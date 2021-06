5 joueurs qui doivent se renforcer pour les Phoenix Suns contre les LA Clippers en l’absence de Chris Paul .

in

Les Phoenix Suns accueilleront les LA Clippers lors du premier match des finales de la conférence Ouest des éliminatoires de la NBA 2021 au Talking Stick Resort Arena de Phoenix. Les deux équipes ont surmonté une opposition incroyable pour arriver à ce stade.

Les LA Clippers ont eu une course plus intrigante lors des premiers tours. Dans les deux séries, ils ont dû revenir d’un déficit de 2-0 pour vaincre leurs adversaires. Ils sont l’une des 29 équipes qui sont revenues d’un déficit de 2-0 pour remporter la série éliminatoire 432.

Les jeunes Phoenix Suns dirigés par Chris Paul ont fait un spectacle contre les LA Lakers au premier tour et ont balayé Nikola Jokic et les Denver Nuggets en demi-finale. Bien que les Suns devront affronter les LA Clippers sans Paul en raison de la réglementation Covid-19, ils doivent trouver un moyen de recréer ces performances.

Les Suns disent que Chris Paul reste dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue. Phoenix entame la finale de la Conférence Ouest demain après-midi à domicile contre les Clippers. – Tim Bontemps (@TimBontemps) 19 juin 2021

Cinq joueurs qui doivent se montrer à la hauteur des Phoenix Suns contre les LA Clippers en l’absence de Chris Paul

Les LA Clippers ont atteint la finale pour la première fois de leurs 50 ans d’histoire de franchise et ne laisseront rien au hasard. Pendant ce temps, les Phoenix Suns ont plusieurs débutants en séries éliminatoires qui seront impatients de se faire un nom.

Alors que nous anticipons le coup d’envoi, voici cinq joueurs des Phoenix Suns qui doivent dominer en l’absence de Chris Paul.

#5 Torrey Craig

Denver Nuggets contre Phoenix Suns – Premier match

Torrey Craig est un échange comparable pour Mikal Bridges. Cela signifie qu’il doit maintenir l’intensité des Phoenix Suns lorsqu’il en a l’occasion. Aller contre les Clippers de LA signifie que les Suns devront produire du centre-ville contre l’une des équipes de tir à trois points les plus meurtrières.

Le tir à trois points des Phoenix Suns a été au mieux moyen malgré leur capacité à créer des looks ouverts. Craig est neuf sur 21 au-delà de l’arc jusqu’à présent dans les séries éliminatoires. Avec l’absence de Paul, il aura probablement plus de minutes, ce qui signifie qu’il sera en mesure de blesser les LA Clippers, et il doit livrer.

#4 Jae Crowder

Aaron Gordon #50 des Denver Nuggets manipule le ballon contre Jae Crowder #99 des Phoenix Suns

Jae Crowder s’appelle The Beast pour une raison. Il est un mastodonte défensif et a enregistré des succès en défendant LeBron James et Anthony Davis au premier tour. Au deuxième tour, contre les Nuggets, son tir à trois points s’est amélioré puisqu’il a converti 12 de ses 21 tentatives dans la série.

Les principaux affrontements défensifs de Jae Crowder dans les deux premières séries des Suns : LeBron James = 35,7 % FG (10 sur 28 FGA)

Aaron Gordon = 25,0 FG% (4 sur 16 FGA) Crowder a été une arme d’élite 3-et-D pour Phoenix au cours de leur course aux séries éliminatoires. pic.twitter.com/5IdaSa2pVj – Evan Sidery (@esidery) 14 juin 2021

Faire face aux LA Clippers sera une tâche plus exigeante, c’est pourquoi Crowder devra être un leader. Avec l’absence de Chris Paul, il sera le plus vieux sur le terrain des Phoenix Suns.

Crowder sera également le joueur avec le plus d’expérience en séries éliminatoires de la NBA car il faisait partie de l’équipe des Miami Heat qui a affronté les Lakers dans la bulle d’Orlando. Les apparitions en séries éliminatoires de la NBA dans le passé, et si les Suns espèrent vaincre les LA Clippers dans cette série, Jae Crowder devra intensifier et mener.

Connectez-vous/ Inscrivez-vous pour répondre