS4 pour 23,43 euros

Overcooked 2 est un jeu familial amusant qui vous semble familier car il est basé sur des jeux de cuisine dans lesquels vous devez préparer une série de plats et les servir aux convives.

Bien que cela puisse paraître simple au début, cela se complique au fur et à mesure que vous progressez et, mieux encore, vous pouvez jouer à plusieurs. C’est ainsi qu’ils le détaillent dans l’analyse de HobbyConsolas.com: «Il faut prioriser les tâches, les temps et les actions soit en jouant seul (on peut alterner le contrôle entre deux cuisiniers) soit en jouant avec trois amis de plus en local. Le tout avec un son assez léger, ton décontracté, et des choses folles comme des cuisines avec des pièces mobiles, qui ont rendu difficile la préparation de nos plats. “

Il peut être obtenu sur Amazon pour PS4 pour 23,43 euros la première et la deuxième édition. Pour Xbox, cela coûte 15,76 euros et sur Nintendo Switch, vous l’avez à 39,99 euros.

Ligue de fusée

Obtenez Rocket League pour PS4 pour 14,95 euros à la FNAC

Rocket League est un jeu très divertissant dans lequel il mélange quelque chose qui semblait impossible: les voitures radiocommandées et le football.

Un jeu qui demande un peu d’agilité mais avec quelques jeux on commence à s’améliorer. La dynamique est très simple. Essayer de marquer un but dans le but adverse en poussant – comme vous le pouvez – le ballon.

Les voitures ont des astuces et des compétences pour distancer vos adversaires, mais ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît.

Rocket League est disponible pour toutes les plateformes. Pour Xbox, il en coûte 19,98 euros sur Amazon. Pour PlayStation, vous l’avez à 14,95 euros à la FNAC et à 34,99 euros pour Switch à la FNAC.

Mario Kart 8 Deluxe

Obtenez Mario Kart 8 Deluxe pour 49,90 euros sur Amazon

Si vous avez une Nintendo Switch ou qu’un membre de votre famille en a une et que vous ne jouez plus à Mario Kart 8 Deluxe, vous manquez la moitié des raisons de posséder une Switch.

Ce jeu légendaire renouvelé pour Switch est tout ce qui est demandé à un jeu multijoueur à la fois en ligne et en local, parfait pour jouer sur le même écran avec jusqu’à 4 adversaires.

Sélectionnez votre personnage préféré dans le monde Nintendo et lancez-vous dans une course en essayant d’atteindre la première place avec toutes les astuces que vous connaissez.

Vous pouvez l’acheter sur Amazon en solde pour 49,90 euros.

Just Dance 2021

Obtenez Just Dance 2021 sur PlayStation 4 pour 29,90 euros

Le jeu de danse légendaire qui a connu un succès pendant des années avec la Nintendo Wii et la Xbox 360 n’a cessé de sortir des titres pendant toutes ces années. Juste danser est un jeu de danse divertissant adapté à tous les publics et à tous les états physiques.

C’est un jeu qui peut être utilisé comme un outil cardio pour perdre du poids, ou à tout le moins, bouger plus pendant la journée. Vous pouvez y jouer avec pratiquement n’importe quelle console ou avec un PC, même si la vérité est que la version la plus amusante est la Nintendo Switch.

Just Dance 2021 est disponible pour PlayStation pour 29,90 euros, pour Nintendo Switch pour 34,90 euros et pour Xbox pour 24,95 euros.

Il faut être deux

Obtenez le jeu It Takes Two sur PS4 pour 35,59 euros

It Takes Two est un jeu parfait pour deux, d’autant plus qu’il s’agit d’un jeu coopératif pour PS4 et Xbox. Dans un ton de comédie romantique, vous deviendrez Cody ou May où vous devrez maîtriser les compétences et résoudre tous les obstacles rencontrés.

C’est un jeu auquel vous ne pouvez pas jouer seul, vous avez besoin d’une autre personne dans votre équipe, donc c’est parfait si votre famille est composée de deux personnes. Vous pouvez jouer avec deux manettes ou connecté à Internet avec une autre personne dans le même jeu.

Vous pouvez l’obtenir pour 35,99 euros en version pour PlayStation et version pour Xbox.

