5 machines à café à capsules que vous pouvez avoir à la maison ou à emporter en ville ou à la plage | La technologie

Les cafetières à mini capsules ne sont pas seulement pratiques pour prendre peu de place dans votre cuisine, elles sont également parfaites pour les emporter dans votre résidence secondaire.

Une fois que vous vous êtes habitué à un café, il est difficile de commencer avec un autre type. Si vous vous êtes maintenant converti au café en capsules, vous vous serez rendu aux saveurs existantes et à la facilité et à la propreté de préparer un café avec ces machines.

Il existe de nombreuses machines à café à capsules que vous pouvez acheter, mais nous allons vous proposer quelques options très bon marché dans les mini cafetières pour qu’elles prennent peu de place.

Vous pouvez les utiliser dans votre cuisine, mais vous pouvez aussi le débrancher, vider sa caution et l’emmener dans votre résidence secondaire ou l’emmener en voyage si vous avez loué une maison rurale ou un appartement sur la plage pendant des semaines.

Bien qu’il y ait de tout, beaucoup de ces machines à café compactes sont bon marché. Vous pouvez vous en procurer un pour un peu plus de 60 euros et profiter des petits prix sur les capsules que vous devrez ensuite recycler. Ou peut-être acheter une capsule réutilisable.

Très compact : Krups Mini Me Nescafé Dolce Gusto

Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me pour 59 € sur Amazon

S’il y a bien une chose qui caractérise ces petites machines à café à capsules, c’est qu’elles disposent de petits réservoirs, un litre ou moins, pour préparer quelques tasses. C’est la clé pour qu’ils occupent le moins possible.

Est Krups Mini Moi afin de Nescafé Dolce Gusto C’est une option bon marché avec un réservoir de 800 ml et une pression allant jusqu’à 15 bars.

Il mesure 16 x 31 x 24 centimètres et dispose de 7 niveaux de préparation et de fonction pour préparer rapidement des boissons chaudes ou froides.

Il ne coûte que 59 euros sur Amazon pour le moment.

Pour les amateurs de cappuccino : Bosch Tassimo Vivy 2

Bosch Tassimo Vivy 2 à 47€ sur Amazon

Avec une taille intermédiaire ce Bosh Tassimo Vivy 2 C’est une cafetière avec un réservoir de 1 litre pour les capsules Tassimo.

Il n’y a pas de mystère, il a un fonctionnement simple où vous pouvez choisir deux niveaux de taille de café expresso et rien d’autre puisqu’il s’agit d’une machine à café de base pour capsules.

Vous pouvez choisir des couleurs. Le moins cher en couleur rouge ne coûte que 47 euros, en blanc 52 euros et en noir 61 euros.

Un classique : Nespresso De’Longhi Citiz

Nespresso De’Longhi Citiz pour 146 € sur Amazon

C’est peut-être l’une des machines à café Nespresso les plus courantes et la taille parfaite pour être transportée entre les maisons. Est Nespresso De’Longhi Citiz C’est un modèle un peu plus cher que les autres, mais cela compense en étant une cafetière pendant de nombreuses années.

Il dispose de 19 bars de pression, d’un réservoir de 1 litre et est également livré avec un pack de bienvenue de 14 capsules.

Son prix est de 146 euros sur Amazon en noir. Il est également disponible en blanc pour 179 euros.

Créateur : Nespresso De’Longhi Essenza Mini

Nespresso De’Longhi Essenza Mini à 84 € sur Amazon

Dans un format très similaire au modèle précédent mais avec un design différent, eta De’Longhi Essenza Mini C’est une machine à café compatible avec les capsules Nespresso.

Il a une pression de 19 bars et un réservoir de 600 ml, c’est donc un modèle plus compact et facile à transporter en voyage.

Il est disponible en trois coloris, en noir pour 84 euros, également pour 84 euros en rouge ou vert pour 88 euros.

Le moins cher : Bosch Tassimo Happy

Bosch Tassimo Happy pour 38,46 € sur Amazon

Un autre modèle de cafetière compacte qui sert aussi bien pour votre maison au quotidien que pour une résidence secondaire, est cette cafetière Bosch Tassimo Heureux.

C’est une machine à café compatible avec les capsules Tassimo et a une puissance de 1400W et un réservoir de 700 ml.

Son prix est une aubaine en ce moment. Cette cafetière ne coûte que 38 euros sur Amazon.

