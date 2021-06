5 marques de maillots de bain de la Miami Swim Week à surveiller – WWD

Le mois prochain, les salons de la Miami Swim Week sont de retour avec des salons professionnels en personne, des rendez-vous, des défilés et divers événements, qui auront lieu du 7 au 11 juillet. À travers les salons de la Swim Week, des marques de natation et de prêt-à-porter allant des et établis font leurs débuts à Miami. Ici, WWD met en lumière cinq nouveaux exposants de maillots de bain – et des étiquettes à surveiller – à travers les salons de la Miami Swim Week : Cabana, Coterie et Paraiso.

Marque: Maygel Coronel

Spectacle de la semaine de la natation à Miami : Cabane

Fondateur/Concepteur : Maygel Coronel

Arrière-plan: Conception

Ans d’activité: Quatre

Niveau de prix : 270 $ à 450 $

Revendeurs : Matchesfashion, Neiman Marcus, Moda Operandi, Intermix, Tsum, Lane Crawford et Harrods, entre autres.

Esthétique: « Fondée à Carthagène, en Colombie, en 2017, Maygel Coronel est une marque pour les femmes et la vie sous le soleil. Inspiré par la maison – la ville de Carthagène où la plage rencontre le luxe – j’ai ressenti le besoin de concevoir une collection qui pourrait se traduire sans effort du jour au soir. La couleur, le volume et la forme offrent une essence de fusée latine pour le Mujer Cartagenera. Ma mission est d’honorer les femmes qui portent sa collection tout en prolongeant la durée de vie de chaque vêtement grâce à des designs fonctionnels qui peuvent être portés au-delà de la plage, comblant ainsi l’écart entre le prêt-à-porter et les maillots de bain. [I] croire à l’infinie beauté de la féminité ainsi qu’à la femme en tant qu’individu à la fois dans sa forme et dans sa personnalité », a déclaré Coronel à WWD.

Les autres piliers fondamentaux de la marque incluent sa technologie de mémoire de forme ; conceptions polyvalentes et inclusives; production durable et respectueuse de l’environnement et implication communautaire.

« L’éthique de la marque est centrée sur un produit sans saison qui prend en charge un modèle de mode lent ainsi qu’un design polyvalent. »

Marque: Leimakani

Spectacle de la semaine de la natation à Miami : Paraíso

Fondateur/Concepteur : Kali’a Leimakani Kekela Wasson

Arrière-plan: “[I] suis un 23 ans, PDG d’Hawaï natif et créateur de Leimakani et danseur professionnel de Hula/Polynésien. Parlant couramment l’hawaïen et l’anglais, [I have] dansé le Hula dès l’âge de trois ans. [I] a grandi dans une petite ville appelée Hilo sur la grande île d’Hawai’i, d’où la plupart des designs sont inspirés. [I] sera le tout premier hawaïen autochtone à figurer dans la Miami Swim Week », a déclaré Leimakani Kekela Wasson à WWD.

Ans d’activité: 1

Niveau de prix : 60 $ à 65 $ pour un haut ou un bas; 110$ à 125$ pour les maillots

Revendeurs : Exclusif au e-commerce de la marque et cherche à se développer dans le commerce de gros

Esthétique: Naturel, tropical, polyvalent.

«Chaque motif tropical ou floral a été fabriqué à la main par moi-même et la plupart ne sont vendus qu’exclusivement jusqu’à épuisement. Leimakani a été créé pour autonomiser toutes les femmes. Nous voulons que toutes les femmes épousent leur corps et se sentent en confiance dans leurs maillots de bain. Il ne s’agit pas du maillot de bain mais de la femme qui le porte.

J’utilise également la marque pour éduquer les gens sur la langue hawaïenne ; nommer chaque pièce d’un nom hawaïen significatif pour elle. La marque propose une histoire unique, celle qui vient de voir Hawai’i d’un point de vue différent de celui d’une destination touristique. Je défends la représentation du patrimoine et de la culture hawaïenne et mon cœur transparaît à travers chacune de mes créations et campagnes. Leimakani est certainement plus qu’une simple marque de maillots de bain », a déclaré le fondateur.

