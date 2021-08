5 Marques au Design Atelier du Salon de la Joaillerie Couture 2021 – WWD

Chaque année, le salon de la joaillerie Couture accueille un mélange de nouvelles marques dans le giron, aidant à les mettre en contact avec les créatifs, les acheteurs et les dirigeants qui marchent sur le salon.

L’édition 2021 ne fait pas exception, mettant une fois de plus en lumière de nouveaux talents ainsi que des marques nouvellement arrivées sur le salon. Ici, WWD examine cinq marques dans le 2021 Design Atelier, l’incubateur du salon pour les nouveaux talents de la joaillerie.

Dale Hernsdorf Photo de courtoisie

Marque: Dale Hernsdorf, conçu par Dale Hernsdorf; lancé il y a trois ans.

Échelle des prix: 2 000 $ à 85 000 $

Décrivez l’esthétique de votre marque : Les bijoux méticuleusement fabriqués par Dale Hernsdorf s’inspirent des matières premières elles-mêmes : les éléments les plus précieux et les plus chargés spirituellement du monde naturel. L’or 22 carats est allié à la main et chaque pierre précieuse est sélectionnée pour sa beauté exceptionnelle. Les pierres préférées incluent la tourmaline Paraiba, la rubellite, le grenat mandarine et l’aigue-marine, le plus souvent en taille cabochon. Chaque maillon de chaîne, lunette et torsade de fil est ensuite entièrement travaillé à la main dans notre studio de Los Angeles. La ligne explore la force des formes simples d’un point de vue audacieux mais intemporel. Chaque bijou de qualité patrimoniale présente des détails exquis, des proportions astucieuses et un savoir-faire impeccable, évoquant un mélange de sophistication et d’irrévérence subtile.

Quelles sont les pièces emblématiques de la marque ? Bagues de déesse, colliers hausse-col.

Qu’attendez-vous avec impatience d’assister à Couture? Présenter ma collection aux amateurs de bijoux exigeants.

Comment la pandémie a-t-elle changé votre façon de créer ? Cela m’a juste donné personnellement une chance de réfléchir à l’importance de l’authenticité dans chaque pièce que je fais.

Le créateur de Milamore George Inaki Root. Photo de courtoisie

Marque: Milamore Fine Jewelry, conçu par George Inaki Root; lancé en avril 2019.

Échelle des prix: 600 $ à 22 000 $

Décrivez l’esthétique de votre marque : Milamore est conçu à New York et fabriqué à la main au Japon en élevant la haute joaillerie à porter au quotidien. L’esthétique vous rappelle les formes classiques et vintage avec bord. L’histoire est incorporée dans chaque pièce pour ajouter de l’importance et servir de rappels subtils pour vous donner le pouvoir. Kintsugi est notre collection signature ; il s’agit de trouver la beauté dans le défaut et de célébrer votre histoire.

Quelles sont les pièces emblématiques de la marque ? Kintsugi est intégré de manière transparente dans nos autres collections, pour représenter l’identité de la marque. Nous utilisons de l’or jaune massif 18 carats, de l’or blanc massif 18 carats et des pierres précieuses telles que les émeraudes et les saphirs.

Qu’attendez-vous avec impatience d’assister à Couture? Je suis impatient de rencontrer la presse et les acheteurs en personne. C’est quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant, et c’est notre première fois chez Couture. J’ai hâte de présenter mes bijoux et de raconter mes histoires à tout le monde.

Comment la pandémie a-t-elle changé votre façon de créer ? Pendant la pandémie, je me suis concentré sur la création de l’identité de la marque et sur la définition de notre vraie voix. Côté business, j’ai découvert les différents marchés, au Japon, aux USA, et à l’international. L’apprentissage des différents marchés en cas de pandémie m’a aidé à préparer notre marque à ce qu’elle est maintenant. Je suis fier de ce que nous avons accompli.

Les fondateurs de Walters Faith, Mollie Faith Good et Stephanie Walters Abramow. Photo de courtoisie

Marque: Walters Faith, conçu par Mollie Faith Good et Stephanie Walters Abramow ; lancé en 2013.

Échelle des prix: 155 $ à 68 750 $

Décrivez l’esthétique de votre marque : Nous travaillons principalement l’or rose 18 carats et les diamants. Notre collection est influencée par le classique et s’intéresse au présent. Nous nous efforçons de créer des bijoux fins portables pour la femme moderne qui peuvent être superposés aux autres bijoux de sa garde-robe.

Quelles sont les pièces signatures de la marque ? Nos bagues cannelées Clive et nos chaînes saxonnes sont ce pour quoi nous sommes le plus connus.

Qu’attendez-vous avec impatience d’assister à Couture? Nous sommes ravis de faire partie de tous les incroyables designers, détaillants, éditeurs et professionnels de l’industrie qui composent notre incroyable communauté de bijoux et présentent notre collection pour la première fois.

Comment la pandémie a-t-elle changé votre façon de créer ? Pendant la pandémie, nous avons passé beaucoup de temps à créer des extensions de gamme que nous pouvons ajouter à notre assortiment actuel. Nous avons vu comment nos clients achètent encore des bijoux pour des occasions spéciales et peut-être plus que jamais. Notre fabrication a été ralentie, nous travaillons donc sur la conception des pièces six à huit mois avant le lancement d’une nouvelle collection.

