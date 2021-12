5 leçons que le business de la télévision m’a apprises

Travailler dans les journaux télévisés ne ressemble à rien d’autre au monde. Les nouveaux journalistes trouvent souvent leurs emplois répertoriés dans le classement des « Emplois les plus stressants » à côté des médecins et des ambulanciers paramédicaux. L’horaire de travail est dur et les histoires aussi. Les délais sont sauvages et la pression est intense. N’oubliez pas que vous devez avoir l’air parfait (surtout si vous êtes une femme) ou bien vous entendrez des inconnus éplucher votre rouge à lèvres à 5h30 du matin.

C’est beaucoup, mais je ne serais pas là où je suis aujourd’hui sans chaque expérience devant et derrière la caméra. Les leçons que j’ai apprises en travaillant dans un environnement stressant pendant plus de 10 ans sont inestimables et font partie de la raison pour laquelle je suis coach de carrière aujourd’hui. Naviguer dans un environnement de travail stressant a le potentiel de faire ressortir le meilleur et le pire de vous. Je suis toujours en train de guérir des pires aspects de mon travail (bonjour, épuisement professionnel), mais les leçons de toute l’expérience de travail ont fait de moi une femme plus sage dans tous les domaines de ma vie.

Voici cinq leçons que j’ai apprises en travaillant dans le secteur de la télévision. Même les leçons douloureuses ont accéléré ma croissance et m’ont aidé à croire que je pouvais faire tout ce que je voulais.

Parfois ce n’est pas ton tour– Dans les journaux télévisés, il y a des moments où les calculs s’additionnent et vous n’obtenez toujours pas la promotion pour une raison que vous ne comprendrez jamais. Sur le papier, ça marche. Mais la direction, leur « recherche » et la formule magique qu’ils pensent pouvoir leur faire gagner des téléspectateurs ne vous incluent tout simplement pas. Donc, si jamais vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci, vos calculs s’additionnent mais vous ne gravissez pas les échelons, au lieu de vous sentir comme une victime, regardez comme si la porte était fermée pour une raison. Ce n’est pas ton tour. Quand c’est votre tour, quelqu’un d’autre peut considérer votre promotion comme si elle était censée être la leur et ce n’est pas juste alors qu’en réalité, c’est juste VOTRE moment. Ne vous laissez pas emporter par les bénédictions des autres.

Vous ne pouvez pas simuler la connexion– Les GOATS de la TV sont les maîtres de la connexion. Pensez à Oprah et à ce qu’elle vous fait ressentir. Elle est chaleureuse et invitante. Essayez de devenir un maître de la connexion dans votre propre travail. Cela ajoutera une couche de faveur sur vous. Lorsque votre nom est évoqué dans les salles de réunion ou sur des projets spéciaux, la façon dont vous faites ressentir les gens peut faire toute la différence.

Construisez des liens de travail. Ils vous facilitent la vie. Ma vie a été sauvée par mes amis de travail et ce que j’appelle des collègues de bureau, ou les personnes qui sont assises près de vous au bureau. Pour moi, ils ont soulagé la pression du travail et ont appris à me connaître ainsi que ma vie personnelle au quotidien simplement en raison de leur proximité avec moi. À travers les grossesses et les promotions, je pouvais toujours compter sur elles pour apporter du rire et de l’aisance dans un environnement stressant. Ils vous facilitent simplement la vie. Qui est assis à côté de vous au travail ? Ou qui voyez-vous dans la salle de pause tous les jours ? Trouvez la personne ou les deux avec qui vous pouvez partager votre vie. Ils facilitent la présentation au quotidien.

Les erreurs publiques peuvent être votre meilleur professeur--La douleur de gâcher la télévision en direct ne peut pas vraiment être expliquée. Non seulement vous avez laissé tomber votre station et leur avez causé de l’embarras, mais vous avez foiré quelque chose d’important. Et vous êtes à la télé en direct. Il n’y a pas de cachette. Mais, vous m’avez rarement surpris en train de faire deux fois la même erreur de télévision en direct. Je me souvenais de la piqûre et je ne voulais plus la ressentir. Apprendre sur le tas est compliqué parce qu’il n’y a aucun moyen de faire des erreurs. Sentez la brûlure et ne recommencez plus. Et ne vous prenez pas trop au sérieux. Je me souviens avoir fait des erreurs en pensant qu’il y aurait d’énormes discussions à ce sujet le lendemain et que cela ne s’est jamais produit. C’était comme d’habitude. Les gens ne me transpiraient pas comme je le pensais.

5. Reconnaître les signes du burn-out et agirLorsque vous êtes épuisé, vous vous sentez épuisé, cynique et déconnecté de votre travail. Plus cela dure, plus c’est difficile à surmonter. Il est important de savoir que les jours de prise de force ne vont pas à la racine du problème. Peu importe le temps que j’ai pris de mon travail, j’étais toujours fatigué. J’ai juste continué à travailler. Si cela ressemble à ce que vous vous demandez, pourquoi êtes-vous si épuisé de votre travail ? Qu’est-ce qui ressemble à un décalage ? Comment ajuster vos journées de travail pour vous sentir à nouveau bien ? J’aurais aimé agir plus tôt et préserver ma santé mentale. Laissez-moi être celui qui vous le dit maintenant – si vous êtes épuisé, ne vous y vautrez pas. Passer à l’action.

