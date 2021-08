5 leçons que les entreprises peuvent tirer des Jeux olympiques

Avec les jeux olympiques (controversés) 2021 2020 maintenant dans le rétroviseur, je voulais prendre le temps non seulement de réfléchir aux exploits sportifs spectaculaires, mais aussi de creuser ce que nous pouvons tous apprendre des jeux et de ceux qui y ont participé. Bien qu’il n’y ait pas eu de fans dans les tribunes et que la plupart des événements aient probablement eu lieu pendant que vous dormiez, les histoires et les leçons incroyables ne manquaient pas qui peuvent être appliquées à ce que nous faisons en marketing.

Pour ceux qui l’ont raté, voici un récapitulatif des moments les plus mémorables des Jeux olympiques. Une fois que vous êtes au courant, découvrez ces 5 leçons clés que les entreprises peuvent tirer de #Tokyo2020.

Leçon n°1 : toujours prioriser la santé mentale

L’une des plus grandes histoires à sortir des Jeux olympiques de cette année a été la sortie prématurée (et le retour ultérieur) de Simone Biles. Biles, le gymnaste le plus décoré de l’histoire des États-Unis, était le favori pour remporter l’or. Au lieu de cela, elle a choqué le monde en se retirant de plusieurs événements. Elle a ensuite annoncé que sa décision n’était “pas liée à une blessure physique, mais parce qu’elle n’était pas dans le meilleur espace libre pour concourir et qu’elle devait travailler sur sa pleine conscience”. À juste titre, Biles a été largement félicitée pour avoir donné la priorité à sa santé mentale, quels que soient les enjeux.

Peut-être plus que jamais, les entreprises devraient faire de même. Le burn-out est réel. L’isolement social est réel. Chaque jour, les gens font face à leurs propres problèmes de santé mentale et les entreprises doivent être à l’écoute. Pour une bonne raison, nous avons régulièrement écrit sur l’importance de la santé mentale, car c’est un sujet qui doit rester une priorité. Vous ne pouvez pas définir et oublier les politiques concernant la sécurité psychologique et vous ne pouvez pas attendre le #BellLetsTalkDay pour vous exprimer. Assurer le bien-être mental de votre équipe doit être un engagement continu.

En plus des journées bien-être et des vendredis déconnectés, nous avons récemment mis en place des « contrôles du pouls » anonymes périodiques pour voir comment notre équipe se porte au jour le jour.

Leçon n°2 : L’âge n’est vraiment qu’un nombre

À chaque JO, je suis époustouflé par l’âge des concurrents. Je vais regarder un adolescent de 16 ans faire ça :

Pendant ce temps, mon corps de 26 ans craque alors que je me penche en avant pour saisir la télécommande.

De la plus jeune olympienne, la joueuse de tennis de table syrienne, Hend Zaza (12 ans), à la plus âgée, l’équestre australienne Mary Hanna (66 ans), les Jeux olympiques prouvent à maintes reprises que l’âge n’est qu’un nombre et qu’on n’est jamais trop jeune ou trop vieux pour adopter quelque chose de nouveau.

La même chose s’applique à votre carrière. En affaires, il y a une stigmatisation autour de l’âge et de ce que quelqu’un peut ou ne peut pas faire. Les jeunes n’ont pas assez d’expérience, les personnes âgées ne comprennent pas la technologie. Pourquoi nous imposons-nous ces limitations les uns aux autres ?

C’est une erreur que nous avons soulignée dans notre blog, les erreurs que les spécialistes du marketing doivent cesser de commettre. Les dirigeants doivent responsabiliser leurs équipes. Vous avez embauché des personnes en vous fondant sur la conviction qu’elles peuvent faire le travail. Suivez cette croyance en rejetant les hypothèses que vous avez basées sur leur âge et voyez ce qu’ils sont capables d’accomplir.

Leçon n°3 : N’ayez pas peur d’essayer de nouvelles choses

Dans une interview en 2011, Mark Zuckerberg a déclaré : « Le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Dans un monde qui évolue très rapidement, la seule stratégie qui est garantie d’échouer est de ne pas prendre de risques.

