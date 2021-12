5 livres pour enfants Bitcoin que vous pourriez offrir à Noël

Un extrait de la page de couverture Bitcoin Smart Kids : enseigner le Bitcoin aux enfants de tous âges.

Avec l’adoption généralisée du Bitcoin (BTC), de nombreux livres ont été écrits sur cette technologie révolutionnaire. Alors que la plupart des livres sur Bitcoin trouvés dans les librairies ont été adaptés à un public adulte, il existe un premier nombre d’auteurs publiant des livres Bitcoin pour enfants.

Lisez la suite pour découvrir cinq livres Bitcoin pour enfants que vous pourriez offrir à vos enfants ce Noël.

Bitcoin Money: Une histoire de Bitville à la découverte de l’argent



Bitcoin Money est l’un des meilleurs livres pour enfants bitcoin que vous pouvez obtenir pour vos enfants ce Noël. Écrit par Michael Caras, également connu sous le nom de The Bitcoin Rabbi, et illustré par Marina Yakubivska, le livre est une histoire pour tous les âges car il aide à répondre à une question que les adultes et les enfants se posent : « Pourquoi Bitcoin ?

Le livre se déroule dans une ville connue sous le nom de Bitville. Les enfants de Bitville se rendent compte qu’ils ont besoin de moyens pour les aider à faire des transactions entre eux. Tout en explorant l’utilisation de différents types d’argent, un garçon étrange s’installe à Bitville et recommande un nouveau type d’argent : Bitcoin.

Le livre est très bien écrit et utilise des illustrations simples qui aident à expliquer des sujets complexes comme Bitcoin et l’argent d’une manière que tout enfant peut comprendre. Dans ce livre, Caras explore l’essor de l’argent, les origines du Bitcoin, ainsi que le rôle qu’il joue en tant qu’argent solide et fiable.

Note des lecteurs de GoodReads.com : 4,4

Bitcoin : l’avenir de l’argent (guide pour enfants)

Bitcoin: The Future of Money (Children’s Guide), écrit par AD Largie et Sabrina Pichardo, est un autre excellent livre Bitcoin pour enfants que vous pouvez ajouter à votre liste de courses des Fêtes.

Avec seulement 42 pages, le livre se concentre sur un voyageur du temps qui est revenu du futur pour enseigner aux gens l’avenir de l’argent.

En outre, les auteurs emmènent également les lecteurs dans un voyage historique au cours duquel ils discutent de l’argent tel qu’il était dans le passé, de sa version actuelle et de sa version future. Ce livre aide les enfants et les adultes à comprendre les bases des crypto-monnaies. De plus, les illustrations utilisées dans le livre montrent également une grande diversité, ce qui permet à un public plus large de s’identifier plus facilement.

Ce livre est une bonne lecture pour tout enfant qui souhaite comprendre et se lancer dans le domaine complexe de la monnaie numérique, ses cas d’utilisation et ses avantages, et l’argent en général.

Classement des lecteurs de GoodReads.com : 4,6

B est pour Bitcoin

B is for Bitcoin, écrit par Graeme Moore, est le premier livre pour enfants d’ABC sur les crypto-monnaies. Le livre apprendra à votre enfant l’alphabet en utilisant la terminologie associée aux crypto-monnaies, telles que Altcoin, Bitcoin, Consensus et bien plus encore. C’est un livre facile à lire qui aide les enfants à apprendre ce qu’est Bitcoin en termes simples.

Moore, qui travaille comme vice-président du marketing, a écrit le livre en 2015 après être devenu obsédé par tout ce qui concerne Bitcoin et les monnaies numériques.

Le livre utilise d’excellentes illustrations qui aident à rendre la terminologie plus facile à comprendre pour les enfants. Bien que certains termes puissent être un peu difficiles pour les jeunes enfants, c’est un excellent livre que les parents peuvent lire à leurs enfants pour se familiariser avec toutes les monnaies numériques.

Classement des lecteurs de GoodReads.com : 4

Bitcoin : l’avenir de l’argent

Bitcoin : l’avenir de l’argent ? est une autre excellente lecture, écrite par Dominic Frisby. Dans son livre, Frisby raconte l’incroyable histoire de Bitcoin, aidant ainsi à résoudre le mystère entourant Satoshi Nakamoto, le créateur secret de Bitcoin.

Depuis sa création, Bitcoin a reçu à la fois des éloges et des critiques. Les champions du Bitcoin ont continué à faire pression pour son adoption et pensent qu’il fera à la banque ce qu’Internet a fait avec la publication et ce que l’émergence du courrier électronique a fait aux services postaux.

C’est à partir de cette compréhension que Frisby raconte comment Bitcoin va changer le monde. Plus important encore, l’auteur utilise un langage simple, ce qui rend son livre facile à lire pour les enfants. De plus, le livre est bien documenté et utilise un peu d’humour.

Note des lecteurs de GoodReads.com : 3,9

Bitcoin Smart Kids : enseigner le Bitcoin aux enfants de tous âges

Bitcoin Smart Kids est écrit par Andy LaPointe et sa fille Alena LaPointe. Dans le livre, les auteurs visent à enseigner aux lecteurs le Bitcoin et les autres monnaies numériques. Le livre sert de guide donné par le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Dans le livre, « Satoshi » explique les origines du Bitcoin, comment le stocker en toute sécurité et bien plus encore.

Plus important encore, Andy et Alena ont écrit le livre après avoir reçu des commentaires des enfants et de leurs parents sur ce qu’il faut inclure et ne pas ajouter.

Si vous cherchez à offrir à vos tout-petits un livre Bitcoin facile à comprendre et amusant, vous pouvez également ajouter ce livre à votre liste de cadeaux potentiels.

Classement des lecteurs de GoodReads.com : N/A

