5 légendes de la lutte qui ont été attaquées sur AEW ⋆ .

AEW s’est fait un devoir de ramener des légendes dans leur entreprise. Dans la courte période de leur existence, ils ont déjà ramené quelques-uns des plus grands noms d’antan. Jake Roberts, Arn Anderson et Tully Blanchard font tous partie de la programmation AEW dans des rôles autres que la lutte.

La plupart des légendes sont revenues à des rôles autres que la lutte, bien qu’il y ait eu des exceptions sous la forme de DDP et The Rock N’ Roll Express.

Cependant, lorsqu’il y a des légendes qui participent à la procédure, il y a toujours une chance qu’elles soient attaquées. Bien qu’AEW n’ait pas de Legend Killer comme Randy Orton, un grand nombre de légendes ont été attaquées au cours de leurs émissions.

Dans cet article, nous examinerons cinq légendes de la lutte qui ont été attaquées sur AEW.

#5 Jake Roberts – AEW Dynamite (10 février)

Jake Roberts était au bord du ring pour le Falls Count Anywhere Match entre l’équipe de Jon Moxley et Lance Archer et l’équipe de Kenny Omega et Kenta.

Omega et Archer se sont affrontés pendant la majeure partie du match, tandis que Jon Moxley combattait KENTA. Ils ont tout mis sur la table et se sont battus partout dans l’arène alors que les deux équipes cherchaient à s’assurer qu’elles étaient celles qui remportaient la victoire.

Les deux équipes se sont affrontées alors qu’elles cherchaient à s’éliminer et alors que c’était un match violent, Jake Roberts s’est retrouvé la cible des Good Brothers. À un moment donné, Roberts a été attaqué par The Good Brothers, avant qu’ils ne se concentrent également sur Lance Archer.

L’assaut des Good Brothers était le début de la fin pour Moxley et Archer, et peu de temps après, Omega a pu remporter la victoire, épinglant Archer après qu’un ange à une aile assisté l’ait mis à l’écart.