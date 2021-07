5 meilleures actions Robinhood à acheter pour le second semestre 2021

Cela fait une bonne année pour Robin des Bois utilisateurs. En raison de la pandémie, l’utilisation de l’application de trading populaire (qui est actuellement une propriété privée mais se prépare à une première offre publique prévue pour le 29 juillet) a explosé parmi les investisseurs amateurs. La plupart d’entre eux n’avaient pas beaucoup d’expérience. Mais ils avaient des fonds de relance, ce qui a conduit les actions Robinhood à faire la une des journaux.

La base de commerçants relativement jeune et verte de Robinhood a connu d’énormes succès et échecs au cours des derniers trimestres. Mais personne ne doute de leur impact et des implications à long terme de leur ascension. Robinhood estime que près de la moitié de tous les nouveaux comptes de détail financés par les États-Unis ouverts entre 2016 et 2021 étaient des comptes Robinhood.

La société a révélé avoir 18 millions de clients de détail et plus de 80 milliards de dollars d’actifs clients lors du dépôt de son prospectus. Selon le dossier S-1 de Robinhood auprès de la Securities and Exchange Commission, la maison de courtage a généré un revenu net de 7,45 millions de dollars sur des revenus nets de 959 millions de dollars en 2020, contre une perte de 107 millions de dollars sur 278 millions de dollars en 2019.

Ne vous y trompez pas, Robinhood est désormais une centrale d’investissement. C’est une bonne idée de prendre note des actions qui s’accumulent sur la plateforme. Bien qu’une grande partie de l’élan repose sur le commerce de détail, il contribue toujours aux rendements.

Gardez donc un œil sur les cinq actions Robinhood suivantes, qui, incidemment, sont d’excellents choix à part entière:

Moteur Ford (NYSE :F)

Pomme (NASDAQ :AAPL)

General Electric (NYSE :GE)

NIO (NYSE :NIO)

Le Walt Disney (NYSE :DIS)

Actions Robinhood à acheter: Ford Motor (F)

Ford peut sembler être une anomalie parmi les actions Robinhood. Mais le constructeur automobile historique figure parmi les meilleures actions Robinhood pour le troisième trimestre. Lorsque j’ai écrit sur Ford en août dernier, j’ai évoqué plusieurs catalyseurs positifs, dont le nouveau PDG de Ford, Jim Farley.

Le titre s’est bien comporté depuis la publication de cet article, et une grande partie du mérite revient à la direction. Farley est un initié de l’entreprise avec une vaste expérience du fonctionnement de Ford et fait preuve du même dynamisme démontré au cours de son mandat à Toyota (NYSE :MT).

Au premier trimestre, Ford a déclaré un bénéfice avant intérêts et impôts de 4,8 milliards de dollars, un contraste frappant avec celui d’il y a un an lorsque le constructeur automobile emblématique est tombé à moins 632 millions de dollars, la première perte trimestrielle de ce type depuis 2009 pendant la Grande Récession.

Ford a terminé le trimestre avec 31 milliards de dollars de liquidités et 47 milliards de dollars de liquidités. Le constructeur automobile a déclaré que son bénéfice avant impôts ajusté pour le deuxième trimestre “dépasserait ses attentes” et serait nettement meilleur qu’un an plus tôt.

L’entreprise n’ignore pas non plus la révolution des véhicules électriques. En mai, Ford a augmenté son investissement prévu dans la technologie des véhicules électriques et des véhicules autonomes de 22 milliards de dollars à 30 milliards de dollars jusqu’en 2025, dans le cadre du nouveau plan « Ford + » de Farley visant à redresser ses opérations et à se développer sur les marchés émergents tels que les véhicules connectés et les services d’abonnement.

Dans l’ensemble, Ford est en très bonne santé pour la première fois depuis longtemps. Oui, l’action a gagné beaucoup de terrain l’an dernier. Mais il est toujours plus abordable que la majorité des véhicules électriques.

Pomme (AAPL)

Qui a dit que les investisseurs de Robinhood n’évaluaient que les actions cotées en cents ? Le fabricant d’iPhone Apple, l’une des entreprises les plus rentables et les plus performantes du marché, est également l’un des favoris de la foule de Robinhood.

La société est prête à publier ses prochains résultats le 27 juillet. Mais vraiment, doit-on s’attendre à autre chose que des chiffres exceptionnels ? Après avoir dépassé les estimations de revenus de plus de 12 milliards de dollars au dernier trimestre, les attentes sont très élevées pour le troisième trimestre de l’exercice.

La société a pris l’habitude de battre les estimations des analystes. Selon les données de CNBC, la société technologique multinationale américaine a consécutivement dépassé les estimations du consensus au cours des six derniers trimestres.

Pour l’exercice clos le 26 septembre 2020, Apple a enregistré un bénéfice net de 57,4 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires de 274,5 milliards de dollars, contre 260,2 milliards de dollars de ventes et 55,3 milliards de dollars de bénéfice net pour l’exercice 2019. Au cours du deuxième trimestre, Apple a enregistré un trimestre de mars. record de 89,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 54 % sur un an, et des bénéfices nettement supérieurs aux attentes de Wall Street.