Marque: Muse de la lumière du soleil

Spectacle de la semaine de la natation à Miami : Destination : Miami par Coterie

Fondateur/Concepteur : Raïka Jiha

Arrière-plan: «Je suis né et j’ai grandi en Haïti, j’ai déménagé à Miami en 2016 en raison des troubles politiques et de l’insécurité dans le pays. La marque a été lancée fin décembre 2019 ; après avoir travaillé sur la collection toute l’année, la pandémie à peine deux mois après – ce qui l’a rendue extrêmement difficile », a déclaré Jiha à WWD.

La marque fabrique à Miami, est exploitée par des femmes et utilise du plastique écologique sur ses pièces inspirées des années 1970.

Ans d’activité: Deux

Niveau de prix : 150 $ à 300 $

Revendeurs : Loup et blaireau, Soho Beach House, pivotMKT

Esthétique: “Sunlight Muse est plus qu’une simple marque de maillots de bain, Sunlight Muse est un style de vie – un mouvement pour motiver les femmes à s’aimer, à repousser toutes les limites fixées par la société, à poursuivre leurs rêves et à persévérer malgré tous les obstacles, encourageant essentiellement les femmes à briser le mouler. La mission est de donner du pouvoir à chaque femme grâce à des designs amusants, audacieux et audacieux qui fusionnent la sophistication avec la beauté du corps féminin à l’esprit », a expliqué la fondatrice.

Marque: Tanya Taylor

Spectacle de la semaine de la natation à Miami : Cabane

Fondateur/Concepteur : Tanya Taylor

Arrière-plan: « Tanya Taylor est une marque de vêtements pour femmes basée à New York dont la mission est d’inspirer toutes les femmes à vivre en couleur. En célébrant l’individualité, nous visons à créer une communauté où chaque femme se sente incluse. Grâce à l’utilisation astucieuse de la couleur, de la texture et des imprimés originaux peints à la main, chaque collection est conçue pour apporter confiance et bonheur énergique dans la vie quotidienne d’une femme. [My label] est une marque inclusive définie par un point de vue et est fière de proposer des styles dans les tailles 0 à 22 chaque saison », a déclaré Taylor à WWD.

Ans d’activité: Neuf, lancé en interne en 2021

Niveau de prix : De 85 $ pour un chapeau à 190 $ pour un ensemble deux pièces; tous les maillots de bain disponibles de 185 $ à 190 $.

Revendeurs : Tanyataylor.com; Shopbop; Neiman Marcus ; Bergdorf Goodman

Esthétique: “La première collection de bain interne combine les imprimés peints à la main de la créatrice avec des silhouettes modernes et féminines inspirées de ses collections de prêt-à-porter”, a commenté la marque.

Marque: Naranja Furcado

Spectacle de la semaine de la natation à Miami : Paraíso

Fondateur/Concepteur : Valentina Cabrales

Arrière-plan: « Naranja Furcado est une marque d’inspiration ludique et minimaliste inspirée par la seule nécessité du maillot de bain : la simplicité. Lancé en 2018 à Barranquilla, en Colombie, avec la seule idée d’être confortable, chic et de faire en sorte que chaque femme portant Naranja Furcado se sente comme la protagoniste de la piscine. Chaque pièce de chaque collection est fabriquée en Colombie, garantissant délicatesse, qualité et confort. Canalisant la durabilité et des éléments simples et naturels, nous avons également fabriqué des écharpes de tissus en maille de pêcheur recyclés qui se marient bien avec n’importe quelle pièce de notre collection », a déclaré Cabrales à WWD.

Ans d’activité: Quatre

Niveau de prix : Le prix moyen est de 90 $ pour le haut et le bas combinés.

Revendeurs : Frankie Miami, iShine365, Stitch Lab Marketplace, et sur le site de la marque, Naranjafurcado.com

Esthétique: Minimaliste mais coloré