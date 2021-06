5 joueurs de LaLiga Santander à surveiller lors de l’Euro 2020

04/06/21 à 20:41 CEST

L’Euro 2020 est là. Après le report du Covid-19, le meilleur du football continental revient en Europe et ses protagonistes sont prêts. Aujourd’hui, nous passons en revue les joueurs les plus intéressants à surveiller dans le tournoi LaLiga Santander. Fonce!

Karim Benzema, le retour de la classe au ‘bleus’

Karim Benzema n’a plus porté le maillot de la France depuis octobre 2015. L’affaire Valbuena l’a éloigné d’un de ses rêves, mais cet été, il revient dans l’une des meilleures années de sa carrière. Tout ce qui ne le voit pas comme partant sera une surprise et, avec lui, l’équipe de France est bien plus forte.

Cette année, il a marqué 23 buts en Liga Santander et a été l’un des joueurs les plus remarquables de la compétition. Il est vrai que le Real Madrid s’est finalement retrouvé sans titre, mais la performance de Benzema ne fait aucun doute.

Antonie Griezmann cherche à se réveiller

L’étape d’Antoine Griezmann à Barcelone est très irrégulière, cependant, avec la France elle se transforme. Il a joué un rôle clé dans la réalisation du Championnat du monde 2018 en Russie et, maintenant, il recherche l’Euro 2020. Cette saison, il a marqué 13 buts en Liga et vient en équipe de France avec l’intention de les mener à la victoire.

Les “bleus” partent clairement favoris, mais ils auront un défi de taille dès la première minute. Partagez un groupe avec le Portugal, l’Allemagne et la Hongrie et tout peut arriver, du premier du groupe à l’élimination. Attention, car rien n’est décidé.

Luka Modric et la jeunesse éternelle

L’affaire Luka Modric n’a pas de nom. Il a 35 ans et a disputé 35 des 38 matchs possibles en compétition nationale… voir c’est croire. Une nouvelle jeunesse qui peut conduire la Croatie à surprendre. Les joueurs d’échecs ont déjà montré lors de la Coupe du monde 2018 qu’ils sont très dangereux (ils ont atteint la grande finale) et à l’Euro 2020, ils ne doivent pas l’être moins.

La Croatie fait également partie d’un groupe difficile, avec Angleterre, Ecosse et République tchèque, mais aussi abordable. La sélection menée par Modric n’est pas la favorite pour aller à la ronde, même si les possibilités ne sont pas rares.

Gérard Moreno, la star humble faite

L’équipe espagnole ne fait pas partie des grands favoris pour remporter l’Euro 2020, mais il y a un homme qui arrive dans un état redoutable. Il se peut qu’en Europe il y ait eu des fans qui ne connaissaient pas Gérard Moreno avant cette saison… et ce n’est plus possible. L’attaquant de Villarreal a été l’un des hommes les plus en vue du vieux continent et peut mener l’Espagne n’importe où.

23 buts le contemplent en Liga et le titre de Ligue Europa remporté avec Villarreal l’endosse, et plus encore ayant été le joueur le plus remarquable des jaunes. Pour Luis Enrique, il est le titulaire incontesté et est peut-être le footballeur en qui il y a le plus d’espoir.

Marcos Llorente, le polyvalent

Il n’y a plus personne qui doute de Marcos Llorente. Sa supériorité physique en tant que joueur athlétique est palpable et cela lui permet d’exercer diverses fonctions. Luis Enrique le veut comme arrière droit, mais avec les rojiblancos, il a montré qu’il est prêt à tout ce qu’ils lui lancent. Il est le titulaire incontesté et, avec lui, l’Espagne est beaucoup plus forte.