Apple a enregistré une croissance à deux chiffres dans toutes les catégories de produits, et sa gamme de produits la plus importante, l’iPhone, a augmenté de 65,5 % par rapport à l’année dernière. Ses ventes de Mac et d’iPad ont dépassé cette croissance, avec ses ordinateurs en hausse de 70,1 % et les ventes d’iPad en hausse de près de 79 % par rapport à l’année précédente. Les segments d’activité des services à marge élevée d’Apple, notamment iCloud, App Store et les abonnements comme Apple Music, ont également augmenté de 26,6 %.

Actions Robinhood à acheter: General Electric (GE)

General Electric est à peu près aussi traditionnel que possible dans le monde de l’investissement. Universellement reconnu comme un excellent actif à long terme, l’action GE a été l’un des meilleurs investissements américains du 20e siècle.

Malgré des difficultés au cours des dernières années, GE a montré des signes d’amélioration en vendant des actifs non essentiels grâce auxquels il a pu réduire sa dette. Les luttes de l’entreprise américaine emblématique remontent à la crise financière de 2008, lorsqu’il est devenu évident que GE était débordé et gonflé.

Mais sous Jeffrey R. Immelt, l’entreprise pourrait revenir à ses racines dans la fabrication en vendant des milliards de dollars d’actifs non essentiels. D’une manière ou d’une autre, l’entreprise a réussi à survivre et à prospérer. Cela s’explique en partie par le fait que GE n’a jamais abandonné certains concepts de base. Chaque PDG successif a réussi à réduire considérablement la dette et à recentrer l’attention sur les domaines clés.

L’activité de GE repose sur quatre segments industriels : l’énergie, les énergies renouvelables, l’aviation et les soins de santé. GE n’est pas encore hors de combat, mais il y a du travail à faire en tant que grand conglomérat. La patience est une vertu avec celui-ci, comme l’a évoqué l’investisseur astucieux Louis Navellier dans son analyse. Mais les investisseurs de Robinhood sont optimistes quant aux efforts de redressement.

Nio (NIO)

Fabricants chinois de véhicules électriques (VE) cotés aux États-Unis Li Auto (NASDAQ :LI), Nio, et Xpeng (NYSE :XPEV) a pris de l’ampleur l’année dernière. Porté par l’enthousiasme général entourant les fabricants de véhicules électriques et le plan de développement de la Chine pour son industrie des véhicules à énergie nouvelle (NEV) de 2021 à 2035, il accélérera la transformation du pays en un géant des véhicules électriques automobiles.

Mes collègues sur InvestorPlace sont très optimistes sur ces véhicules électriques chinois, et il y a une raison à leur enthousiasme. La Chine possède le plus grand marché de véhicules électriques au monde et une classe moyenne en plein essor ; ces deux facteurs contribueront de manière significative au marché local des véhicules électriques dans un avenir prévisible. Et en tant que plus grand fabricant de véhicules électriques en Chine, Nio a le plus à gagner de cette situation.

Tant en termes de finances que de livraisons totales, Nio est en feu. Nio a livré 21 896 véhicules au deuxième trimestre, un nouveau record trimestriel représentant une forte augmentation de 111,9 % en glissement annuel. Sur une base de douze mois glissants (TTM), le chiffre d’affaires a augmenté de 202,3 % et la dynamique ne montre aucun signe de ralentissement.

NIO bénéficie également du soutien du gouvernement chinois, un déterminant clé du succès futur dans la région. Dans la province centrale de l’Anhui en Chine, le gouvernement local de Hefei a injecté plus d’un milliard de dollars à NIO, dissipant ainsi les inquiétudes selon lesquelles le fabricant de véhicules électriques était à court d’argent.

En échange de l’injection de liquidités, NIO Holding et JAC Motors, soutenu par l’État, ont créé une nouvelle filiale. Et elle a construit une installation à Hefei pour servir de siège social à la filiale.

Les investisseurs américains pourraient être réticents en raison de la relation stratégique. Mais comme les récents problèmes avec Groupe Alibaba (NYSE :BABA) illustrent, une association saine avec l’État chinois est impérative pour le succès et la durabilité à long terme.

Actions Robinhood à acheter: Disney (DIS)

La pandémie a eu un impact dévastateur sur les croisières, les parcs à thème, la télévision par câble, les sports en direct, le cinéma et les commerces de détail de Walt Disney. Selon le dossier SEC Q1 de la société, Disney a réduit ses dépenses en capital dans les parcs à thème nationaux et internationaux d’environ 50 % d’une année sur l’autre. Il a déjà supprimé des milliers d’emplois dans ses stations balnéaires.

Bien que le géant du divertissement ait connu un parcours mitigé, une grâce salvatrice a été son service de streaming Disney+, lancé en novembre 2019. Dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2021, le nombre d’abonnés Disney+ a augmenté de plus de 200% par rapport à l’année précédente. trimestre. La plate-forme propose du contenu de marque Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic aux États-Unis et dans le monde. Naturellement, ce sera un moteur majeur de la croissance à l’avenir.

Pendant ce temps, les entreprises héritées de Disney se rétabliront en 2021 et au-delà, ce qui en fera un jeu de récupération intrigant avec de la place pour fonctionner. Les investisseurs de Robinhood ont également des sentiments haussiers similaires, et c’est pourquoi DIS est l’une de leurs principales actions.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.