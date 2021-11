5 leçons financières de base que vous devriez enseigner à vos enfants avant qu’ils aient 15 ans

Image représentative

Journée des enfants 2021 : En tant que parents, nous nous efforçons toujours d’offrir à nos enfants le meilleur du monde. Dans le processus, nous essayons de renforcer leurs fondations afin qu’ils puissent mener une vie épanouissante et réussie. Sans aucun doute, être prudent, responsable et discipliné fait partie des principaux traits que les parents voudraient inculquer à leurs enfants. De même, la littératie financière de base est tout aussi importante à transmettre aux enfants.

Étant donné que l’argent est quelque chose avec lequel il faut être prudent, responsable et discipliné, faire en sorte que vos enfants soient instruits financièrement à l’heure actuelle est un besoin de l’heure. Souvent, les parents passent à côté de ce front, ce qui, parfois, peut entraîner des situations indésirables et difficiles à l’avenir. Semer les graines de la gestion financière dès le plus jeune âge aide les enfants à gérer le monde réel avec confiance.

Si vous n’avez pas encore commencé à donner des leçons financières cruciales à votre enfant, c’est le meilleur moment pour commencer. Voici cinq leçons de base que votre enfant devrait apprendre sur l’argent.

Valeur de l’argent : C’est une bonne idée de faire comprendre aux enfants que l’argent se gagne en travaillant dur et, pour citer les générations précédentes, ne pousse pas sur les arbres. Vous devez expliquer qu’utiliser l’argent pour des choses dont vous n’avez pas besoin peut être un gaspillage d’argent et d’efforts, et il faut s’en abstenir. De plus, vous pouvez également les sensibiliser à l’idée de gagner. Par exemple, vous pouvez demander à des enfants âgés de 8 à 10 ans de vous aider dans certaines tâches ménagères ou d’assumer de petites responsabilités, et en retour leur verser une petite somme symbolique pour la même chose. S’ils ne vous aident pas correctement, vous pouvez réduire le montant du jeton. Cela aiderait à développer chez eux le sentiment que l’argent n’est pas facilement accessible. Un sens juste de la valorisation de l’argent se développera ainsi chez les enfants.

Bien dépenser : Dès que les enfants comprennent que tout ce qui leur est apporté coûte de l’argent, vous pouvez essayer de leur expliquer la différence entre les besoins et les désirs et l’importance de prioriser leurs dépenses. Par exemple, les enfants voudront peut-être une boîte à crayons élégante qui a l’air bien mais qui ne durera peut-être pas longtemps. Ici, vous pouvez intervenir et expliquer qu’une boîte à crayons ordinaire peut être achetée pour moins d’argent qu’une boîte à crayons sophistiquée. Les deux peuvent faire le travail souhaité avec une boîte à crayons ordinaire qui dure longtemps. Comme il est difficile de priver les enfants de petites joies, vous voudrez peut-être proposer des compromis à la place – comme acheter la boîte à crayons fantaisie signifierait un plus petit ensemble de crayons de couleur – et les laisser choisir ce qu’ils aimeraient avoir plus. De telles interventions et explications régulières aideront les enfants à comprendre que ce qu’ils veulent n’est pas toujours nécessaire. Cela aidera à les transformer en dépensiers rationnels en temps voulu.

Apprenez à économiser : Vous pouvez envisager d’offrir une tirelire à vos enfants pour leur faire comprendre le processus d’épargne. Vous pouvez leur demander d’économiser l’argent symbolique qu’ils gagneraient de vous ou des cadeaux monétaires de parents à collecter dans la tirelire, qu’ils pourront ensuite utiliser pour acheter quelque chose de gros et cher qu’ils aiment vraiment. Cela inculquera une habitude d’épargne aux enfants et réduira les chances d’être extravagant lorsqu’ils vieilliront. Lorsqu’ils entrent dans l’adolescence, vous pouvez envisager de les impliquer de manière limitée tout en budgétisant vos dépenses mensuelles. Cela aidera à développer un trait selon lequel l’argent est une ressource pour répondre à diverses nécessités de la vie et doit donc être utilisé avec précaution. Vous pouvez également envisager d’ouvrir un compte d’épargne pour eux et de les laisser le vérifier pour voir comment leur argent se développe.

Faites fructifier votre argent: Si vos enfants ont commencé à comprendre l’importance de l’argent, amenez-les au niveau supérieur où ils peuvent être sensibilisés à la façon dont l’argent peut fructifier s’il est bien géré. C’est ici que vous pouvez introduire le concept d’investissement et expliquer en quoi il diffère de l’épargne. Une exposition précoce à de telles idées peut potentiellement aider les enfants à devenir plus intelligents avec l’utilisation de l’argent et à comprendre l’importance de l’investissement. Pour commencer, vous pouvez discuter avec eux de la croissance de l’argent dans des produits financiers simples comme les dépôts à terme.

L’argent perd de la valeur: Le concept de perte de valeur de l’argent au fil du temps est une leçon importante à laquelle les enfants devraient être initiés à l’âge de 14-15 ans. Vous pouvez donner des exemples de combien coûtaient les choses quotidiennes lorsque vous aviez leur âge. Par exemple, vous pouvez parler du coût d’un crayon il y a 30 ans et de ce qu’il coûte aujourd’hui. Donnez-leur des illustrations indiquant que le prix d’un crayon était Re. 1 alors et maintenant, cela coûte Rs. 5, ce qui représente une augmentation de cinq fois du coût. Cela peut induire la curiosité chez les enfants et ils aimeraient également connaître les prix passés d’autres choses. De telles discussions les aideraient à comprendre que les choses deviennent de plus en plus coûteuses chaque année, à mesure que l’argent perd de sa valeur.

Surtout, apprenez aux enfants à être gentils envers eux-mêmes et les autres lorsqu’il s’agit d’argent. Enseignez-leur l’importance de donner aux moins fortunés et de faire de temps en temps de petites folies pour eux-mêmes. Après tout, à quoi sert l’argent si vous ne pouvez pas le dépenser sans vous sentir coupable ou inquiet ?

Gardez à l’esprit que le bien-être financier d’une famille dépend en grande partie de votre niveau d’alphabétisation en matière de finances et de l’efficacité de votre gestion financière. Transmettre les bases des finances aux enfants aidera certainement leur comportement financier à l’avenir. Vous n’êtes peut-être pas toujours là avec vos enfants et il y aura des moments où vos enfants devront prendre eux-mêmes des décisions financières. C’est dans de telles situations que l’apprentissage dès le plus jeune âge sera utile et qu’ils en sortiront confiants et responsabilisés.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

