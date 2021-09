5 joueurs de baseball de la Major League mexicaine à connaître

in

Le baseball mexicain vit l’un de ses meilleurs moments dans les ligues majeures, avec une nouvelle génération de joueurs en devenir dans certaines des franchises les plus emblématiques de la MLB comme Dodgers, Yankees et Red Sox, nous vous laissons donc ici notre sélection avec les joueurs du Mexique qu’il ne faut pas perdre de vue.

5.- Alejandro Kirk / Azulejos / Attrapeur

Dans toute l’histoire du baseball mexicain, seuls 9 joueurs ont joué au catch, pour beaucoup la position la plus difficile du baseball en raison du mélange de force, d’agilité et de vitesse mentale requis dans chaque jeu.

L’un d’eux, le dernier, est Alexandre Kirk. Diplômé de l’académie de Taureaux de Tijuana Et considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs batteurs de sa génération, Kirk a à peine fait ses débuts en MLB l’an dernier après avoir signé avec les Blue Jays de Toronto.

Suivez-le sur son compte twitter :

Grand week-end pour les garçons, LET’S GO #elbarrio pic.twitter.com/kabvvs45sL – Alejandro Kirk (@alejandro_kirk) 5 septembre 2021

4.- José Urquidy / Astros / Pichet

Peu de débuts plus réussis dans l’histoire du baseball mexicain que l’apparition dans la Série mondiale 2019 du lanceur des Astros mexicains José Urquidy.

Le Mazatlan a stupéfié le monde avec un début presque parfait en 8 manches pour maintenir les Astros en lice pour les World Series.

Depuis ce jour, Urquidy est dans le viseur des fans et bien que les blessures ne lui aient pas permis d’avoir la continuité que nous voudrions tous de la qualité du Sinaloa, le Mexique est plus qu’une fiabilité.

Suivez-le sur son compte twitter :

Soucieux d’être de retour🤟🏻💫 pic.twitter.com/iB3Bod6GrN – José Urquidy (@ JoseUrquidy65) 13 août 2021

3.- Alex Verdugo / Red Sox / Voltigeur

Le Mexicain de les Red Sox Il est honoré d’avoir été inclus dans l’échange Dodgers-Red Sox qui amènera Mookie Betts de Boston à Los Angeles.

Ce n’est pas rien d’être l’un des acteurs clés du plus grand commerce de la MLB de tous les temps, donc les attentes pour le voltigeur étaient élevées.

Et disons-le clairement, Bourreau a connu une année 2021 difficile au bâton et des erreurs coûteuses en défense, mais depuis son arrivée à Red Sox est devenu l’un des joueurs emblématiques et, sans aucun doute, l’une des grandes promesses du baseball mexicain dans Grandes ligues.

#PorSiNoLoViste Alex Verdugo a encore une fois démontré son grand gant dans le champ extérieur avec cette superbe prise. @Betcrismex #YoAmoElBeis pic.twitter.com/izo5RM6PHU – MLB Mexique (@MLB_Mexico) 12 septembre 2021

2.- Luis Urías / Brasseurs / Joueur de champ intérieur

“Le Huicho« Est pour beaucoup (nous y compris) le joueur de champ intérieur mexicain le plus talentueux depuis de nombreuses années.

Né à Bahía de Kino, Sonora, Luis Urias il a fait ses débuts dans les ligues majeures avec les Padres de San Diego, qui ont inexplicablement décidé de l’abandonner et de le laisser aller à Milwaukee. Mauvaise idée.

Urie a montré dans les brasseurs toute la qualité de son gant jouant de façon spectaculaire en défense et, enfin, sa batte s’est réveillée. Ce n’est pas pour rien qu’il est devenu le quatrième frappeur mexicain de l’histoire à atteindre 20 circuits ou plus en une saison, aux côtés de bombardiers mexicains tels que Vinny Castilla, Erubiel Durazo et Villanueva.

Suivez-le sur son compte twitter :

OMG WICHO !!!! #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/k9Ewygwfgo – Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) 9 septembre 2021

1.- Julio Urías / Dodgers / Lanceur

Si à ce stade vous ne savez pas qui est le culichi Julio Urías, nous n’avons qu’à lui demander, où était-il ?

Champion et héros des World Series avec les Dodgers en 2020, leader des gagnés jusqu’à présent dans la saison 2021 et candidat au Cy young (le prix qui récompense le meilleur du lanceur dans les Ligues majeures), Julito est reconverti dans l’un des meilleurs lanceurs dans toute la MLB.

Et bien sûr, l’un des meilleurs joueurs mexicains de toute l’histoire. Et ce n’est que sa deuxième saison complète.

Julio Urías remporte sa 17e victoire de la saison. ⚾️🔥 pic.twitter.com/lRYW7XWx45 – LasMayores (@LasMayores) 11 septembre 2021

Et comme il n’y a rien de plus mexicain que le “pilón” en voici un autre…

Luis Cessa / Yankees, Reds de Cincinnati / Lanceur

L’une des grandes promesses du lanceur mexicain, tout le monde a été surpris par son départ des Yankees, surtout compte tenu de combien les Mules manquent de bons bras et à quel point Cessa avait excellé en tant que releveur butoo… c’est ça les Yankees.

Cessa est sorti à la fin des Reds de Cincinnati où il a atterri sur son pied droit et a déjà reçu l’opportunité de lancer en tant que starter… quelque chose que NY ne lui a jamais permis.

Suivez-le sur son compte twitter :