Cette année, les Jeux olympiques ont saisi l’opportunité d’intéresser de nouveaux publics et d’élargir leur offre en ajoutant 5 nouveaux sports : baseball/softball, karaté, skateboard, escalade sportive et surf. En conséquence, nous avons pu voir un jeune de 13 ans remporter une médaille en skateboard, ce qui était plutôt cool.

S’il y a une chose que nous avons apprise de la chute de BlackBerry, c’est que les entreprises ne peuvent pas se permettre d’être complaisantes. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers et continuer à espérer que les choses resteront les mêmes. Les meilleures entreprises continuent d’évoluer, de s’adapter et d’aller de l’avant à mesure que le monde qui les entoure change. Vous voulez essayer ce nouveau logiciel ? Essayez-le ! Envie d’offrir un nouveau service ? Fais-le! Vous ne le saurez pas tant que vous n’aurez pas essayé.

Leçon n°4 : La diversité est une force

Tokyo a accueilli 11 479 athlètes de 206 pays qui ont concouru pour 339 médailles d’or dans 50 disciplines différentes. Les Jeux de Tokyo sont également les « premiers Jeux de l’histoire à l’égalité des sexes », avec un nombre record de compétitrices, tandis que la Canadienne Quinn est devenue la première personne ouvertement transgenre à remporter une médaille olympique.

Malgré ces améliorations, l’industrie du sport en général a encore du travail à faire. Selon cet article de Bloomberg de 2021, “la pression pour s’aligner sur une culture profondément genrée aliène certains athlètes LGBTQ, qui ont tendance à abandonner”. Alors que des pas sont faits vers une industrie plus diversifiée/inclusive, nous ne sommes pas encore là où nous devons être. La diversité est finalement une force et ne fera que rendre les Jeux Olympiques meilleurs.

De même, sur le lieu de travail, la diversité est quelque chose que chaque entreprise devrait non seulement viser, mais aussi s’informer. Nous avons écrit sur la formation à la diversité et sur les avantages qu’elle peut apporter à votre équipe d’innombrables façons. Apporter des perspectives nouvelles et différentes à votre entreprise ouvre la porte à des solutions, des idées et bien plus encore.

Leçon n° 5 : Partagez et célébrez les réussites des uns et des autres

Enfin, le moment le plus cool des matchs a peut-être eu lieu lors de la finale du saut en hauteur masculin. Après que les deux concurrents restants eurent tous deux franchi une hauteur de 2,37 mètres, Mutaz Barshim (Qatar) et Gianmarco Tamberi (Italie) n’ont pas réussi à franchir le prochain niveau le plus élevé (un record olympique) en 3 tentatives chacun. Au lieu de passer à une mort subite, les deux athlètes ont demandé à l’officiel s’ils pouvaient partager la médaille d’or – et ils l’ont fait. “C’est incroyable, mec. Le partager avec Marco est un sentiment incroyable. C’est un grand sentiment. Je suis vraiment heureux.” dit Barshim.

En affaires, nous nous appuyons généralement sur une équipe. Qu’il s’agisse de décrocher un nouveau client, de lancer cette grande campagne ou de terminer cette nouvelle étude de cas, les choses sont rarement faites par une seule personne. Nous collaborons, et avec cela, le crédit doit être partagé. Nous devrions viser à répandre la joie et à célébrer les succès des uns et des autres.

Chez Stryve, nous utilisons un logiciel appelé Lattice pour nous féliciter en privé et en public lorsque quelqu’un va au-delà. Tout est question de reconnaissance, d’encouragement et d’appréciation.

Le sport a souvent été considéré comme un microcosme de la société et les Jeux olympiques ne sont pas différents. Les jeux olympiques ne sont pas parfaits et la société non plus. Mais tous les quatre ans, nous accueillons les Jeux olympiques dans nos salons et regardons le spectacle se dérouler et peut-être même apprenons-nous aussi quelques leçons de travail.