Renna Brown-Taher de Renna. Photo de courtoisie

Marque: Renna, conçu par Renna Brown-Taher; lancé à l’été 2018.

Échelle des prix: 350 $ à 25 000 $

Décrivez l’esthétique de votre marque : Je pense que Renna est douce et méditative avec un côté fantaisiste. Je conçois pour moi-même et me consacre à la création et à la conservation de pièces intemporelles, élégantes et uniques. Nous avons toujours utilisé de l’or recyclé et des diamants de source éthique. Nous achetons nos aigues-marines de la mine Zimbaqua pour femmes au Zimbabwe et nos émeraudes de la mine au marché Muzo Emerald Colombia. Chez Couture, nous introduisons des breloques en pierres précieuses sculptées à la main à l’effigie de certains de mes coquillages préférés.

Quelles sont les pièces signatures de la marque ? Nos morceaux de coquilles de grains de café sont au cœur de notre collection. Ma mère et moi avons trouvé les coquillages sur les rives de Laguna Beach quand j’avais neuf ans. Elle les a gardés dans son coffre-fort et m’a offert un bracelet fait de coquillages coulés en or 18 carats lorsque j’ai obtenu mon diplôme universitaire. J’ai commencé ma carrière dans la joaillerie il y a plus d’une décennie et j’ai toujours porté le bracelet. Il était évident pour moi lorsque j’ai lancé ma propre ligne que je considérerais ces coquillages comme l’ADN de la marque.

Qu’attendez-vous avec impatience d’assister à Couture? Nous devions faire nos débuts chez Couture en 2020, donc j’ai l’impression que cela a été long à venir. Je n’arrive pas à croire que ça arrive enfin ! Bien que je ne sois pas venu en personne l’an dernier, j’ai déjà l’impression que nous faisons partie de la communauté Couture. Nous avons rencontré un certain nombre d’autres marques et détaillants via Instagram et lors de présentations facilitées par Couture. J’ai déjà l’impression de faire partie de la communauté et je suis ravi de rencontrer tout le monde en personne.

Comment la pandémie a-t-elle changé votre marque ou comment vous créez ? Je suis incroyablement excité de lancer notre nouvelle collection – “À travers le miroir”. J’ai conçu cette collection pour me rappeler de trouver la beauté dans les petits détails tout autour de nous. La pandémie m’a aidé à faire une pause et à embrasser la fantaisie du monde. Nous voulions vraiment incorporer des caractéristiques sur mesure comme un clin d’œil subtil au porteur, telles que les gravures sur la bague Looking Glass et la bague rotative Octogram.

Ann Korman de l’Arche. Photo de courtoisie

Marque: Ark Fine Jewelry, conçu par Ann Korman; lancé en 2017.

Échelle des prix: 550 $ à 20 000 $

Décrivez l’esthétique de votre marque et les principaux matériaux que vous utilisez : Nous fabriquons des talismans personnels et protecteurs en utilisant de l’or 18 carats, des diamants, des pierres précieuses et en introduisant l’émail Plique-à-jour. Nous visons à donner vie à d’anciens symboles incrustés d’une signification spirituelle qui communiquent une énergie stimulante à son porteur. Nous espérons que nos bijoux stimulent une conscience supérieure et donnent vie à l’abondance.

Quelles sont les pièces signatures de la marque ? J’ai repensé toute la collection pour Couture cette année. Ma pièce la plus emblématique, anciennement appelée la bague Quantum, a été mise à jour et représente désormais un signe de l’infini qui s’enroule autour du doigt. Nous espérons que nos Dreamweaver Hoops deviendront notre nouvelle boucle d’oreille signature ; ils font une déclaration, mais sont incroyablement légers.

Qu’attendez-vous avec impatience d’assister à Couture? Nous travaillons sur notre nouvelle collection depuis un an et demi et nous attendons avec impatience l’opportunité de tout montrer en personne chez Couture. Notre introduction spéciale est Plique-à-jour, où nous avons amélioré certaines pièces avec une technique d’émaillage appliquée aux espaces vides afin que la lumière puisse passer à travers. Nous sommes également ravis de voir des personnes dans la communauté des bijoux qui nous ont manqué. Ce sera vraiment une fête d’être à nouveau ensemble.

Comment la pandémie a-t-elle changé votre marque ou comment vous créez ? La pandémie a renforcé ma conviction que les gens ont besoin de talismans significatifs pour leur donner force et joie. Je pense qu’avoir quelque chose de tangible avec une énergie positive peut être un outil puissant. “Il y a une fissure dans tout, c’est comme ça que la lumière entre” est une citation de Leonard Cohen qui me vient à l’esprit en ce moment et qui semble plus opportune que jamais. La pandémie a été une période difficile, mais m’a donné l’occasion de mettre en pratique ce que je prêche et de trouver la lumière à chaque instant, même lorsque les choses sont inconfortables. J’ai été inspiré par mes méditations et par mon étude de la conscience alors que je commençais à redessiner toute ma collection. J’ai commencé à prendre des mandalas traditionnels et à les faire abstraction pour me les approprier, puis à amplifier des pièces avec des combinaisons de couleurs passionnantes.

Pour en savoir plus, consultez :

À surveiller : Salon de la joaillerie haute couture 2019

Salon de la joaillerie haute couture 2018 : les marques s’adaptent au temps