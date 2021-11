5 meilleures applications de webcam pour transformer votre téléphone en webcam

Joe Hindy / Autorité Android

Il n’est en fait pas trop difficile de transformer votre téléphone en webcam. Il existe de nombreuses bonnes applications qui le font, et c’est plus facile et moins cher que d’acheter une webcam physique. La plupart des applications de cette liste fonctionnent de la même manière. Vous installez un client sur votre ordinateur, puis vous installez l’application sur votre téléphone. Les deux se connectent et votre appareil photo devient votre webcam. Il est utilisable pour un large éventail d’applications, des affaires au streaming de jeux vidéo, mais dans l’ensemble, il s’agit d’un créneau.

Voici les meilleures applications de webcam pour transformer votre téléphone en webcam.

Les meilleures applications de webcam pour Android

Camo est la dernière application de webcam de la liste et fait ce que vous attendez d’une application de webcam. Vous pouvez utiliser n’importe quel appareil photo de votre téléphone, y compris l’appareil photo frontal et l’un des appareils photo principaux de votre téléphone. De plus, le client de bureau fonctionne avec plus de 40 applications populaires telles que Zoom, Meet, Teams, OBS, Streamlabs, Skype, Twitch et bien d’autres.

Certaines autres fonctionnalités incluent plusieurs résolutions vidéo (aussi basses que 360p et aussi élevées que 1080p), aucun service basé sur le cloud (Camo ne peut pas voir ce que vous faites) et vous pouvez même utiliser plusieurs appareils Android en même temps. L’application est gratuite pour les consommateurs et des solutions d’entreprise sont également disponibles. Le seul inconvénient est qu’il est en version bêta au moment de la rédaction de cet article, il y a donc probablement des bugs qui doivent encore être corrigés.

DroidCam

Prix: Gratuit / 5,49 $

DroidCam est l’une des plus anciennes applications de webcam de la liste et elle fonctionne toujours bien à ce jour. Il fonctionne en connectant votre téléphone à votre PC comme la plupart des autres applications de la liste. Il propose à la fois des vidéos 720p et 1080p, une prise en charge des connexions directes (via USB) et la mise en sourdine des appels téléphoniques.

Il existe également une option pour afficher votre DroidCam à partir d’un navigateur Web, ce qui la fait également fonctionner comme une caméra IP. L’application est gratuite à utiliser à perpétuité sans limite d’utilisation. Il existe également une version pro pour 4,99 $ avec quelques fonctionnalités supplémentaires, mais honnêtement, ce n’est pas tout à fait nécessaire à moins que vous ne vouliez soutenir le développeur.

Iriun

Prix: Gratuit / 4,49 $

Iriun est l’une des rares applications de webcam prenant en charge la vidéo 4K, bien que cela dépende de l’écran de votre téléphone. Il fonctionne comme les autres. Vous installez l’application sur votre téléphone et votre ordinateur, puis vous connectez les deux.

L’application comprend également un support USB avec la connexion Wi-Fi habituelle. En pratique, cela a très bien fonctionné pour nos appareils de test (Android 11 et Windows 11) et il n’y a vraiment pas grand-chose d’autre à dire. Tout ce que nous demandons, c’est une meilleure documentation pour résoudre les problèmes courants.

iVCam est une application webcam supérieure à la moyenne avec plusieurs fonctionnalités uniques et utiles. L’application fait toutes les tâches habituelles, vous n’avez donc pas à vous en soucier. Cependant, il ajoute également la possibilité d’enregistrer ce que votre téléphone voit sur votre PC, la prise en charge de la vidéo jusqu’à 4K, la fréquence d’images configurable, la prise en charge audio et la connectivité USB.

Vous pouvez même utiliser l’application de bureau pour prendre des photos avec l’appareil photo de votre téléphone. L’application a une note inférieure à celle que nous souhaiterions pour une liste d’applications, mais la plupart des problèmes concernent la configuration et le fonctionnement de l’application. Heureusement, c’est gratuit, donc vous ne gaspillez pas d’argent si cela ne fonctionne pas pour vous.

Connexion XSplit

Prix: Libérer

XSplit Connect est l’un des plus grands noms du streaming, il est donc encourageant de voir qu’ils ont également une application webcam. Il semble bien fonctionner dès la sortie de la boîte et comprend un tas de bonnes fonctionnalités. Il fait toutes les choses habituelles, puis ajoute de petites subtilités comme un curseur de flou qui ajoute un faux effet bokeh.

L’application prend également en charge les applications de streaming populaires telles que XSplit Broadcaster, OBS et Streamlabs si vous décidez d’utiliser votre téléphone à cette fin. La partie XSplit Connect semble être gratuite, mais elle fait partie du plus grand pack logiciel XSplit Broadcaster qui commence à 5 $ par mois.

Bonus : Microsoft Your Phone Companion

Prix: Libérer

L’application Phone Companion de Microsoft est une application inhabituelle, mais utilisable pour cette liste. Il ne permet pas à votre ordinateur d’accéder à l’appareil photo de votre téléphone pour l’utilisation de la webcam. Cependant, il vous permet d’utiliser les applications de votre téléphone sur l’écran de votre ordinateur. Ainsi, vous pouvez, par exemple, utiliser l’application Phone Companion pour ouvrir Zoom, faire une réunion entière avec l’appareil photo de votre téléphone, et tout se déroule sur l’écran de votre ordinateur pendant que votre téléphone fait tout le travail sur le côté.

Cela ne fonctionnera pas pour les utilisations de création de contenu comme le streaming, mais cela peut être très pratique pour une utilisation professionnelle ou scolaire. Il est également entièrement gratuit sans limite d’utilisation.

S’il y a d’autres excellentes applications de webcam que nous avons oubliées, parlez-nous-en dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android.

